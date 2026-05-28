Курсы валют в банках Актау:
477.48
555.83
6.65
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
28.05.2026, 16:20

Курс доллара резко рванул в Казахстане

Новости Казахстана 0 888

На Казахстанской фондовой бирже зафиксировано заметное укрепление доллара: американская валюта подорожала более чем на 7 тенге по итогам дневных торгов, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Рабочий день на финансовом рынке Казахстана ознаменовался существенным изменением стоимости американской валюты. Согласно официальным данным биржи, по результатам дневной сессии средневзвешенный курс доллара зафиксировался на отметке 485,55 тенге.

Динамика роста оказалась весьма ощутимой: всего за один торговый день «американец» прибавил сразу 7,54 тенге. Примечательно, что официальный курс Национального банка, установленный на текущую дату (28 мая), пока остается на уровне 477,48 тенге, что создает заметный разрыв между биржевыми котировками и учетным курсом регулятора.

Ситуация в обменных пунктах страны

Рост на бирже мгновенно отразился на розничном рынке наличной валюты. В крупнейших мегаполисах страны — Алматы и Астане — ценники в обменных пунктах обновились в сторону повышения, причем маржа между покупкой и продажей в некоторых точках расширилась.

Актуальные курсы в Алматы:

В финансовом центре страны курс покупки доллара у населения в среднем держится на уровне 482,37 тенге. Продают же американскую валюту алматинцам по цене 486,04 тенге.

Актуальные курсы в Астане:

В столице ситуация выглядит еще более напряженной. Разброс цен в пунктах обмена валют составляет:

  • Покупка: в среднем 481,00 тенге;

  • Продажа: достигает 488,00 тенге.

Экспертный взгляд: причины волатильности

Специалисты финансового сектора отмечают, что подобное ослабление тенге может быть связано с совокупностью факторов. Традиционно на курс влияют колебания цен на мировых энергетических рынках (нефть марки Brent), а также внутренний спрос на валюту со стороны крупных импортеров и квазигосударственного сектора.

Кроме того, инвесторы внимательно следят за риторикой Федеральной резервной системы США и действиями Национального банка РК по управлению золотовалютными резервами. Резкие скачки, подобные сегодняшнему, часто заставляют рынок «замирать» в ожидании корректировок или интервенций.

Что ждать казахстанцам в ближайшие дни?

Резкое подорожание валюты традиционно вызывает обеспокоенность у населения, так как это напрямую влияет на стоимость импортных товаров, техники и автомобилей. Аналитики рекомендуют не поддаваться панике и следить за официальными сообщениями регулятора.

Ожидается, что в ближайшие несколько сессий курс тенге будет искать новую точку равновесия. Будет ли это краткосрочной коррекцией или началом нового тренда на повышение стоимости доллара — станет ясно по итогам предстоящих вечерних торгов и открытию новой сессии.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь