«Меня хотят наказать за правду»: почему олимпийский чемпион Михаил Шайдоров остался без зарплаты?

Первый в истории Казахстана олимпийский чемпион по фигурному катанию Михаил Шайдоров заявил о прекращении выплат заработной платы после триумфа на Играх-2026 в Милане. Спортсмен связывает финансовую блокаду со своей критикой в адрес профильного министерства, в то время как чиновники называют происходящее «стандартной процедурой», сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

«Наказание за правду»: суть конфликта

Михаил Шайдоров, вписавший свое имя в историю мирового фигурного катания, оказался в центре громкого скандала. В эфире популярного подкаста фигурист сообщил, что с момента его победы на зимней Олимпиаде-2026 выплата заработной платы была приостановлена. Более того, с 1 февраля от команды спортсмена был отстранен врач, что ставит под угрозу физическое состояние чемпиона.

По мнению Шайдорова, такая ситуация — не что иное, как «наказание за длинный язык». Ранее атлет публично возмутился действиями Министерства туризма и спорта РК, которое обнародовало данные о его доходах. Михаил подчеркнул, что раскрытие конфиденциальной информации о зарплате за один конкретный год без учета контекста четырехлетнего олимпийского цикла выглядит как «выставленный чек» за медаль.

Подготовка к новому сезону под угрозой

Несмотря на статус «золотого достояния страны», сейчас Шайдоров находится в состоянии полной неопределенности. Подготовка к следующему соревновательному циклу требует значительных вложений: постановка новых программ, оплата сборов и работа тренеров уже запланированы, однако источники финансирования остаются закрытыми.

«Один человек говорит одно, другой — другое. Картина мне не ясна. Мне не нужны интриги и скандалы, я просто хочу развиваться и поднимать наш флаг», — поделился наболевшим фигурист.

Спортсмен также отметил, что до сих пор не получил звание заслуженного мастера спорта, а его команда деморализована отсутствием выплат. По его словам, вместо поддержки после исторического достижения он столкнулся с бюрократическим давлением.

Позиция Министерства: «Все идет по плану»

Редакция Tengrinews.kz получила официальный комментарий от Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК. Версия чиновников кардинально отличается от слов спортсмена. В ведомстве утверждают, что за январь и февраль 2026 года все выплаты были произведены в полном объеме согласно старому контракту.

"В отношении Михаила Шайдорова сообщаем, что заработная плата за январь и февраль 2026 года выплачена ему в полном объёме в соответствии с ранее действовавшим договором.

С марта 2026 года планировалось заключение нового договора с учётом достижения спортсмена — завоевания золотой медали Олимпийских игр в Милане. Новый договор предусматривает обновлённые условия финансирования и подготовки в рамках следующего олимпийского цикла. На данный момент условия договора обсуждаются сторонами.

Подобная практика применяется в отношении всех спортсменов, входящих в систему подготовки к новому олимпийскому циклу, и является стандартным условием долгосрочного государственного финансирования.

При этом подчеркиваем, что государство в полном объёме выполняет обязательства по поощрению спортсмена за олимпийское достижение. За завоевание золотой медали Михаилу Шайдорову предусмотрена выплата в размере 250 тысяч долларов, предоставление трёхкомнатной квартиры в Алматы, а также назначение пожизненных ежемесячных государственных выплат в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан".

Причину задержки с марта министерство объясняет юридическими тонкостями:

Новый статус — новый договор: В связи с олимпийским золотом условия финансирования должны быть пересмотрены в сторону увеличения.

Бюрократический цикл: С марта планируется заключение нового контракта на следующий олимпийский цикл, который сейчас находится на стадии обсуждения сторон.

Стандартная практика: Чиновники подчеркивают, что такая процедура применяется ко всем атлетам и не является актом давления.

Золотой фонд или «выставленный счет»?

Стоит напомнить, что за победу в Милане-2026 Михаил Шайдоров был удостоен высокой государственной награды от Президента Касым-Жомарта Токаева. Государство также гарантировало ему премию в размере 250 тысяч долларов, трехкомнатную квартиру в Алматы и пожизненные ежемесячные выплаты.

Однако сам спортсмен настаивает: разовые поощрения не могут заменить системную поддержку тренировочного процесса. Фигурное катание — один из самых дорогостоящих видов спорта, и отсутствие прозрачного финансирования текущей деятельности может привести к тому, что Казахстан потеряет своего лидера на мировой арене еще до начала следующего сезона.

На текущий момент вопрос о том, когда Шайдоров и его команда вернутся к стабильному графику выплат, остается открытым, а конфликт между «золотым медалистом» и спортивными функционерами продолжает набирать обороты в публичном пространстве.