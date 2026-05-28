В Казахстане обсуждают строительство нефтепровода по дну Каспия

Казахстан делает стратегический шаг к полной независимости своих экспортных поставок. Министерство энергетики республики официально подтвердило проработку масштабного проекта — строительства магистрального нефтепровода непосредственно по дну Каспийского моря, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Новый вектор диверсификации: зачем Астане каспийский трубопровод

В условиях глобальной геополитической нестабильности Казахстан активизировал поиск альтернативных маршрутов для доставки углеводородов на ключевые мировые рынки. Как сообщили в Министерстве энергетики РК, развитие транскаспийской инфраструктуры рассматривается властями как один из наиболее перспективных элементов государственной политики диверсификации.

На сегодняшний день львиная доля казахстанского нефтяного экспорта зависит от традиционных сухопутных путей. Появление прямого подводного трубопровода позволит стране не только повысить устойчивость поставок перед лицом внешних рисков, но и существенно нарастить объемы сырья, отправляемого в обход привычных транзитных коридоров.

На каком этапе находится проект?

В ведомстве подчеркнули, что на данный момент идея прокладки трубы по дну Каспия не имеет окончательно утвержденных чертежей — проект находится на стадии концептуальной проработки и активных экспертных консультаций.

Специалистам предстоит решить комплекс сложнейших задач, прежде чем проект перейдет в фазу практической реализации. В Минэнерго выделили три ключевых фактора, на основе которых будет приниматься финальное инвестиционное решение:

Экономическая эффективность: оценка окупаемости, стоимости строительства и тарифов на прокачку.

Экологическая безопасность: Каспийское море является уникальным закрытым водоемом с чувствительной экосистемой, что требует жесткого соблюдения природоохранных стандартов.

Международно-правовые обязательства: проект должен соответствовать нормам Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

«Сроки реализации напрямую зависят от результатов технико-экономических и экологических исследований, а также уровня заинтересованности потенциальных участников проекта», — пояснили в профильном министерстве.

Дипломатический баланс и консенсус на Каспии

Строительство любой крупной инфраструктуры на Каспии традиционно требует ювелирной дипломатической работы. В министерстве отдельно отметили, что Казахстан строго придерживается принципов конструктивного взаимодействия со всеми государствами Прикаспийского региона.

Все шаги Астаны в этом направлении будут базироваться на уже действующих международных соглашениях и, что немаловажно, на принципе консенсуса. Это означает, что проект будет продвигаться с учетом мнений и интересов всех соседей по региону, что позволит избежать юридических и геополитических споров в будущем.