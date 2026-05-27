Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
© 2002 – 2026 LADA.KZ
27.05.2026, 12:36

Нацбанк РК сделал важное заявление о выводе из обращения купюр 2000 тенге с 24 июня

Новости Казахстана

Национальный банк Казахстана предупредил граждан о завершении срока обращения двухтысячных банкнот образца 2012 года. Использовать их для оплаты товаров и услуг можно только до 24 июня 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на КТК.

Кадр из видео
Кадр из видео

Старые купюры скоро выйдут из обращения

Национальный банк Казахстана обратился к гражданам с призывом заранее проверить наличные деньги и обменять старые банкноты номиналом 2000 тенге. Речь идет о купюрах образца 2012 года, которые уже менее чем через месяц перестанут принимать в магазинах, аптеках, торговых центрах и других местах оплаты.

На лицевой стороне таких банкнот изображен монумент «Қазақ Елi», а на оборотной — контур карты Казахстана с изображением Иртыша, стилизованная юрта и элементы государственного флага.

С 24 июня 2026 года эти купюры официально утратят статус платежного средства.

Где можно обменять старые банкноты

До указанной даты казахстанцы все еще могут свободно расплачиваться такими купюрами. После завершения срока обращения обмен будет доступен через банки второго уровня и отделения «Казпочты».

Как пояснили в Нацбанке, финансовые организации будут принимать старые банкноты и менять их на новые в течение трех лет после завершения обращения.

При этом филиалы Национального банка продолжат обмен бессрочно.

Главный специалист-аналитик департамента наличного денежного обращения НБ РК Асель Актлеу рекомендовала гражданам не откладывать обмен.

«Проверьте наличные и обменяйте банкноты заранее», — подчеркнули в Нацбанке.

Почему купюры выводят из обращения

Процедура замены старых банкнот является стандартной практикой для обновления денежного обращения. Со временем наличные изнашиваются, а новые серии получают дополнительные элементы защиты от подделок.

В Нацбанке отмечают, что постепенный вывод старых банкнот позволяет избежать ажиотажа и дает населению достаточно времени для обмена.

Что важно знать казахстанцам

Жителям страны рекомендуют уже сейчас проверить наличные деньги дома, в кошельках и кассах предприятий, чтобы убедиться в отсутствии старых двухтысячных купюр.

После 24 июня использовать их для покупок и оплаты услуг будет невозможно, однако обмен останется доступным через банки и филиалы Нацбанка.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь