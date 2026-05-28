27.05.2026, 19:28

Путин прибыл в Казахстан с трехдневным государственным визитом (видео)

Президент России Владимир Путин прибыл в Астану с трехдневным государственным визитом. Российский лидер примет участие в саммите ЕАЭС и проведет важнейшие переговоры с Касым-Жомартом Токаевым, в ходе которых ожидается подписание пакета стратегических документов, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Кадр из видео

Дипломатический прецедент: почему этот визит уникален

Борт номер один главы РФ приземлился в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева. Нынешний визит Владимира Путина в Казахстан эксперты уже называют исключительным событием с точки зрения международной дипломатии.

Дело в том, что по протокольной практике в рамках одного президентского срока лидеры совершают не более одного официального государственного визита в конкретную страну. Однако для Астаны было сделано исключение: по приглашению казахстанской стороны статус визита вновь повышен до наивысшего. В Кремле прямо подчеркнули, что данный шаг призван наглядно продемонстрировать беспрецедентно тесный и доверительный уровень отношений между государствами. Более того, Казахстан официально назван одним из ключевых и ближайших союзников Российской Федерации.

Атомная энергетика и 16 соглашений: главные темы переговоров

Хотя официальная часть запланирована на четверг, лидеры начали общение сразу после прибытия в неформальной обстановке. Ключевой раунд переговоров Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина пройдет как в узком, так и в расширенном составах с привлечением правительственных делегаций.

На повестку дня вынесено рекордное количество документов — к подписанию подготовлено 16 межгосударственных соглашений.

  • Семь основ добрососедства: Главы государств подпишут масштабное совместное заявление, закрепляющее фундаментальные принципы дружбы и стратегического партнерства народов.

  • Энергетический прорыв: Самым ожидаемым событием станет фиксация договоренностей по проекту строительства первой атомной электростанции (АЭС) в Казахстане, где главным технологическим партнером может выступить российская госкорпорация «Росатом».

  • Многовекторное сотрудничество: Проекты затронут торгово-экономическую, военно-техническую, транспортно-логистическую и культурно-гуманитарную сферы.

Большая интеграция: саммит Высшего Евразийского экономического совета

Помимо двустороннего трека, визит российского президента синхронизирован с важными интеграционными мероприятиями в столице Казахстана. Астана в эти дни становится центром евразийской политики, принимая заседание Высшего евразийского экономического совета и масштабный Евразийский экономический форум.

Ключевые направления саммита ЕАЭС Ожидаемый эффект и цели
Устранение торговых барьеров Снижение нетарифных ограничений для бизнеса внутри союза.
Цифровая гонка и ИИ Главная тема форума — внедрение искусственного интеллекта в экономические и таможенные процессы.
Транзитный потенциал Развитие новых логистических коридоров между Азией и Европой.

Для Путина и Токаева это уже вторая личная встреча с начала года — предыдущие переговоры состоялись в Москве во время празднования Дня Победы. Нынешний трехдневный марафон в Астане призван не просто укрепить текущие экономические связи, но и задать вектор развития всего Центрально-Азиатского региона на годы вперед. По итогам встреч лидеры двух стран выступят с развернутыми заявлениями для прессы.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь