Почему Минспорта Казахстана не платит олимпийскому чемпиону Шайдорову: официальный ответ

Комитет по делам спорта и физической культуры РК прокомментировал задержку зарплаты олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова, назвав ситуацию «обычным рабочим процессом», связанным с переходом на новый контракт, сообщает Lada.kz.
В Дирекции развития спорта официально опровергли слухи о затяжном конфликте с лидером сборной Казахстана по фигурному катанию. Как пояснил врио замдиректора организации Оралхан Балмагамбетов, информация о полугодовой задержке выплат не соответствует действительности.
По данным ведомства, за январь и февраль 2026 года спортсмен получил положенные средства в полном объеме. Проблема коснулась лишь марта и апреля, что обусловлено началом нового олимпийского цикла после Игр в Милане. Статус Шайдорова как чемпиона требует заключения нового контракта на значительно более выгодных, но юридически иных условиях.
Представители Минспорта выделили два ключевых фактора, замедливших процесс:
География и отдых: После завершения Олимпиады Михаил находился в отпуске за границей, что физически сделало невозможным подписание бумажных документов.
Согласование ключевых пунктов: У стороны атлета возникли вопросы к пунктам о целевых спортивных показателях.
Балмагамбетов подчеркнул, что жесткие требования к результатам — это «стандартная международная практика», применяемая в топ-странах вроде Великобритании или Германии. Государство обеспечивает финансирование, но фиксирует конкретные цели, которых атлет должен достичь.
В Дирекции отметили, что аналогичные договоры подписали и другие звезды казахстанского спорта, такие как Елдос Сметов, Нурбек Оралбай и Нариман Курбанов. У этих атлетов содержание контрактов не вызвало возражений.
На данный момент команда Шайдорова и его тренеры уже завершили изучение документа и выразили полное согласие с его редакцией.
Задержка носит исключительно технический характер. Поскольку работа ведется с бюджетными средствами, система отчетности не позволяет произвести транзакцию без двусторонней подписи документа.
«Новый контракт готов, его условия превосходят предыдущие. Как только Михаил поставит подпись, все задолженности будут погашены мгновенно», — заверили в Комитете.
В ведомстве добавили, что гордятся успехами фигуриста и стремятся как можно скорее уладить бюрократические нюансы, чтобы Шайдоров мог сосредоточиться на подготовке к новым стартам.
