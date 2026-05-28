Опыт против «корочки»: какой новый документ при трудоустройстве хотят ввести в Казахстане

В Казахстане обсуждают введение дополнительного документа при трудоустройстве, который будет подтверждать профессиональную квалификацию работника. В Минтруда уточнили, что он не заменит диплом, а станет его дополнением, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: кадр YouTube

Инициатива Мажилиса: что обсуждают депутаты

В Мажилисе Парламента Казахстана в первом чтении рассмотрели законопроект, направленный на реформирование системы технического и профессионального образования. Одной из ключевых тем обсуждения стала норма о введении дополнительного документа, подтверждающего компетенции работника.

Вопрос вызвал оживленную дискуссию среди депутатов. В частности, Максим Рожин поинтересовался у представителей Министерства труда, не приведет ли это нововведение к девальвации классического высшего и среднего специального образования и полному отказу от дипломов.

Диплом против квалификации: позиция Минтруда

Вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Туякбаев официально заявил, что диплом остается фундаментальным документом. Речи об отмене документа об окончании вуза или колледжа не идет.

«Мы не нивелируем значение диплома. Он остается основным свидетельством получения специализированных знаний», — подчеркнул Туякбаев.

По задумке ведомства, сертификат о признании квалификации станет вспомогательным инструментом. Работодатель сможет видеть не только факт окончания учебного заведения 5–10 лет назад, но и актуальное подтверждение того, что специалист владеет современными инструментами и навыками «здесь и сейчас».

Шанс для тех, кто «учился в процессе»

Главное преимущество новой нормы — легализация труда специалистов-самоучек. В Казахстане тысячи людей работают в сфере услуг, не имея профильного образования, но обладая колоссальным опытом. Теперь они смогут подтвердить свои навыки официально.

Для каких сфер это наиболее актуально:

Гостиничный бизнес и туризм;

Сфера общественного питания (повара, официанты);

Индустрия красоты (парикмахеры, мастера маникюра);

Техническое обслуживание и ремонт.

Если у человека есть реальный талант и многолетний стаж, но нет «корочки», документ о признании квалификации позволит ему претендовать на официальное трудоустройство и достойную заработную плату наравне с дипломированными специалистами.

Юридические перспективы и миграция

Законопроект также затрагивает вопросы миграции и совершенствования профобразования в целом. Ожидается, что внедрение системы признания навыков сделает рынок труда более гибким и прозрачным. Это позволит работодателям быстрее находить кадры с нужными компетенциями, а гражданам — легче менять сферу деятельности (проходить переквалификацию) без необходимости тратить годы на получение второго высшего образования.

На данный момент законопроект продолжает проходить этапы обсуждения в Парламенте, после чего будут определены четкие правила сертификации и перечень аккредитованных центров, имеющих право подтверждать квалификацию.