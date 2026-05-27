Путин опубликовал статью перед визитом в Казахстан: о чем заявил президент РФ

Президент России Владимир Путин накануне своего трехдневного государственного визита в Казахстан опубликовал программную статью «Россия — Казахстан: союз в сердце Евразии» в газете «Казахстанская правда», где обозначил ключевые векторы стратегического партнерства двух стран, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.
В своей статье российский лидер уделил особое внимание торгово-экономическому взаимодействию Москвы и Астаны, назвав Казахстан одним из крупнейших и надежнейших партнеров России. На сегодняшний день экономическое присутствие РФ в республике вышло на беспрецедентный уровень.
Инвестиционный портфель: Прямые капиталовложения России в казахстанскую экономику достигли внушительной отметки почти в 30 миллиардов долларов.
Совместные предприятия: Более 40% всех юридических лиц с иностранным участием в Казахстане созданы при участии российского бизнеса.
Индустриальные проекты: На территории республики сейчас реализуется порядка 70 крупных высокотехнологичных проектов. Они охватывают такие критически важные отрасли, как автомобилестроение, тяжелое машиностроение и химическая промышленность.
Рабочие места: Благодаря российским инвестициям в Казахстане уже создано свыше 60 тысяч постоянных рабочих мест для местных специалистов.
Отдельный акцент сделан на энергетической безопасности. Владимир Путин напомнил, что через инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), проходящего по территории России, обеспечивается транспортировка более 80% всего мирового экспорта казахстанской нефти.
Параллельно Москва и Астана форсируют развитие континентальной логистики. В фокусе внимания — модернизация транспортных артерий «Север — Юг» и «Европа — Западный Китай», которые призваны стать ключевыми торговыми маршрутами Новой Евразии.
Предстоящий визит Владимира Путина в Астану, который продлится с 27 по 29 мая, имеет уникальный дипломатический статус. Это уже второй государственный визит российского лидера в республику за короткий период, что выходит за рамки стандартной международной протокольной практики и подчеркивает особый статус союзничества.
«У нас с Касым-Жомартом Кемелевичем выстроились действительно дружеские, искренние отношения. Наши встречи, беседы всегда проходят в доверительной атмосфере и ориентированы на результат», — подчеркнул Владимир Путин.
Помимо официальных переговоров в узком и расширенном составах, лидеры двух стран примут участие в знаковой церемонии — они совместно посадят дуб на Аллее вечной дружбы.
Официальная часть переговоров запланирована на четверг, 28 мая. По итогам встреч на высшем уровне ожидается подписание пакета из 16 межгосударственных и коммерческих документов, направленных на углубление интеграции.
Вместе с президентом в Астану прибывает мощный экономический блок российского правительства, включая главу Центробанка Эльвиру Набиуллину и помощника президента Максима Орешкина.
Визит совпадает с проведением в столице Казахстана очередного саммита ЕАЭС и V Евразийского экономического форума. В 2026 году Казахстан председательствует в объединении (с 2027 года полномочия перейдут Киргизии).
Главная тема форума в Конгресс-центре Астаны — «ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект». Программа включает около 30 масштабных мероприятий. Лидеры государств обсудят, как в условиях текущей геополитической реальности задействовать потенциал региональных структур — ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и ШОС — для обеспечения технологического суверенитета и экономической независимости макрорегиона.
