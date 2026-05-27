«Взятка за покойного»: КНБ задержал главу судмедэкспертизы в Талдыкоргане

Комитет национальной безопасности РК официально подтвердил проведение спецоперации, в ходе которой по подозрению в коррупции был задержан глава регионального филиала судебной медицины, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Суть инцидента: коррупционная схема «на человеческом горе»

В Жетысуской области разгорается крупный скандал, связанный с деятельностью местной судебно-медицинской службы. В Талдыкоргане силовиками был задержан непосредственный руководитель городского филиала судебно-медицинской экспертизы.

По версии следствия, чиновник организовал циничный способ получения незаконных денежных вознаграждений от граждан, находящихся в уязвимом эмоциональном состоянии — родственников умерших людей.

Согласно предварительным материалам дела, фиксированная сумма взятки составляла 200 тысяч тенге. Эти деньги передавались за «ускорение» бюрократических процедур и выдачу тела покойного в обход установленных законом правил. В данном конкретном случае плата взималась за то, чтобы не проводить обязательное судебно-медицинское вскрытие и быстрее вернуть усопшего семье для организации похорон.

Спецоперация КНБ и оперативные данные

Задержание высокопоставленного медика не было случайным: оперативные службы вели разработку подозреваемого. Передача помеченных купюр проходила под полным и негласным контролем сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщают информированные источники, подозреваемого взяли с поличным сразу после того, как требуемая сумма оказалась у него в руках. Оперативность действий спецслужб исключила для чиновника возможность избавиться от улик или заявить о непричастности.

Информацию о проведении расследования официально верифицировали в Комитете национальной безопасности Республики Казахстан. В ведомстве подчеркнули, что дело находится на контроле, однако раскрывать все карты следствие пока не планирует:

«Сообщаем, что проводится досудебное расследование. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит», — лаконично прокомментировали ситуацию в пресс-службе КНБ РК.

Правовые последствия и общественный резонанс

В настоящий момент следственные органы продолжают сбор и закрепление доказательной базы. Следствию предстоит выяснить, был ли данный вопиющий случай единичным проявлением коррупции со стороны руководителя, или же в стенах учреждения действовала системная, годами отлаженная схема поборов с безутешных родственников.

Статья 201 УПК РК жестко ограничивает распространение данных на этапе досудебного производства, однако инсайдеры отмечают, что тяжесть статьи подразумевает для задержанного серьезные последствия — от крупных штрафов и пожизненного запрета занимать государственные должности до реального лишения свободы.

Этот инцидент вновь поднял в казахстанском обществе болезненный вопрос о прозрачности работы патологоанатомических бюро и экспертных служб, где граждане в моменты тяжелой утраты часто оказываются беззащитными перед искусственными задержками и вымогательством со стороны недобросовестных чиновников.