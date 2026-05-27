В КГД назвали категории казахстанцев, которым придется отчитаться за каждый тенге

В 2026 году декларацию о доходах и имуществе за 2025 отчетный период должны представить сразу несколько категорий граждан. Об этом информируют органы государственных доходов со ссылкой на ДГД ВКО.
В список входят:
Государственные служащие и приравненные лица
- государственные служащие и лица, приравненные к ним
- их супруги
Руководители и владельцы бизнеса
- руководители юридических лиц и их супруги-резиденты
- учредители (участники) компаний с долей более 10%
- исключение — участники некоммерческих организаций
Финансовый сектор
- крупные участники банков и страховых организаций
- управляющие инвестиционным портфелем
- их супруги-резиденты
Частная практика и самостоятельные доходы
- лица, занимающиеся частной практикой
- граждане, получившие доход, облагаемый самостоятельно (кроме предпринимательского)
Владение зарубежными активами
- лица с банковскими счетами за рубежом свыше 1000 МРП
- граждане, имеющие имущество за пределами Казахстана
- владельцы цифровых активов
Крупные покупки и инвестиции
- лица, приобретавшие имущество свыше 20 000 МРП
(включая недвижимость, авто, ценные бумаги, доли в компаниях и другое)
Дополнительные категории
- лица, подавшие заявление на применение налоговых вычетов в виде предварительной суммы прочих вычетов (по заявлениям 2025 года)
Срок сдачи декларации 270.00
Представить декларацию необходимо до 15 сентября 2026 года включительно.
Как можно подать форму 270.00
Подать декларацию можно несколькими способами:
Онлайн-сервисы
- «Кабинет налогоплательщика ИСНА»
- «Электронное правительство» (eGov)
Мобильные приложения
- e-Salyq Azamat
- Halyk Bank
- Bank Centercredit
- Kaspi Bank
Офлайн-подача
- через ЦОН
- в управлениях государственных доходов
- по почте в бумажном виде.
