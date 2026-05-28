«Попытки посеять рознь»: жесткий ответ Токаева тем, кто пытается расколоть Казахстан и Россию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе государственного визита Владимира Путина в Астану жестко высказался о внешнем информационном давлении и попытках внести разлад в отношения двух стран. Лидеры государств подтвердили курс на стратегическое союзничество и подписали пакет ключевых соглашений, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Противодействие дезинформации: новый приоритет сотрудничества

Одним из ключевых тезисов выступления Касым-Жомарта Токаева на брифинге для СМИ стало укрепление информационной безопасности. Президент подчеркнул, что в современных реалиях участились попытки посеять рознь между народами Казахстана и России.

Для борьбы с деструктивным влиянием стороны намерены использовать формат медиафорумов. В текущем году в Казахстане пройдет уже третий подобный съезд, который станет площадкой для обмена опытом между экспертами, историками и политологами. Главная цель — создание единого фронта против фейков и манипуляций в информационном пространстве.

Культурный мост и «Игры будущего»

Глава государства акцентировал внимание на том, что фундаментом отношений остается гуманитарное взаимодействие. Среди значимых событий года:

Регулярные Дни культуры: масштабные мероприятия, демонстрирующие общность духовного наследия.

Спортивные инновации: в июле-августе Астана примет масштабные «Игры будущего», которые должны стать новой «визитной карточкой» технологического и спортивного сотрудничества.

Образование: сеть центров «Сириус» как кузница кадров

Особое место в переговорах занял вопрос среднего образования. Токаев анонсировал системную поддержку одаренной молодежи через совместные проекты с российским образовательным центром «Сириус».

После успешной закладки капсулы в Алматы, аналогичная церемония состоялась и в Астане. По словам Президента, такие центры станут важным вкладом в интеллектуальный потенциал стран и помогут готовить кадры «новой формации», способные решать задачи будущего в науке и технологиях.

Экономический прорыв: цель в 30 миллиардов долларов

Владимир Путин, в свою очередь, отметил высокую динамику экономического партнерства. По итогам прошлого года товарооборот между странами вплотную приблизился к отметке в 29 миллиардов долларов.

Российский лидер выразил уверенность, что психологический барьер в 30 миллиардов будет преодолен в ближайшее время. Подписанные в Астане документы охватывают широкий спектр отраслей:

Энергетика и финансы: новые механизмы взаиморасчетов и инфраструктурные проекты. Здравоохранение: обмен технологиями и обучение специалистов. Межправительственные соглашения: укрепление нормативной базы для бизнеса.

Итоги визита: «Особый характер отношений»

Завершая встречу, Касым-Жомарт Токаев назвал визит российского коллеги историческим. Подписанное совместное заявление о дружбе и добрососедстве фиксирует не только текущие успехи, но и долгосрочные цели. Лидеры сошлись во мнении, что никакие попытки внешнего давления не смогут пошатнуть фундамент стратегического партнерства Казахстана и России, которое продолжает развиваться на благо обоих народов.