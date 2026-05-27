Заместитель акима погиб в жуткой аварии по пути на работу в Атырауской области

Заместитель акима Кызылкогинского района Атырауской области Ерболат Игали погиб в результате крупной дорожной аварии. Трагедия произошла, когда чиновник направлялся на службу, сообщает Lada.kz.
По предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие зафиксировано в утреннее время. Служебный автомобиль, в салоне которого находился 45-летний заместитель районного акима, потерял управление и опрокинулся на трассе.
Как сообщает местное издание "Ак Жайык", чиновник следовал на рабочее место вместе со своим водителем. В результате сильного удара при переворачивании машины Ерболат Игали получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия до приезда медиков. Водителю удалось выжить, о его текущем состоянии и степени тяжести полученных травм пока не сообщается. На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов для выяснения точных причин и обстоятельств трагедии.
Информацию о гибели государственного служащего официально подтвердили в пресс-службе администрации Атырауской области. Руководство и коллеги выразили глубокие соболезнования семье погибшего.
«Выражаем соболезнования семье, родным и близким, а также коллегам в связи с внезапной кончиной заместителя акима Кызылкогинского района Ерболата Айдынгалиевича Игали», — говорится в официальном сообщении областного акимата.
Журналисты выяснили, что в следующем месяце Ерболату Игали должно было исполниться 46 лет. Без отца остались пятеро детей.
Ерболат Игали имел многолетний опыт работы в регионе и прошел путь от рядового специалиста до руководителя районного звена.
Старт карьеры: Свою профессиональную деятельность он начинал в медийной сфере, работая корреспондентом местной газеты.
Политическая служба: Пост заместителя акима Кызылкогинского района Атырауской области он занял 30 января 2023 года. На этой должности он курировал ключевые социальные и экономические вопросы региона более трех лет.
Комментарии0 комментарий(ев)