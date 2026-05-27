Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
27.05.2026, 18:04

ДТП без полиции в Казахстане: в каких случаях водителям разрешили разъезжаться самостоятельно

Новости Казахстана 0 1 337

В Казахстане водители могут оформить некоторые ДТП без вызова полиции и обращения в суд. Для этого действует система Европротокола, позволяющая быстрее получить страховую выплату и упростить процедуру урегулирования аварии, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: auto.ru
Фото: auto.ru

Когда можно обойтись без полиции: 5 ключевых условий

Европротокол применим не в каждой ситуации. АРРФР четко определяет критерии, при которых водители имеют право оформить ДТП самостоятельно. Чтобы страховая компания приняла заявление, должны быть одновременно соблюдены следующие условия:

  1. Только два участника: В столкновении задействовано строго два транспортных средства. Если в цепочке ДТП оказалось три и более машины, вызов полиции обязателен.

  2. Наличие страховки: Оба водителя обязаны иметь действующие полисы обязательного автострахования (ОГПО).

  3. Лимит ущерба: Предварительная сумма восстановительного ремонта не должна превышать 100 МРП (месячных расчетных показателей). На 2026 год водителям важно заранее соотнести повреждения с этой суммой.

  4. Согласие сторон: Между участниками нет споров о том, кто виноват, а кто является пострадавшим. Если виновник не признает вину, дело передается в полицию.

  5. Отсутствие пострадавших: В аварии нанесен только механический ущерб авто. Если есть хотя бы малейшие травмы у людей или повреждено имущество третьих лиц (заборы, столбы, чужие вещи в салоне), упрощенная схема не действует.

Алгоритм действий: От смартфона до выплаты

Процесс оформления полностью переведен в цифровой формат. Участникам аварии больше не нужно заполнять бумажные бланки «под копирку» — всё происходит в мобильном приложении.

Шаг 1. Выбор и установка приложения Обоим водителям необходимо иметь на смартфонах профильное ПО. На сегодняшний день доступны сервисы «Europrotocol», «DTP.kz» или банковское приложение «Halyk Kazakhstan». Также функционал доступен на сайтах многих страховых компаний.

Шаг 2. Идентификация и заполнение данных Система потребует пройти быструю регистрацию. Далее участники заполняют электронную декларацию, указывая данные техпаспортов и водительских удостоверений.

Шаг 3. Фото и видеофиксация Критически важный этап. Нужно сделать качественные снимки места происшествия, расположения машин относительно дороги и детально зафиксировать повреждения. Эти материалы автоматически прикрепляются к заявке и передаются страховщику.

Важное предостережение для водителей

Многие совершают ошибку, покидая место происшествия сразу после отправки данных. Эксперты АРРФР подчеркивают: оставайтесь на месте до получения официального уведомления от страховой компании о том, что ваша декларация успешно принята и зарегистрирована в базе.

Как только подтверждение получено, водители могут разъезжаться. С этого момента процесс выплаты запускается автоматически. Европротокол не только экономит нервы автомобилистов, но и значительно разгружает дорожную сеть города, предотвращая заторы из-за ожидающих полицию машин.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь