Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
28.05.2026, 12:10

Срочно в СпецЦОН: для владельцам мопедов в Казахстане ввели новые жесткие требования

Новости Казахстана 0 998

МВД Казахстана официально призвало владельцев мопедов и электроскутеров незамедлительно пройти процедуру государственной регистрации. Игнорирование новых норм повлечет за собой жесткие административные штрафы и полный запрет на эксплуатацию транспортных средств, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: Polisia.kz
Фото: Polisia.kz

Закон суров: обязательный учет для всех категорий мопедов

Правоохранительные органы Казахстана перешли к активной фазе контроля за микромобильным транспортом. Согласно последнему обращению ведомства, опубликованному на портале Polisia.kz, процедура регистрации теперь является обязательной.

Что важно: под новые правила подпадают абсолютно все мопеды, включая популярные модели с электрическими двигателями. Статус мопеда как «полноценного участника дорожного движения» теперь закреплен юридически. Это означает, что владение таким транспортом накладывает на гражданина те же обязательства, что и владение автомобилем или мотоциклом.

Пошаговая инструкция: как легализовать свой мопед в СпецЦОНе

Для того чтобы избежать проблем с законом, владельцу техники необходимо лично обратиться в специализированный Центр обслуживания населения (СпецЦОН) по месту жительства. Процесс постановки на учет требует подготовки определенного пакета документов.

Вам понадобятся:

  • Удостоверение личности владельца (оригинал);

  • Технический документ либо официальные сведения о технических характеристиках мопеда;

  • Заявление о постановке на учет (заполняется на месте);

  • Акт осмотра транспортного средства (выдается после сверки номеров на спецплощадке);

  • Квитанция об оплате государственных пошлин.

Финальным этапом процедуры станет выдача владельцу государственного регистрационного номерного знака и свидетельства о регистрации транспортного средства (СРТС). Кроме того, владельцам напомнили о необходимости в обязательном порядке оформить страховой полис.

Категория «А1» и жесткие санкции за нарушения

Помимо самой регистрации, полиция напоминает водителям о квалификационных требованиях. Сесть за руль мопеда законно теперь можно только при наличии водительского удостоверения категории А1.

Важно: Эксплуатация транспортного средства без госномеров или управление им без соответствующей категории прав строго запрещены.

В правоохранительных органах уточнили, что игнорирование этих правил считается грубым нарушением законодательства. Полиция наделена полномочиями не только выписывать административные штрафы, но и полностью изымать технику, вводя запрет на ее дальнейшую эксплуатацию до устранения всех нарушений.

Позиция властей: безопасность превыше всего

Начальник управления административной полиции ДП города Алматы Абдинур Тасыбаев подчеркнул, что новые правила — это не попытка создать бюрократические барьеры, а вынужденная и необходимая мера безопасности.

«Мопеды являются полноценными участниками дорожного движения, поэтому к ним предъявляются соответствующие требования. Регистрация — это не формальность, а необходимая мера, направленная на обеспечение безопасности как самих водителей, так и других участников дорожного движения», — отметил Абдинур Тасыбаев.

Полиция убедительно просит казахстанцев не откладывать визит в СпецЦОН и оперативно привести свои транспортные средства в соответствие с действующим законом.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь