Уже не тянет за границу: что заставило казахстанцев массово держаться за свое гражданство

В Казахстане зафиксировано рекордное снижение количества заявлений на выход из гражданства, сократившееся за последние восемь лет почти в 40 раз, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Заседание в Акорде: новые граждане и статистика

Вопросы изменения подданства были ключевыми на очередном заседании Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Республики Казахстан, которое прошло 26 мая под председательством Государственного советника Ерлана Карина.

По результатам работы комиссии на рассмотрение Главе государства Касым-Жомарту Токаеву будет направлено предложение о принятии в ряды граждан Казахстана 305 человек. Это люди, изъявившие желание связать свое будущее с республикой. В то же время одобрение получили лишь 43 ходатайства от лиц, решивших выйти из казахстанского гражданства.

Как менялись цифры: динамика за 8 лет

Ерлан Карин обратил особое внимание на то, что тренд на сохранение и укрепление статуса казахстанского паспорта носит долгосрочный характер. Статистика последних лет наглядно демонстрирует, как стремительно падало число желающих отказаться от гражданства РК:

Год Количество ходатайств о выходе из гражданства 2019 1 700 случаев 2020 944 случая 2021 123 случая 2022 114 случаев 2023 107 случаев 2024 77 случаев 2025 68 случаев 2026 (текущий) 43 случая

Для справки: Падение показателей с 1,7 тысячи в 2019 году до всего нескольких десятков в 2026 году подтверждает, что миграционные настроения внутри страны претерпели тектонические сдвиги.

Почему казахстанцы выбирают остаться?

По мнению Государственного советника, такая динамика — это прямой индикатор внутренней стабильности. Граждане видят перспективы внутри страны, доверяют проводимому социально-экономическому вектору и политическим реформам, инициированным Президентом. Паспорт Казахстана становится все более ценным активом, гарантирующим безопасность и возможности для развития.

Эти выводы подкрепляются не только сухими цифрами миграционных служб, но и независимыми социологическими срезами. Так, в апреле 2026 года Казахстанский институт стратегических исследований (КИСИ) при Президенте РК провел масштабный опрос общественного мнения. Согласно его результатам, абсолютное большинство жителей — 84,4% опрошенных граждан — твердо убеждены, что государство сегодня развивается в правильном направлении.

Эксперты отмечают, что высокий уровень социального оптимизма и укрепление института гражданства создают прочный фундамент для дальнейшей модернизации казахстанского общества.