27.05.2026, 19:05

Большой разворот в обменниках: от какой валюты начали резко отказываться в Казахстане?

Новости Казахстана 0 1 352

Казахстанцы начали массово сдавать российскую валюту в обменные пункты, зафиксировав самый масштабный сброс рубля за последние месяцы. Одновременно с этим в стране резко упал спрос на доллар и евро на фоне заметного укрепления национальной валюты — тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на forbes.kz.

Фото israelnoticias.com
Рекордный сброс рубля: статистика Нацбанка РК

По итогам периода с января по апрель обменные пункты Казахстана зафиксировали беспрецедентный всплеск предложения российской валюты со стороны физлиц. Согласно свежим статистическим данным Национального банка РК, граждане сдали рубли на колоссальную сумму — 39,8 млрд тенге в эквиваленте.

Этот показатель стал абсолютным рекордом по объемам продаж российской валюты населением с июля 2025 года (тогда сумма составила 40,5 млрд тенге).

Примечательно, что еще в начале весны ситуация выглядела совершенно иначе. Эксперты отмечают резкую смену тренда:

  • Март: казахстанцы выступали чистыми покупателями рубля (куплено на 6,4 млрд тенге).

  • Февраль: чистая покупка составила 1 млрд тенге.

  • Январь: фиксировалась умеренная продажа на 5,3 млрд тенге.

В годовом выражении динамика избавлений от российской валюты ускорилась почти на треть. В аналогичном периоде прошлого года (апрель 2025-го) объем сданных рублей был на 30% меньше и составлял 30,8 млрд тенге. Нацбанк подчеркивает, что тенденция к сокращению рублевых накоплений у населения носит долгосрочный характер и с небольшими перерывами тянется еще с декабря 2024 года.

Параллельно с падением интереса к валюте РФ снижается и ее стоимость. Средневзвешенный курс рубля в апреле скорректировался до 6,08 тенге (в марте он удерживался на отметке 6,1 тенге). Текущие котировки стали самыми низкими за последние 13 месяцев.

Доллар и евро теряют популярность, пока тенге укрепляется

Апрельская статистика выявила спад интереса казахстанцев и к традиционным западным валютам. Объемы покупки американского доллара в обменниках снизились до 101,9 млрд тенге, что на 4% скромнее мартовских результатов.

Несмотря на месячное падение спроса, в годовом исчислении (к апрелю прошлого года) интерес к доллару все еще показывает существенный прирост — сразу на 52%. Снижение розничной активности совпало с мощным ралли казахстанской валюты. Тенге продолжил уверенно укрепляться: средний курс доллара просел до 469,15 тенге (против 489,31 тенге в марте). Финансисты подчеркивают, что американская валюта опустилась до минимума с лета 2024 года. Ранее зарубежные СМИ (в частности, Euronews) даже включили тенге в топ-10 самых укрепившихся мировых валют по отношению к доллару.

Схожая картина наблюдается и в сегменте европейской валюты:

  • Объем покупки евро через обменные кассы просел на 14% к марту, составив 10,4 млрд тенге.

  • При этом к прошлому году спрос вырос практически в два раза.

  • Средний розничный курс евро в апреле снизился до 547,91 тенге (после мартовских 566,32 тенге), обновив тринадцатимесячный минимум.

Китайский юань возвращается в игру

На фоне охлаждения интереса к рублю и доллару аналитики зафиксировали локальный камбэк китайской валюты. После мартовского провала, когда казахстанцы массово избавлялись от юаней (чистая продажа обменникам составила 101,3 млн тенге, став худшим результатом с 2020 года), в апреле маятник качнулся в обратную сторону.

Население вновь перешло к накоплению юаней, выкупив в обменных пунктах объем, эквивалентный 98,4 млн тенге. Росту спроса способствовало и ощутимое удешевление валюты Поднебесной: средний курс юаня в апреле упал до 68,57 тенге по сравнению с 71,03 тенге в марте. Тем не менее до прошлогодних показателей спрос пока не дотягивает — в апреле 2025 года граждане скупили юаней почти на треть больше (148,6 млн тенге).

