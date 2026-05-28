«Росатом» заходит на Балхаш: какие реакторы построит российская корпорация в Казахстане

Проекту первой атомной электростанции в Казахстане официально дан зеленый свет. Президенты Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин подписали в Астане межправительственное соглашение, определяющее параметры самого масштабного энергетического проекта в современной истории республики, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.
После длительных обсуждений и подготовительных этапов стороны перешли к юридическому закреплению партнерства. Первая в Казахстане атомная электростанция будет возведена в Алматинской области, в районе поселка Улькен на берегу озера Балхаш. Генеральным подрядчиком выступит российская госкорпорация «Росатом», обладающая передовыми технологиями в сфере мирного атома.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что подписание документа по АЭС «Балхаш» имеет исключительно важное значение для суверенитета и развития страны. По его словам, энергетика становится ключевым драйвером двустороннего сотрудничества.
Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что запуск станции обеспечит казахстанскую экономику стабильной, недорогой и экологически чистой электроэнергией.
«Речь идет не просто о стройке, а о создании в Казахстане целой высокотехнологичной отрасли с нуля», — заявил российский лидер, подразумевая подготовку кадров и научную базу.
Одним из самых ожидаемых этапов переговоров стало обсуждение финансовой стороны вопроса. Глава «Росатома» Алексей Лихачев раскрыл детали финансирования:
Межгосударственный кредит: Россия предоставит заемные средства на большую часть капиталовложений.
Софинансирование: Оставшуюся долю расходов возьмет на себя казахстанская сторона.
Оптимизация расчетов: Чтобы минимизировать транзакционные издержки, планируется создание специальной системы взаиморасчетов.
Помимо основного контракта, 28 мая подписаны документы о финансовом сотрудничестве и проектное соглашение, которые станут дорожной картой для инженеров и финансистов.
Несмотря на то, что фундамент еще не залит, работа начинается немедленно. По словам Алексея Лихачева, впереди «гигантский объем работ»:
Лицензирование: Подготовка всей нормативной базы согласно международным стандартам.
Инфраструктура: Развертывание масштабной строительно-монтажной базы.
Локализация: Активное привлечение казахстанских предприятий к контрактации.
«Казахстан — это атомная страна с богатым советским наследием в этой сфере. Наша задача — в тесном альянсе с правительством реализовать этот амбициозный проект», — добавил глава госкорпорации.
Ввод АЭС в эксплуатацию позволит Казахстану решить проблему энергодефицита в южных регионах страны. Ожидается, что станция станет базовым источником генерации, снизив зависимость от угольных ТЭЦ и импорта электроэнергии. Это важный шаг в рамках «зеленого перехода», так как атомная энергетика характеризуется минимальным углеродным следом.
Ключевые факты о проекте АЭС «Балхаш»:
Локация: Поселок Улькен, Алматинская область.
Технологии: Современные российские реакторы поколения 3+.
Кадры: Программа подготовки специалистов в вузах РФ и РК.
Срок реализации: Проект рассчитан на несколько лет интенсивного строительства.
Подписание соглашения 28 мая ставит точку в многолетних дискуссиях и открывает новую главу в промышленном развитии Казахстана, обеспечивая базу для роста энергоемких производств на десятилетия вперед.
