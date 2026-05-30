Кого освободят и кому спишут штрафы: МВД Казахстана раскрыло детали амнистии

В министерстве внутренних дел рассказали, какие категории граждан смогут рассчитывать на уголовную и административную амнистию в случае принятия соответствующего законопроекта, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Фото: Pixabay

Законопроект находится на рассмотрении Мажилиса

В Мажилис Парламента Республики Казахстан рассматривается законопроект об амнистии, подготовленный депутатами в связи с принятием новой Конституции. О том, кого может затронуть действие документа, рассказал заместитель начальника департамента юридической и нормотворческой координации МВД Ермек Шульден.

По его словам, предлагаемые меры распространяются как на уголовные, так и на административные правонарушения. При этом административная амнистия может стать первой подобной практикой в истории независимого Казахстана.

Более 15 тысяч человек могут попасть под уголовную амнистию

По предварительным данным, уголовная амнистия может затронуть свыше 15 тысяч человек. Среди них около 1,5 тысячи осужденных, которые в настоящее время отбывают наказание в исправительных учреждениях.

Согласно проекту, амнистия будет распространяться на граждан, совершивших уголовные проступки и преступления небольшой тяжести.

Также возможность применения амнистии рассматривается в отношении осужденных за преступления средней тяжести, если причиненный материальный ущерб отсутствует либо был полностью возмещен.

Для отдельных категорий граждан предусмотрено сокращение сроков наказания. Размер послаблений будет зависеть от тяжести совершенного деяния и поведения осужденного.

Кто не сможет воспользоваться амнистией

В МВД подчеркнули, что действие амнистии не будет распространяться на ряд категорий осужденных.

В частности, под нее не подпадут рецидивисты, а также лица, совершившие:

террористические преступления;

экстремистские преступления;

коррупционные правонарушения;

преступления в составе организованных преступных групп;

пытки;

преступления против половой неприкосновенности, особенно в отношении несовершеннолетних.

Впервые в истории независимого Казахстана проведут административную амнистию

Законопроект также предусматривает проведение административной амнистии. Она затронет 263 статьи Кодекса об административных правонарушениях и охватит сферы ответственности 15 государственных органов.

От неисполненных административных штрафов предлагается освободить физических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, занимающихся частной практикой, включая нотариусов, адвокатов и частных судебных исполнителей.

Под действие амнистии попадут административные правонарушения, совершенные до 24:00 часов 17 марта 2026 года.

Списание штрафов может затронуть около миллиона нарушений

Только по линии МВД административная амнистия может коснуться примерно 1 миллиона штрафов. Общая сумма таких взысканий превышает 17 миллиардов тенге.

При этом в ведомстве уточнили, что списание коснется не всех категорий административных правонарушений.

Какие штрафы списывать не будут

Амнистия не будет распространяться на нарушения, которые создают угрозу жизни и здоровью людей, а также общественному порядку.

В частности, освобождение от штрафов не предусмотрено за:

грубые нарушения правил дорожного движения, включая управление транспортом в состоянии опьянения;

выезд на встречную полосу движения;

другие нарушения, повлекшие лишение водительских прав;

незаконный оборот оружия;

незаконный оборот наркотических средств;

повторные административные правонарушения;

дела, которые в настоящее время находятся на рассмотрении судов.

В МВД оценили влияние амнистии на безопасность

В ведомстве заявили, что реализация амнистии не должна негативно сказаться на уровне общественной безопасности.

Вместе с тем контроль за соблюдением правопорядка на дорогах, а также в общественных местах, как подчеркнули в МВД, будет осуществляться в полном объеме.