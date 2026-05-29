18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
485.95
565.74
6.83
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
29.05.2026, 10:54

Казахстан открывает шлагбаум: почему дальнобойщики ждали этого решения годами?

Новости Казахстана 0 1 884

Астана и Пекин достигли исторического соглашения в сфере логистики: к концу 2026 года автоперевозчики забудут о дефиците разрешительных бланков. Стороны официально подтвердили переход на безлимитный формат обмена документами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Минтранс.

© Photo : Пресс-служба комитета госдоходов министерства финансов Казахстана
© Photo : Пресс-служба комитета госдоходов министерства финансов Казахстана

Новая эра в логистике: отмена квот и ограничений

В Пекине завершилось стратегически важное заседание совместного комитета по международным автомобильным перевозкам. Главным итогом встречи делегаций Министерства транспорта РК, Комитета госдоходов и «КазАвтоЖол» с китайскими коллегами стало решение об отказе от жесткого квотирования.

До сегодняшнего дня количество разрешений на въезд фур регулировалось заранее установленными лимитами, что нередко создавало «узкие места» в пиковые периоды торговли. Теперь стороны договорились до конца 2026 года полностью перейти на свободный формат обмена иностранными бланками разрешений. Это позволит рынку самостоятельно регулировать объем перевозок в зависимости от реального спроса.

Модернизация «Нур Жолы» и цифровая трансформация

Особое внимание участники переговоров уделили инфраструктурным вопросам. Пункт пропуска «Нур Жолы» — ключевая артерия на границе двух стран — ожидает модернизация для увеличения пропускной способности. Цель — минимизировать простои и ускорить прохождение таможенных процедур.

Кроме того, транспортная отрасль делает шаг в сторону цифровизации и удобства для водителей. До конца первого полугодия 2024 года (текущего года) на платных трассах Казахстана будет внедрена интеграция с китайской платежной экосистемой:

  • Оплата через WeChat Pay: Китайские перевозчики смогут оплачивать проезд по дорогам РК в один клик через привычный мессенджер.

  • Автоматизация платежей: Это ускорит движение по платным участкам и упростит финансовую отчетность для транспортных компаний.

Расширение маршрутов и пассажирские перевозки

Помимо грузового сектора, Казахстан и Китай намерены развивать и пассажирское сообщение. В повестку дня вошли вопросы расширения маршрутной сети автобусных перевозок между приграничными регионами.

Эксперты отмечают, что снятие ограничений на количество разрешений станет мощным стимулом для роста товарооборота. Упрощение логистики напрямую повлияет на конечную стоимость товаров, доставляемых из Китая в Казахстан и транзитом в страны Европы, делая маршрут через РК еще более конкурентоспособным на карте «Шелкового пути».

Справочно: В состав казахстанской делегации в Пекине вошли руководители Комитета автомобильного транспорта, представители фискальных органов и национальных операторов автодорог. Стороны договорились о регулярном мониторинге внедрения новых правил.

2
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь