Новости Актау и Мангыстау
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
«Попытки посеять рознь»: жесткий ответ Токаева тем, кто пытается расколоть Казахстан и Россию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе государственного визита Владимира Путина в Астану жестко высказался о внешнем информационном давлении и попытках внести разлад в отношения двух стран. Лидеры государств подтвердили курс на стратегическое союзничество и подписали пакет ключевых соглашений, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: Акорда

Противодействие дезинформации: новый приоритет сотрудничества

Одним из ключевых тезисов выступления Касым-Жомарта Токаева на брифинге для СМИ стало укрепление информационной безопасности. Президент подчеркнул, что в современных реалиях участились попытки посеять рознь между народами Казахстана и России.

Для борьбы с деструктивным влиянием стороны намерены использовать формат медиафорумов. В текущем году в Казахстане пройдет уже третий подобный съезд, который станет площадкой для обмена опытом между экспертами, историками и политологами. Главная цель — создание единого фронта против фейков и манипуляций в информационном пространстве.

Культурный мост и «Игры будущего»

Глава государства акцентировал внимание на том, что фундаментом отношений остается гуманитарное взаимодействие. Среди значимых событий года:

  • Регулярные Дни культуры: масштабные мероприятия, демонстрирующие общность духовного наследия.

  • Спортивные инновации: в июле-августе Астана примет масштабные «Игры будущего», которые должны стать новой «визитной карточкой» технологического и спортивного сотрудничества.

Образование: сеть центров «Сириус» как кузница кадров

Особое место в переговорах занял вопрос среднего образования. Токаев анонсировал системную поддержку одаренной молодежи через совместные проекты с российским образовательным центром «Сириус».

После успешной закладки капсулы в Алматы, аналогичная церемония состоялась и в Астане. По словам Президента, такие центры станут важным вкладом в интеллектуальный потенциал стран и помогут готовить кадры «новой формации», способные решать задачи будущего в науке и технологиях.

Экономический прорыв: цель в 30 миллиардов долларов

Владимир Путин, в свою очередь, отметил высокую динамику экономического партнерства. По итогам прошлого года товарооборот между странами вплотную приблизился к отметке в 29 миллиардов долларов.

Российский лидер выразил уверенность, что психологический барьер в 30 миллиардов будет преодолен в ближайшее время. Подписанные в Астане документы охватывают широкий спектр отраслей:

  1. Энергетика и финансы: новые механизмы взаиморасчетов и инфраструктурные проекты.

  2. Здравоохранение: обмен технологиями и обучение специалистов.

  3. Межправительственные соглашения: укрепление нормативной базы для бизнеса.

Итоги визита: «Особый характер отношений»

Завершая встречу, Касым-Жомарт Токаев назвал визит российского коллеги историческим. Подписанное совместное заявление о дружбе и добрососедстве фиксирует не только текущие успехи, но и долгосрочные цели. Лидеры сошлись во мнении, что никакие попытки внешнего давления не смогут пошатнуть фундамент стратегического партнерства Казахстана и России, которое продолжает развиваться на благо обоих народов.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь