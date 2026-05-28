Путин прибыл в Казахстан с трехдневным государственным визитом (видео)

Президент России Владимир Путин прибыл в Астану с трехдневным государственным визитом. Российский лидер примет участие в саммите ЕАЭС и проведет важнейшие переговоры с Касым-Жомартом Токаевым, в ходе которых ожидается подписание пакета стратегических документов, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Дипломатический прецедент: почему этот визит уникален

Борт номер один главы РФ приземлился в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева. Нынешний визит Владимира Путина в Казахстан эксперты уже называют исключительным событием с точки зрения международной дипломатии.

Дело в том, что по протокольной практике в рамках одного президентского срока лидеры совершают не более одного официального государственного визита в конкретную страну. Однако для Астаны было сделано исключение: по приглашению казахстанской стороны статус визита вновь повышен до наивысшего. В Кремле прямо подчеркнули, что данный шаг призван наглядно продемонстрировать беспрецедентно тесный и доверительный уровень отношений между государствами. Более того, Казахстан официально назван одним из ключевых и ближайших союзников Российской Федерации.

Атомная энергетика и 16 соглашений: главные темы переговоров

Хотя официальная часть запланирована на четверг, лидеры начали общение сразу после прибытия в неформальной обстановке. Ключевой раунд переговоров Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина пройдет как в узком, так и в расширенном составах с привлечением правительственных делегаций.

На повестку дня вынесено рекордное количество документов — к подписанию подготовлено 16 межгосударственных соглашений.

Семь основ добрососедства: Главы государств подпишут масштабное совместное заявление, закрепляющее фундаментальные принципы дружбы и стратегического партнерства народов.

Энергетический прорыв: Самым ожидаемым событием станет фиксация договоренностей по проекту строительства первой атомной электростанции (АЭС) в Казахстане, где главным технологическим партнером может выступить российская госкорпорация «Росатом».

Многовекторное сотрудничество: Проекты затронут торгово-экономическую, военно-техническую, транспортно-логистическую и культурно-гуманитарную сферы.

Большая интеграция: саммит Высшего Евразийского экономического совета

Помимо двустороннего трека, визит российского президента синхронизирован с важными интеграционными мероприятиями в столице Казахстана. Астана в эти дни становится центром евразийской политики, принимая заседание Высшего евразийского экономического совета и масштабный Евразийский экономический форум.

Ключевые направления саммита ЕАЭС Ожидаемый эффект и цели Устранение торговых барьеров Снижение нетарифных ограничений для бизнеса внутри союза. Цифровая гонка и ИИ Главная тема форума — внедрение искусственного интеллекта в экономические и таможенные процессы. Транзитный потенциал Развитие новых логистических коридоров между Азией и Европой.

Для Путина и Токаева это уже вторая личная встреча с начала года — предыдущие переговоры состоялись в Москве во время празднования Дня Победы. Нынешний трехдневный марафон в Астане призван не просто укрепить текущие экономические связи, но и задать вектор развития всего Центрально-Азиатского региона на годы вперед. По итогам встреч лидеры двух стран выступят с развернутыми заявлениями для прессы.