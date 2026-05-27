27.05.2026, 16:23

В КГД назвали категории казахстанцев, которым придется отчитаться за каждый тенге

В Казахстане определены категории граждан, которые обязаны представить форму 270.00 — декларацию о доходах и имуществе. В 2026 году отчет необходимо подать за 2025 год до 15 сентября, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: gov.kz

В 2026 году декларацию о доходах и имуществе за 2025 отчетный период должны представить сразу несколько категорий граждан. Об этом информируют органы государственных доходов со ссылкой на ДГД ВКО.

В список входят:

Государственные служащие и приравненные лица

  • государственные служащие и лица, приравненные к ним
  • их супруги

Руководители и владельцы бизнеса

  • руководители юридических лиц и их супруги-резиденты
  • учредители (участники) компаний с долей более 10%
  • исключение — участники некоммерческих организаций

Финансовый сектор

  • крупные участники банков и страховых организаций
  • управляющие инвестиционным портфелем
  • их супруги-резиденты

Частная практика и самостоятельные доходы

  • лица, занимающиеся частной практикой
  • граждане, получившие доход, облагаемый самостоятельно (кроме предпринимательского)

Владение зарубежными активами

  • лица с банковскими счетами за рубежом свыше 1000 МРП
  • граждане, имеющие имущество за пределами Казахстана
  • владельцы цифровых активов

Крупные покупки и инвестиции

  • лица, приобретавшие имущество свыше 20 000 МРП
    (включая недвижимость, авто, ценные бумаги, доли в компаниях и другое)

Дополнительные категории

  • лица, подавшие заявление на применение налоговых вычетов в виде предварительной суммы прочих вычетов (по заявлениям 2025 года)

Срок сдачи декларации 270.00

Представить декларацию необходимо до 15 сентября 2026 года включительно.

Как можно подать форму 270.00

Подать декларацию можно несколькими способами:

Онлайн-сервисы

  • «Кабинет налогоплательщика ИСНА»
  • «Электронное правительство» (eGov)

Мобильные приложения

  • e-Salyq Azamat
  • Halyk Bank
  • Bank Centercredit
  • Kaspi Bank

Офлайн-подача

  • через ЦОН
  • в управлениях государственных доходов
  • по почте в бумажном виде.
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь