«Росатом» заходит на Балхаш: какие реакторы построит российская корпорация в Казахстане

Проекту первой атомной электростанции в Казахстане официально дан зеленый свет. Президенты Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин подписали в Астане межправительственное соглашение, определяющее параметры самого масштабного энергетического проекта в современной истории республики, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

Стратегический выбор: почему АЭС построит «Росатом»

После длительных обсуждений и подготовительных этапов стороны перешли к юридическому закреплению партнерства. Первая в Казахстане атомная электростанция будет возведена в Алматинской области, в районе поселка Улькен на берегу озера Балхаш. Генеральным подрядчиком выступит российская госкорпорация «Росатом», обладающая передовыми технологиями в сфере мирного атома.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что подписание документа по АЭС «Балхаш» имеет исключительно важное значение для суверенитета и развития страны. По его словам, энергетика становится ключевым драйвером двустороннего сотрудничества.

Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что запуск станции обеспечит казахстанскую экономику стабильной, недорогой и экологически чистой электроэнергией.

«Речь идет не просто о стройке, а о создании в Казахстане целой высокотехнологичной отрасли с нуля», — заявил российский лидер, подразумевая подготовку кадров и научную базу.

Финансовая модель и господдержка: кто заплатит за проект

Одним из самых ожидаемых этапов переговоров стало обсуждение финансовой стороны вопроса. Глава «Росатома» Алексей Лихачев раскрыл детали финансирования:

Межгосударственный кредит: Россия предоставит заемные средства на большую часть капиталовложений.

Софинансирование: Оставшуюся долю расходов возьмет на себя казахстанская сторона.

Оптимизация расчетов: Чтобы минимизировать транзакционные издержки, планируется создание специальной системы взаиморасчетов.

Помимо основного контракта, 28 мая подписаны документы о финансовом сотрудничестве и проектное соглашение, которые станут дорожной картой для инженеров и финансистов.

Что ждет поселок Улькен и регион в ближайшее время?

Несмотря на то, что фундамент еще не залит, работа начинается немедленно. По словам Алексея Лихачева, впереди «гигантский объем работ»:

Лицензирование: Подготовка всей нормативной базы согласно международным стандартам. Инфраструктура: Развертывание масштабной строительно-монтажной базы. Локализация: Активное привлечение казахстанских предприятий к контрактации.

«Казахстан — это атомная страна с богатым советским наследием в этой сфере. Наша задача — в тесном альянсе с правительством реализовать этот амбициозный проект», — добавил глава госкорпорации.

Экономический и экологический эффект

Ввод АЭС в эксплуатацию позволит Казахстану решить проблему энергодефицита в южных регионах страны. Ожидается, что станция станет базовым источником генерации, снизив зависимость от угольных ТЭЦ и импорта электроэнергии. Это важный шаг в рамках «зеленого перехода», так как атомная энергетика характеризуется минимальным углеродным следом.

Ключевые факты о проекте АЭС «Балхаш»:

Локация: Поселок Улькен, Алматинская область.

Технологии: Современные российские реакторы поколения 3+.

Кадры: Программа подготовки специалистов в вузах РФ и РК.

Срок реализации: Проект рассчитан на несколько лет интенсивного строительства.

Подписание соглашения 28 мая ставит точку в многолетних дискуссиях и открывает новую главу в промышленном развитии Казахстана, обеспечивая базу для роста энергоемких производств на десятилетия вперед.