Путин опубликовал статью перед визитом в Казахстан: о чем заявил президент РФ

Президент России Владимир Путин накануне своего трехдневного государственного визита в Казахстан опубликовал программную статью «Россия — Казахстан: союз в сердце Евразии» в газете «Казахстанская правда», где обозначил ключевые векторы стратегического партнерства двух стран, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Экономический фундамент: $30 миллиардов инвестиций и 70 мегапроектов

В своей статье российский лидер уделил особое внимание торгово-экономическому взаимодействию Москвы и Астаны, назвав Казахстан одним из крупнейших и надежнейших партнеров России. На сегодняшний день экономическое присутствие РФ в республике вышло на беспрецедентный уровень.

Инвестиционный портфель: Прямые капиталовложения России в казахстанскую экономику достигли внушительной отметки почти в 30 миллиардов долларов .

Совместные предприятия: Более 40% всех юридических лиц с иностранным участием в Казахстане созданы при участии российского бизнеса.

Индустриальные проекты: На территории республики сейчас реализуется порядка 70 крупных высокотехнологичных проектов . Они охватывают такие критически важные отрасли, как автомобилестроение, тяжелое машиностроение и химическая промышленность.

Рабочие места: Благодаря российским инвестициям в Казахстане уже создано свыше 60 тысяч постоянных рабочих мест для местных специалистов.

Энергетика и логистические мегакоридоры

Отдельный акцент сделан на энергетической безопасности. Владимир Путин напомнил, что через инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), проходящего по территории России, обеспечивается транспортировка более 80% всего мирового экспорта казахстанской нефти.

Параллельно Москва и Астана форсируют развитие континентальной логистики. В фокусе внимания — модернизация транспортных артерий «Север — Юг» и «Европа — Западный Китай», которые призваны стать ключевыми торговыми маршрутами Новой Евразии.

Личная дипломатия и слом протокольных традиций

Предстоящий визит Владимира Путина в Астану, который продлится с 27 по 29 мая, имеет уникальный дипломатический статус. Это уже второй государственный визит российского лидера в республику за короткий период, что выходит за рамки стандартной международной протокольной практики и подчеркивает особый статус союзничества.

«У нас с Касым-Жомартом Кемелевичем выстроились действительно дружеские, искренние отношения. Наши встречи, беседы всегда проходят в доверительной атмосфере и ориентированы на результат», — подчеркнул Владимир Путин.

Помимо официальных переговоров в узком и расширенном составах, лидеры двух стран примут участие в знаковой церемонии — они совместно посадят дуб на Аллее вечной дружбы.

Программа визита: 16 документов и «цифровая гонка» ЕАЭС

Официальная часть переговоров запланирована на четверг, 28 мая. По итогам встреч на высшем уровне ожидается подписание пакета из 16 межгосударственных и коммерческих документов, направленных на углубление интеграции.

Вместе с президентом в Астану прибывает мощный экономический блок российского правительства, включая главу Центробанка Эльвиру Набиуллину и помощника президента Максима Орешкина.

Саммит ЕАЭС и ставка на искусственный интеллект

Визит совпадает с проведением в столице Казахстана очередного саммита ЕАЭС и V Евразийского экономического форума. В 2026 году Казахстан председательствует в объединении (с 2027 года полномочия перейдут Киргизии).

Главная тема форума в Конгресс-центре Астаны — «ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект». Программа включает около 30 масштабных мероприятий. Лидеры государств обсудят, как в условиях текущей геополитической реальности задействовать потенциал региональных структур — ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и ШОС — для обеспечения технологического суверенитета и экономической независимости макрорегиона.