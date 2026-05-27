27.05.2026, 15:04

Цены вверх или пустые АЗС: Казахстан может лишиться ГСМ из-за новых ограничений России

Новости Казахстана

Россия рассматривает введение жестких лимитов на вывоз дизельного топлива и авиационного керосина за рубеж. Решение, продиктованное необходимостью защиты внутреннего рынка после сокращения объемов нефтепереработки, создает серьезные вызовы для Казахстана, который традиционно закрывает дефицит ГСМ за счет поставок из РФ, сообщает Lada.kz со ссылкой на forbes.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Эхо атак на НПЗ: Москва готовит заградительные меры

Информационное агентство Bloomberg сообщает, что правительство РФ перешло к обсуждению экстренных мер по ограничению экспорта светлых нефтепродуктов. Главным триггером для таких шагов стало заметное снижение показателей нефтепереработки. Падение мощностей вызвано участившимися атаками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на ключевые российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), что вынуждает Москву перенаправлять все имеющиеся ресурсы на нужды собственных потребителей.

Под возможный запрет или квотирование попадают две критически важные категории:

  • Дизельное топливо — основа логистики и сельского хозяйства;

  • Авиационный керосин — ключевой ресурс для гражданской и транспортной авиации.

Топливная зависимость: Почему для Казахстана это критично?

Для Астаны подобные новости являются тревожным сигналом, так как энергетический баланс республики по-прежнему сильно завязан на северного соседа. Несмотря на наличие собственных мощностей, Казахстан не обеспечивает себя топливом в полном объеме.

Согласно данным, озвученным вице-министром энергетики РК Кайырханом Туткышбаевым в феврале 2026 года, ситуация в авиационном секторе выглядит следующим образом:

  • Годовое потребление керосина: ~1,2 млн тонн.

  • Собственное производство: ~750–760 тыс. тонн.

  • Дефицит: около 500–600 тыс. тонн ежегодно покрывается за счет импорта из России.

Таким образом, почти каждый второй самолет в небе над Казахстаном заправляется российским топливом. Внезапное ограничение поставок может привести к росту цен на авиабилеты и сбоям в графиках перевозок.

Пути спасения: От модернизации до строительства четвертого НПЗ

На данный момент официальные ведомства Казахстана воздерживаются от комментариев относительно планов Москвы. Однако в кулуарах Минэнерго уже давно обсуждаются сценарии минимизации рисков. Стратегия властей по обеспечению топливного суверенитета строится на трех столпах:

  1. Расширение мощностей действующих заводов: Модернизация существующих НПЗ (Шымкентского, Павлодарского и Атырауского) для увеличения выхода светлых нефтепродуктов.

  2. Строительство четвертого НПЗ: Проект, который рассматривается как основной инструмент для окончательного закрытия внутреннего спроса.

  3. Диверсификация поставок: Поиск альтернативных маршрутов импорта, хотя российское плечо логистики остается самым экономически выгодным.

Ситуация на рынке ГСМ остается напряженной. Если Россия перейдет от обсуждений к реальным запретам, Казахстану придется в экстренном порядке пересматривать свои планы по закупкам, чтобы не допустить топливного голода в стратегически важных отраслях.

