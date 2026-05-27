Полицейские в Казахстане остановили Mitsubishi Galant и обомлели, открыв багажник (видео)

В Восточно-Казахстанской области полицейские пресекли курьезную, но крупную кражу скота. На трассе Майкапшагай – Зайсан патрульные остановили легковушку, в багажнике которой томились похищенные животные, сообщает Lada.kz со ссылкой на КТК.
В ходе несения службы сотрудники полиции Восточно-Казахстанской области остановили для плановой проверки автомобиль марки Mitsubishi Galant. Однако обычный досмотр транспортного средства обернулся криминальной находкой.
В багажном отделении седана стражи порядка обнаружили четырех живых баранов. Животные находились в состоянии сильного стресса. Разумеется, никаких ветеринарных справок или сопроводительных документов на транспортировку живого груза у водителя иномарки при себе не оказалось.
Как выяснилось позже, мужчина не имел никакого отношения к фермерству, а «пассажиры» в багажнике были крадеными. Информацию об инциденте подтвердили в правоохранительных органах.
«По данному факту уже начато досудебное расследование. Похищенный мелкий рогатый скот полицейские оперативно изъяли и в полном объеме вернули законному владельцу», — сообщила официальный представитель Департамента полиции ВКО Карлыгаш Жусупова.
Законный хозяин животных, проживающий в одном из близлежащих населенных пунктов, даже не сразу успел обнаружить пропажу отары.
Несмотря на долю курьеза в этой истории, подозреваемому грозит вполне реальное и суровое наказание. Скотокрадство в Казахстане жестко карается по закону. По данным телеканала «КТК», теперь мужчине придется ответить по всей строгости Уголовного кодекса РК.
В качестве наказания за данное правонарушение предусмотрены следующие санкции:
Крупный денежный штраф: сумма может составить порядка 13 миллионов тенге;
Лишение свободы: в худшем для подозреваемого случае суд может отправить его в колонию на срок до 5 лет.
Следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
