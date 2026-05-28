Новости Актау и Мангыстау
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
28.05.2026, 14:03

«Мы — братья и друзья»: Касым-Жомарт Токаев сделал важное заявление на встрече с Владимиром Путиным

В столице Казахстана стартовал государственный визит президента России Владимира Путина. Лидеры двух стран обсудили укрепление союзнических связей, энергетическую безопасность и подписали документ, определяющий будущее отношений Астаны и Москвы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: Акорда

Стратегический диалог: значение для континента

28 мая 2026 года в Акорде состоялись переговоры Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина в узком составе. Открывая встречу, Президент Казахстана подчеркнул, что текущий визит российского лидера выходит за рамки двусторонней повестки. По словам Токаева, тесное взаимодействие Казахстана и России является фундаментом стабильности на всем Евразийском континенте.

Глава государства особо отметил личный вклад в подготовку новых соглашений, указав на глубокую историческую и культурную общность двух народов.

«Мы являемся друзьями, братьями. У нас богатое прошлое и общие традиции», — заявил Токаев, добавив, что мирное сосуществование и дружба отвечают коренным интересам граждан обеих стран.

«Семь основ» и атомная энергетика: ключевые итоги

В ходе встречи президент Казахстана акцентировал внимание на двух прорывных моментах, которые станут вехами в истории двусторонних отношений:

  1. Документ о «Семи основах»: Касым-Жомарт Токаев представил уникальное совместное заявление, касающееся стратегического партнерства. Президент Казахстана лично принимал участие в редактировании текста, внося правки, которые должны закрепить союзничество на годы вперед. Символичное число «семь» в названии документа призвано подчеркнуть основательность и позитивный характер договоренностей.

  2. Строительство АЭС в Казахстане: Официально подтверждено подписание соглашений о возведении атомной электростанции. Касым-Жомарт Токаев выразил личную признательность Владимиру Путину за поддержку этого масштабного энергетического проекта, подчеркнув, что его стратегическое значение очевидно и не требует дополнительных пояснений.

Неформальная дипломатия и общие ценности

Владимир Путин поблагодарил казахстанскую сторону за теплый прием и отметил продуктивность неформального общения, которое предшествовало официальной части переговоров.

Российский лидер напомнил о многовековых традициях добрососедства и уважения, подчеркнув, что современные отношения строятся на прочном историческом фундаменте. Символичным моментом встречи стало совпадение визита с празднованием Курбан-байрама — священного праздника для мусульман обеих стран.

«Приятно, что наши делегации находятся здесь в праздничные дни. В России, как и в Казахстане, чтят эти традиции, что еще раз подчеркивает наше духовное родство», — отметил президент РФ.

Эксперты отмечают, что текущие переговоры в Астане закрепляют за Казахстаном роль ключевого партнера России в Центральной Азии, а договоренности в сфере мирного атома и безопасности станут мощным импульсом для экономики региона на десятилетия вперед.

