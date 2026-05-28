18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
477.48
555.83
6.65
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
28.05.2026, 14:40

«Росатом» заходит на Балхаш: какие реакторы построит российская корпорация в Казахстане

Новости Казахстана 0 918

Проекту первой атомной электростанции в Казахстане официально дан зеленый свет. Президенты Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин подписали в Астане межправительственное соглашение, определяющее параметры самого масштабного энергетического проекта в современной истории республики, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

© Sputnik / Санат Имангалиев
© Sputnik / Санат Имангалиев

Стратегический выбор: почему АЭС построит «Росатом»

После длительных обсуждений и подготовительных этапов стороны перешли к юридическому закреплению партнерства. Первая в Казахстане атомная электростанция будет возведена в Алматинской области, в районе поселка Улькен на берегу озера Балхаш. Генеральным подрядчиком выступит российская госкорпорация «Росатом», обладающая передовыми технологиями в сфере мирного атома.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что подписание документа по АЭС «Балхаш» имеет исключительно важное значение для суверенитета и развития страны. По его словам, энергетика становится ключевым драйвером двустороннего сотрудничества.

Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что запуск станции обеспечит казахстанскую экономику стабильной, недорогой и экологически чистой электроэнергией.

«Речь идет не просто о стройке, а о создании в Казахстане целой высокотехнологичной отрасли с нуля», — заявил российский лидер, подразумевая подготовку кадров и научную базу.

Финансовая модель и господдержка: кто заплатит за проект

Одним из самых ожидаемых этапов переговоров стало обсуждение финансовой стороны вопроса. Глава «Росатома» Алексей Лихачев раскрыл детали финансирования:

  • Межгосударственный кредит: Россия предоставит заемные средства на большую часть капиталовложений.

  • Софинансирование: Оставшуюся долю расходов возьмет на себя казахстанская сторона.

  • Оптимизация расчетов: Чтобы минимизировать транзакционные издержки, планируется создание специальной системы взаиморасчетов.

Помимо основного контракта, 28 мая подписаны документы о финансовом сотрудничестве и проектное соглашение, которые станут дорожной картой для инженеров и финансистов.

Что ждет поселок Улькен и регион в ближайшее время?

Несмотря на то, что фундамент еще не залит, работа начинается немедленно. По словам Алексея Лихачева, впереди «гигантский объем работ»:

  1. Лицензирование: Подготовка всей нормативной базы согласно международным стандартам.

  2. Инфраструктура: Развертывание масштабной строительно-монтажной базы.

  3. Локализация: Активное привлечение казахстанских предприятий к контрактации.

«Казахстан — это атомная страна с богатым советским наследием в этой сфере. Наша задача — в тесном альянсе с правительством реализовать этот амбициозный проект», — добавил глава госкорпорации.

Экономический и экологический эффект

Ввод АЭС в эксплуатацию позволит Казахстану решить проблему энергодефицита в южных регионах страны. Ожидается, что станция станет базовым источником генерации, снизив зависимость от угольных ТЭЦ и импорта электроэнергии. Это важный шаг в рамках «зеленого перехода», так как атомная энергетика характеризуется минимальным углеродным следом.

Ключевые факты о проекте АЭС «Балхаш»:

  • Локация: Поселок Улькен, Алматинская область.

  • Технологии: Современные российские реакторы поколения 3+.

  • Кадры: Программа подготовки специалистов в вузах РФ и РК.

  • Срок реализации: Проект рассчитан на несколько лет интенсивного строительства.

Подписание соглашения 28 мая ставит точку в многолетних дискуссиях и открывает новую главу в промышленном развитии Казахстана, обеспечивая базу для роста энергоемких производств на десятилетия вперед.

4
3
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь