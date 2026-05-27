18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
477.48
555.83
6.65
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
27.05.2026, 06:36

Уже не тянет за границу: что заставило казахстанцев массово держаться за свое гражданство

Новости Казахстана 0 2 196

В Казахстане зафиксировано рекордное снижение количества заявлений на выход из гражданства, сократившееся за последние восемь лет почти в 40 раз, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Заседание в Акорде: новые граждане и статистика

Вопросы изменения подданства были ключевыми на очередном заседании Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Республики Казахстан, которое прошло 26 мая под председательством Государственного советника Ерлана Карина.

По результатам работы комиссии на рассмотрение Главе государства Касым-Жомарту Токаеву будет направлено предложение о принятии в ряды граждан Казахстана 305 человек. Это люди, изъявившие желание связать свое будущее с республикой. В то же время одобрение получили лишь 43 ходатайства от лиц, решивших выйти из казахстанского гражданства.

Как менялись цифры: динамика за 8 лет

Ерлан Карин обратил особое внимание на то, что тренд на сохранение и укрепление статуса казахстанского паспорта носит долгосрочный характер. Статистика последних лет наглядно демонстрирует, как стремительно падало число желающих отказаться от гражданства РК:

Год Количество ходатайств о выходе из гражданства
2019 1 700 случаев
2020 944 случая
2021 123 случая
2022 114 случаев
2023 107 случаев
2024 77 случаев
2025 68 случаев
2026 (текущий) 43 случая

Для справки: Падение показателей с 1,7 тысячи в 2019 году до всего нескольких десятков в 2026 году подтверждает, что миграционные настроения внутри страны претерпели тектонические сдвиги.

Почему казахстанцы выбирают остаться?

По мнению Государственного советника, такая динамика — это прямой индикатор внутренней стабильности. Граждане видят перспективы внутри страны, доверяют проводимому социально-экономическому вектору и политическим реформам, инициированным Президентом. Паспорт Казахстана становится все более ценным активом, гарантирующим безопасность и возможности для развития.

Эти выводы подкрепляются не только сухими цифрами миграционных служб, но и независимыми социологическими срезами. Так, в апреле 2026 года Казахстанский институт стратегических исследований (КИСИ) при Президенте РК провел масштабный опрос общественного мнения. Согласно его результатам, абсолютное большинство жителей — 84,4% опрошенных граждан — твердо убеждены, что государство сегодня развивается в правильном направлении.

Эксперты отмечают, что высокий уровень социального оптимизма и укрепление института гражданства создают прочный фундамент для дальнейшей модернизации казахстанского общества.

9
3
4
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь