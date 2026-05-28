Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Фантастика на трассе: из Казахстана в Россию впервые приехали огромные фуры без водителей (видео)

Транспортные системы Казахстана и России вышли на новый технологический уровень: успешно завершен первый в истории международный рейс автономных грузовиков. Беспилотники преодолели путь между столицами двух стран в два раза быстрее обычного транспорта, доказав готовность инфраструктуры к эре цифровых перевозок, сообщает Lada.kz. 

Фото: mintrans.gov.ru

Исторический маршрут: из Астаны в Москву без остановок

Министерства транспорта Республики Казахстан и Российской Федерации организовали одновременный запуск автономных фур по маршрутам Москва – Астана и Астана – Москва. Ключевым моментом испытаний стало синхронное пересечение государственной границы в пункте пропуска «Жаңа Жол».

Масштабный проект был представлен главам государств, что подчеркивает стратегическую важность внедрения ИИ-технологий в транспортный коридор. Грузовики преодолели дистанцию в 3000 километров всего за двое суток. Для сравнения: стандартная фура с водителем тратит на этот путь более четырех-пяти дней из-за необходимости соблюдения режима труда и отдыха.

Технологическая «начинка»: как проходили испытания

Тестовый заезд ставил перед инженерами и разработчиками ряд сложнейших задач. Специалисты оценивали не только механическую надежность машин, но и устойчивость программного обеспечения к внешним факторам. В ходе рейса проверялись:

  • Цифровой двойник дороги: насколько точно виртуальная карта совпадает с реальным дорожным полотном, разметкой и знаками.

  • Качество связи: мониторинг передачи данных в режиме реального времени на всем протяжении трансграничного маршрута.

  • Автономность при сбоях: поведение системы в «слепых зонах», где отсутствует покрытие сотовой связи или сигнал GPS.

  • Прохождение контроля: алгоритмы взаимодействия беспилотника с инфраструктурой пограничных пунктов.

Ответ на глобальный кризис: почему беспилотники неизбежны

Запуск проекта — это не только демонстрация мощи ИТ-сектора, но и прагматичный ответ на острый дефицит кадров. Мировая логистика сегодня сталкивается с критической нехваткой водителей большегрузов.

Сравнение эффективности:

  1. Человеческий фактор: Согласно нормативам, водитель может находиться за рулем не более 8-9 часов в сутки. Оставшееся время машина простаивает.

  2. Беспилотный режим: Роботизированный комплекс способен работать в режиме 24/7. Единственные необходимые остановки — это дозаправка и технический осмотр.

В Министерстве транспорта РК подчеркивают: внедрение таких систем позволяет кратно увеличить количество рейсов при тех же ресурсных затратах, что делает логистику дешевле, а доставку товаров — предсказуемее.

Будущее проекта: создание единой инфраструктуры

Успешное завершение первого рейса — лишь начало масштабной работы. Казахстан и Россия намерены продолжить сотрудничество для создания полноценной институциональной базы. Это подразумевает разработку единых законодательных стандартов для эксплуатации беспилотников и строительство «умных дорог», оснащенных датчиками для обмена данными с автомобилями (V2I — vehicle-to-infrastructure).

Масштабирование проекта позволит создать бесшовный цифровой коридор, который свяжет рынки Центральной Азии, Европы и Китая, закрепив за регионом статус ключевого транзитного хаба.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь