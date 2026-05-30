18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
485.95
565.74
6.83
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
30.05.2026, 13:24

Финал Лиги чемпионов: где казахстанцы смогут посмотреть матч ПСЖ – «Арсенал»

Новости Казахстана 0 2 840

30 мая французский ПСЖ и лондонский «Арсенал» встретятся в решающем матче Лиги чемпионов, который определит обладателя главного клубного трофея Европы, передает Lada.kz со ссылкой на Tengri Sport.

Иллюстративное фото с сайта pixabay.com
Иллюстративное фото с сайта pixabay.com

Где пройдет финал

В субботу, 30 мая, в финале Лиги чемпионов УЕФА встретятся «Пари Сен-Жермен» и «Арсенал».

Решающий матч турнира состоится на стадионе Пушкаш Арена в Будапешт.

Где смотреть матч в Казахстане

Начало встречи запланировано на 20:50 часов по времени Казахстана.

Прямую трансляцию финала смогут увидеть зрители телеканала Qazsport. Кроме того, матч будет доступен для просмотра на официальном сайте телеканала.

Как «Арсенал» дошел до финала

Лондонский Арсенал завершил общий этап турнира на первом месте.

В 1/8 финала английский клуб оказался сильнее Байер 04, победив по сумме двух встреч со счетом 3:1. Затем команда прошла Спортинг CP – 1:0.

В полуфинале за право сыграть в решающем матче турнира лондонцы обыграли Атлетико Мадрид со счетом 2:1.

Для «Арсенала» этот финал станет лишь вторым в истории клуба. Предыдущий раз команда играла в решающем матче Лиги чемпионов 20 лет назад и уступила Барселона со счетом 1:2.

Путь ПСЖ к решающему матчу

«Пари Сен-Жермен» завершил общий этап турнира на 11-м месте, поэтому начал выступление в плей-офф со стадии 1/16 финала.

На первом этапе французский клуб обыграл «Монако» по сумме двух матчей со счетом 5:4. Затем парижане уверенно прошли «Челси» – 8:2.

В четвертьфинале ПСЖ дважды победил «Ливерпуль» со счетом 2:0, а в полуфинале в напряженном противостоянии оказался сильнее «Баварии» – 6:5 по сумме двух встреч.

Для парижского клуба этот финал станет третьим в истории. В 2020 году команда уступила «Баварии» со счетом 0:1, а в прошлом сезоне разгромила «Интер Милан» – 5:0.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь