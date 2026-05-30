На рынке жилья назревает перелом: ждать ли казахстанцам дешевых квартир

На фоне снижения спроса на ипотеку эксперты прогнозируют возможную коррекцию цен на жилье, однако статистика пока показывает продолжающийся рост стоимости недвижимости, передает Lada.kz со ссылкой на inbusiness.kz .

Спрос на ипотеку заметно снизился

В Казахстане в последнее время активно обсуждаются перспективы ипотечного рынка. Несмотря на различные прогнозы и слухи, участники рынка сходятся во мнении, что сектор жилищного кредитования переживает период замедления.

Согласно данным за первый квартал 2026 года, количество поданных заявок на ипотеку сократилось на 21 процент и составило 191 тысячу. На фоне снижения покупательской активности начали появляться прогнозы о возможном удешевлении жилья.

Глава Федерации недвижимости Казахстана Ермек Мусрепов считает, что снижение спроса может привести к корректировке цен. В качестве причин он назвал высокие ипотечные ставки, ограниченную доступность кредитов и увеличение расходов казахстанских семей. По его словам, многие потенциальные покупатели, располагающие средствами для приобретения жилья, предпочитают занять выжидательную позицию в надежде на снижение цен.

Изменения по ипотечным ставкам могут повлиять на рынок

Дополнительным фактором может стать изменение условий ипотечного кредитования. С 1 июля 2026 года годовая эффективная ставка вознаграждения по ипотеке должна снизиться с 25 до 20 процентов.

По мнению эксперта, в ответ на снижение доходности ипотечных продуктов банки могут ужесточить требования к заемщикам. Это, в свою очередь, способно дополнительно сократить доступность кредитов для населения.

В результате доступность кредитов для населения может ещё больше снизиться. Поэтому во втором полугодии 2026 года мы ожидаем дальнейшее сокращение количества ипотечных сделок и сохранение низкой активности на рынке жилищного кредитования. Уже сейчас увеличилось число непроданных квартир. Покупатели не проявляют высокой активности. В таких условиях предложения неизбежно будут снижать цены. По нашей оценке, рынок уже вступил в период ценовой коррекции, - заявил Ермек Мусрепов.

Возможно ли снижение цен на жилье

По мнению главы Федерации недвижимости Казахстана, рынок недвижимости оказался в уязвимом положении, чему способствует отсутствие заметного роста доходов населения. В этих условиях собственники жилья и строительные компании могут пойти на снижение цен ради сохранения спроса.

Эксперт не исключает, что стоимость квартир на вторичном рынке в перспективе может снизиться на 30-35 процентов.

Однако текущие статистические данные пока не подтверждают начало масштабного удешевления жилья. Спрос на недвижимость сохраняется.

Статистика показывает рост сделок и цен

По информации Бюро национальной статистики, в апреле 2026 года количество сделок купли-продажи жилья выросло на 23,4 процента по сравнению с мартом.

При этом цены продолжают демонстрировать положительную динамику. Средняя стоимость одного квадратного метра нового жилья по стране в апреле достигла 615 933 тенге, увеличившись за месяц на 0,6 процента.

На вторичном рынке квартиры подорожали на 0,9 процента. В Алматы средняя стоимость квадратного метра в новостройках составила 733 375 тенге, а в Астана – 731 990 тенге.

Какие изменения могут вступить в силу с 1 июля

По данным портала Krisha.kz, с 1 июля на рынке могут появиться две различные предельные ставки по ипотечным займам.

Если первоначальный взнос превышает 30 процентов стоимости жилья, максимальная ставка может составить 20 процентов. Для заемщиков, которые вносят менее 30 процентов первоначального взноса, ставка может достигать 25 процентов.

Изменения затронут и пенсионные накопления

Дополнительные сложности для граждан могут возникнуть в связи с планируемым пересмотром порога достаточности пенсионных накоплений.

Как отмечают в Единый накопительный пенсионный фонд, повышение порога достаточности приведет к увеличению суммы, которая должна оставаться на пенсионном счете гражданина.

Новая методика предполагает приближение будущих пенсионных выплат к международным стандартам. После использования части накоплений будущая пенсия должна составлять около 40 процентов от медианной заработной платы.

В настоящее время 40 процентов медианной зарплаты соответствуют примерно 120 тысячам тенге.

Алматы и Астана остаются самыми дорогими городами

Аналитики Economykz отмечают, что рынок жилья в Казахстане отражает как процессы урбанизации, так и существующее экономическое неравенство между регионами.

Особенно заметно это в крупнейших городах страны. По мнению экспертов, различия между Алматы и Астаной сегодня определяются не только географическим положением, но и стоимостью жизни.

Алматы сохраняет статус самого дорогого города практически во всех сегментах рынка недвижимости. В Астане цены также остаются высокими, однако стабильный спрос поддерживается благодаря административному статусу столицы и развитию сервисной экономики.

Доступное жилье остается одной из главных проблем

Несмотря на многочисленные прогнозы относительно дальнейшего развития рынка, эксперты сходятся в одном: приобретение собственного жилья становится для многих казахстанцев все более сложной задачей.

Недвижимость по-прежнему остается одной из главных жизненных целей для значительной части населения страны, а рынок жилья в ближайшие месяцы может столкнуться с новыми изменениями, способными повлиять как на стоимость квартир, так и на условия их приобретения.