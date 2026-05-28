Срочно в СпецЦОН: для владельцам мопедов в Казахстане ввели новые жесткие требования

МВД Казахстана официально призвало владельцев мопедов и электроскутеров незамедлительно пройти процедуру государственной регистрации. Игнорирование новых норм повлечет за собой жесткие административные штрафы и полный запрет на эксплуатацию транспортных средств, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Правоохранительные органы Казахстана перешли к активной фазе контроля за микромобильным транспортом. Согласно последнему обращению ведомства, опубликованному на портале Polisia.kz, процедура регистрации теперь является обязательной.
Что важно: под новые правила подпадают абсолютно все мопеды, включая популярные модели с электрическими двигателями. Статус мопеда как «полноценного участника дорожного движения» теперь закреплен юридически. Это означает, что владение таким транспортом накладывает на гражданина те же обязательства, что и владение автомобилем или мотоциклом.
Для того чтобы избежать проблем с законом, владельцу техники необходимо лично обратиться в специализированный Центр обслуживания населения (СпецЦОН) по месту жительства. Процесс постановки на учет требует подготовки определенного пакета документов.
Вам понадобятся:
Удостоверение личности владельца (оригинал);
Технический документ либо официальные сведения о технических характеристиках мопеда;
Заявление о постановке на учет (заполняется на месте);
Акт осмотра транспортного средства (выдается после сверки номеров на спецплощадке);
Квитанция об оплате государственных пошлин.
Финальным этапом процедуры станет выдача владельцу государственного регистрационного номерного знака и свидетельства о регистрации транспортного средства (СРТС). Кроме того, владельцам напомнили о необходимости в обязательном порядке оформить страховой полис.
Помимо самой регистрации, полиция напоминает водителям о квалификационных требованиях. Сесть за руль мопеда законно теперь можно только при наличии водительского удостоверения категории А1.
Важно: Эксплуатация транспортного средства без госномеров или управление им без соответствующей категории прав строго запрещены.
В правоохранительных органах уточнили, что игнорирование этих правил считается грубым нарушением законодательства. Полиция наделена полномочиями не только выписывать административные штрафы, но и полностью изымать технику, вводя запрет на ее дальнейшую эксплуатацию до устранения всех нарушений.
Начальник управления административной полиции ДП города Алматы Абдинур Тасыбаев подчеркнул, что новые правила — это не попытка создать бюрократические барьеры, а вынужденная и необходимая мера безопасности.
«Мопеды являются полноценными участниками дорожного движения, поэтому к ним предъявляются соответствующие требования. Регистрация — это не формальность, а необходимая мера, направленная на обеспечение безопасности как самих водителей, так и других участников дорожного движения», — отметил Абдинур Тасыбаев.
Полиция убедительно просит казахстанцев не откладывать визит в СпецЦОН и оперативно привести свои транспортные средства в соответствие с действующим законом.
Комментарии0 комментарий(ев)