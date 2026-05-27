Заместитель акима погиб в жуткой аварии по пути на работу в Атырауской области

Заместитель акима Кызылкогинского района Атырауской области Ерболат Игали погиб в результате крупной дорожной аварии. Трагедия произошла, когда чиновник направлялся на службу, сообщает Lada.kz.

Фото: "Ак Жайык"

Детали аварии на трассе

По предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие зафиксировано в утреннее время. Служебный автомобиль, в салоне которого находился 45-летний заместитель районного акима, потерял управление и опрокинулся на трассе.

Как сообщает местное издание "Ак Жайык", чиновник следовал на рабочее место вместе со своим водителем. В результате сильного удара при переворачивании машины Ерболат Игали получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия до приезда медиков. Водителю удалось выжить, о его текущем состоянии и степени тяжести полученных травм пока не сообщается. На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов для выяснения точных причин и обстоятельств трагедии.

Официальная реакция властей

Информацию о гибели государственного служащего официально подтвердили в пресс-службе администрации Атырауской области. Руководство и коллеги выразили глубокие соболезнования семье погибшего.

«Выражаем соболезнования семье, родным и близким, а также коллегам в связи с внезапной кончиной заместителя акима Кызылкогинского района Ерболата Айдынгалиевича Игали», — говорится в официальном сообщении областного акимата.

Журналисты выяснили, что в следующем месяце Ерболату Игали должно было исполниться 46 лет. Без отца остались пятеро детей.

Что известно о погибшем чиновнике

Ерболат Игали имел многолетний опыт работы в регионе и прошел путь от рядового специалиста до руководителя районного звена.