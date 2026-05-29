Казахстан открывает шлагбаум: почему дальнобойщики ждали этого решения годами?

Астана и Пекин достигли исторического соглашения в сфере логистики: к концу 2026 года автоперевозчики забудут о дефиците разрешительных бланков. Стороны официально подтвердили переход на безлимитный формат обмена документами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Минтранс.

Новая эра в логистике: отмена квот и ограничений

В Пекине завершилось стратегически важное заседание совместного комитета по международным автомобильным перевозкам. Главным итогом встречи делегаций Министерства транспорта РК, Комитета госдоходов и «КазАвтоЖол» с китайскими коллегами стало решение об отказе от жесткого квотирования.

До сегодняшнего дня количество разрешений на въезд фур регулировалось заранее установленными лимитами, что нередко создавало «узкие места» в пиковые периоды торговли. Теперь стороны договорились до конца 2026 года полностью перейти на свободный формат обмена иностранными бланками разрешений. Это позволит рынку самостоятельно регулировать объем перевозок в зависимости от реального спроса.

Модернизация «Нур Жолы» и цифровая трансформация

Особое внимание участники переговоров уделили инфраструктурным вопросам. Пункт пропуска «Нур Жолы» — ключевая артерия на границе двух стран — ожидает модернизация для увеличения пропускной способности. Цель — минимизировать простои и ускорить прохождение таможенных процедур.

Кроме того, транспортная отрасль делает шаг в сторону цифровизации и удобства для водителей. До конца первого полугодия 2024 года (текущего года) на платных трассах Казахстана будет внедрена интеграция с китайской платежной экосистемой:

Оплата через WeChat Pay: Китайские перевозчики смогут оплачивать проезд по дорогам РК в один клик через привычный мессенджер.

Автоматизация платежей: Это ускорит движение по платным участкам и упростит финансовую отчетность для транспортных компаний.

Расширение маршрутов и пассажирские перевозки

Помимо грузового сектора, Казахстан и Китай намерены развивать и пассажирское сообщение. В повестку дня вошли вопросы расширения маршрутной сети автобусных перевозок между приграничными регионами.

Эксперты отмечают, что снятие ограничений на количество разрешений станет мощным стимулом для роста товарооборота. Упрощение логистики напрямую повлияет на конечную стоимость товаров, доставляемых из Китая в Казахстан и транзитом в страны Европы, делая маршрут через РК еще более конкурентоспособным на карте «Шелкового пути».

Справочно: В состав казахстанской делегации в Пекине вошли руководители Комитета автомобильного транспорта, представители фискальных органов и национальных операторов автодорог. Стороны договорились о регулярном мониторинге внедрения новых правил.