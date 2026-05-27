Заместитель акима погиб в жуткой аварии по пути на работу в Атырауской области

Новости Казахстана 0 1 948

Заместитель акима Кызылкогинского района Атырауской области Ерболат Игали погиб в результате крупной дорожной аварии. Трагедия произошла, когда чиновник направлялся на службу, сообщает Lada.kz. 

Фото: "Ак Жайык"

Детали аварии на трассе

По предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие зафиксировано в утреннее время. Служебный автомобиль, в салоне которого находился 45-летний заместитель районного акима, потерял управление и опрокинулся на трассе.

Как сообщает местное издание "Ак Жайык", чиновник следовал на рабочее место вместе со своим водителем. В результате сильного удара при переворачивании машины Ерболат Игали получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия до приезда медиков. Водителю удалось выжить, о его текущем состоянии и степени тяжести полученных травм пока не сообщается. На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов для выяснения точных причин и обстоятельств трагедии.

Официальная реакция властей

Информацию о гибели государственного служащего официально подтвердили в пресс-службе администрации Атырауской области. Руководство и коллеги выразили глубокие соболезнования семье погибшего.

«Выражаем соболезнования семье, родным и близким, а также коллегам в связи с внезапной кончиной заместителя акима Кызылкогинского района Ерболата Айдынгалиевича Игали», — говорится в официальном сообщении областного акимата.

Журналисты выяснили, что в следующем месяце Ерболату Игали должно было исполниться 46 лет. Без отца остались пятеро детей.

Что известно о погибшем чиновнике

Ерболат Игали имел многолетний опыт работы в регионе и прошел путь от рядового специалиста до руководителя районного звена.

  • Старт карьеры: Свою профессиональную деятельность он начинал в медийной сфере, работая корреспондентом местной газеты.

  • Политическая служба: Пост заместителя акима Кызылкогинского района Атырауской области он занял 30 января 2023 года. На этой должности он курировал ключевые социальные и экономические вопросы региона более трех лет.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь