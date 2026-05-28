28.05.2026, 11:11

«Уже приходят: в Минфине РК сделали важное заявление о проверках мобильных переводов

В Минфине Казахстана рассказали, кому уже направляются уведомления в рамках проверки мобильных переводов и как реагируют на них налогоплательщики, сообщает Lada.kz. 

Комитет государственных доходов (КГД) начал активную фазу рассылки уведомлений казахстанцам, чьи мобильные переводы попали под критерии предпринимательской деятельности. Вице-министр финансов Ержан Биржанов разъяснил алгоритм работы ведомства и успокоил граждан относительно возможных штрафных санкций на текущем этапе.

Масштабная рассылка уведомлений: кто в списке

Процесс мониторинга мобильных транзакций перешел в практическую плоскость. В кулуарах Сената вице-министр финансов Ержан Биржанов подтвердил, что фискальные органы уже направляют соответствующие уведомления гражданам. Речь идет о лицах, чья активность по банковским счетам имеет признаки ведения бизнеса без соответствующей регистрации или уплаты налогов.

Согласно действующим критериям, под пристальное внимание попадают граждане, получающие переводы от 100 и более разных лиц в течение трех последовательных месяцев. Мониторинг внедряется поэтапно и в 2026 году охватывает уже значительную часть населения в рамках всеобщего декларирования.

30 дней на ответ: механизм взаимодействия с налоговой

Основной акцент ведомство делает не на наказании, а на добровольном устранении нарушений. Получение уведомления не означает автоматическое начисление штрафа. У налогоплательщика есть законное право и время на разъяснение ситуации.

Как работает система сейчас:

  • Срок исполнения: После получения уведомления у гражданина есть 30 рабочих дней на ответ.

  • Варианты действий: Получатель может либо согласиться с нарушением и зарегистрироваться в качестве ИП (или сдать дополнительную декларацию), либо предоставить пояснение, что данные переводы не связаны с бизнесом (например, сбор на благотворительность или личные нужды).

  • Отсутствие репрессивных мер: Ержан Биржанов особо подчеркнул, что на данном этапе КГД не применяет штрафные санкции, не накладывает ограничения на банковские счета и не блокирует карточки сразу после отправки письма.

Почему Минфин выбрал мягкую тактику?

Лояльный подход министерства объясняется желанием вывести малый бизнес из тени без создания социальной напряженности. Давая 30-дневный люфт, государство стимулирует граждан к легализации доходов. По словам вице-министра, итоги работы видны именно по реакции налогоплательщиков: многие предпочитают официально зарегистрировать деятельность после получения первого же запроса от органов.

Однако эксперты напоминают, что игнорирование уведомлений в долгосрочной перспективе может привести к более серьезным последствиям. После истечения срока на самостоятельное исправление, налоговые органы могут инициировать более глубокую проверку, которая уже чревата доначислением налогов и административными мерами.

Что делать, если вы получили уведомление?

Для тех, кто активно пользуется мобильными переводами, юристы и налоговые консультанты рекомендуют придерживаться следующего алгоритма:

  1. Не игнорируйте сообщение: Отсчет 30 рабочих дней начинается с момента доставки уведомления в кабинет налогоплательщика или через мобильные приложения банков.

  2. Соберите доказательства: Если переводы носили некоммерческий характер, подготовьте краткое обоснование.

  3. Легализуйтесь: Если вы действительно оказываете услуги или продаете товары, стоит рассмотреть упрощенный режим налогообложения или режим специального мобильного приложения (налог 1%), что полностью снимет вопросы со стороны Минфина.

Ситуация с мобильными переводами остается на особом контроле у правительства, а поэтапное внедрение контроля призвано сделать экономику Казахстана более прозрачной.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь