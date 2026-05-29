Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
28.05.2026, 21:14

Почему Минспорта Казахстана не платит олимпийскому чемпиону Шайдорову: официальный ответ

Новости Казахстана

Комитет по делам спорта и физической культуры РК прокомментировал задержку зарплаты олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова, назвав ситуацию «обычным рабочим процессом», связанным с переходом на новый контракт, сообщает Lada.kz. 

Кадр из видео
Кадр из видео

Причины задержки: новый цикл и юридические формальности

В Дирекции развития спорта официально опровергли слухи о затяжном конфликте с лидером сборной Казахстана по фигурному катанию. Как пояснил врио замдиректора организации Оралхан Балмагамбетов, информация о полугодовой задержке выплат не соответствует действительности.

По данным ведомства, за январь и февраль 2026 года спортсмен получил положенные средства в полном объеме. Проблема коснулась лишь марта и апреля, что обусловлено началом нового олимпийского цикла после Игр в Милане. Статус Шайдорова как чемпиона требует заключения нового контракта на значительно более выгодных, но юридически иных условиях.

Почему договор до сих пор не подписан?

Представители Минспорта выделили два ключевых фактора, замедливших процесс:

  1. География и отдых: После завершения Олимпиады Михаил находился в отпуске за границей, что физически сделало невозможным подписание бумажных документов.

  2. Согласование ключевых пунктов: У стороны атлета возникли вопросы к пунктам о целевых спортивных показателях.

Балмагамбетов подчеркнул, что жесткие требования к результатам — это «стандартная международная практика», применяемая в топ-странах вроде Великобритании или Германии. Государство обеспечивает финансирование, но фиксирует конкретные цели, которых атлет должен достичь.

Равные условия для всех чемпионов

В Дирекции отметили, что аналогичные договоры подписали и другие звезды казахстанского спорта, такие как Елдос Сметов, Нурбек Оралбай и Нариман Курбанов. У этих атлетов содержание контрактов не вызвало возражений.

На данный момент команда Шайдорова и его тренеры уже завершили изучение документа и выразили полное согласие с его редакцией.

Когда спортсмен получит деньги?

Задержка носит исключительно технический характер. Поскольку работа ведется с бюджетными средствами, система отчетности не позволяет произвести транзакцию без двусторонней подписи документа.

«Новый контракт готов, его условия превосходят предыдущие. Как только Михаил поставит подпись, все задолженности будут погашены мгновенно», — заверили в Комитете.

В ведомстве добавили, что гордятся успехами фигуриста и стремятся как можно скорее уладить бюрократические нюансы, чтобы Шайдоров мог сосредоточиться на подготовке к новым стартам.

