18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
477.48
555.83
6.65
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
27.05.2026, 08:37

Полицейские в Казахстане остановили Mitsubishi Galant и обомлели, открыв багажник (видео)

Новости Казахстана 0 2 254

В Восточно-Казахстанской области полицейские пресекли курьезную, но крупную кражу скота. На трассе Майкапшагай – Зайсан патрульные остановили легковушку, в багажнике которой томились похищенные животные, сообщает Lada.kz со ссылкой на КТК.

Кадр из видео
Кадр из видео

Четверо «пассажиров» без документов

В ходе несения службы сотрудники полиции Восточно-Казахстанской области остановили для плановой проверки автомобиль марки Mitsubishi Galant. Однако обычный досмотр транспортного средства обернулся криминальной находкой.

В багажном отделении седана стражи порядка обнаружили четырех живых баранов. Животные находились в состоянии сильного стресса. Разумеется, никаких ветеринарных справок или сопроводительных документов на транспортировку живого груза у водителя иномарки при себе не оказалось.

Откуда скот: детали расследования

Как выяснилось позже, мужчина не имел никакого отношения к фермерству, а «пассажиры» в багажнике были крадеными. Информацию об инциденте подтвердили в правоохранительных органах.

«По данному факту уже начато досудебное расследование. Похищенный мелкий рогатый скот полицейские оперативно изъяли и в полном объеме вернули законному владельцу», — сообщила официальный представитель Департамента полиции ВКО Карлыгаш Жусупова.

Законный хозяин животных, проживающий в одном из близлежащих населенных пунктов, даже не сразу успел обнаружить пропажу отары.

Что грозит незадачливому водителю?

Несмотря на долю курьеза в этой истории, подозреваемому грозит вполне реальное и суровое наказание. Скотокрадство в Казахстане жестко карается по закону. По данным телеканала «КТК», теперь мужчине придется ответить по всей строгости Уголовного кодекса РК.

В качестве наказания за данное правонарушение предусмотрены следующие санкции:

  • Крупный денежный штраф: сумма может составить порядка 13 миллионов тенге;

  • Лишение свободы: в худшем для подозреваемого случае суд может отправить его в колонию на срок до 5 лет.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

1
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь