Финал Лиги чемпионов: где казахстанцы смогут посмотреть матч ПСЖ – «Арсенал»

30 мая французский ПСЖ и лондонский «Арсенал» встретятся в решающем матче Лиги чемпионов, который определит обладателя главного клубного трофея Европы, передает Lada.kz со ссылкой на Tengri Sport .

Где пройдет финал

Решающий матч турнира состоится на стадионе Пушкаш Арена в Будапешт.

Где смотреть матч в Казахстане

Начало встречи запланировано на 20:50 часов по времени Казахстана.

Прямую трансляцию финала смогут увидеть зрители телеканала Qazsport. Кроме того, матч будет доступен для просмотра на официальном сайте телеканала.

Как «Арсенал» дошел до финала

Лондонский Арсенал завершил общий этап турнира на первом месте.

В 1/8 финала английский клуб оказался сильнее Байер 04, победив по сумме двух встреч со счетом 3:1. Затем команда прошла Спортинг CP – 1:0.

В полуфинале за право сыграть в решающем матче турнира лондонцы обыграли Атлетико Мадрид со счетом 2:1.

Для «Арсенала» этот финал станет лишь вторым в истории клуба. Предыдущий раз команда играла в решающем матче Лиги чемпионов 20 лет назад и уступила Барселона со счетом 1:2.

Путь ПСЖ к решающему матчу

«Пари Сен-Жермен» завершил общий этап турнира на 11-м месте, поэтому начал выступление в плей-офф со стадии 1/16 финала.

На первом этапе французский клуб обыграл «Монако» по сумме двух матчей со счетом 5:4. Затем парижане уверенно прошли «Челси» – 8:2.

В четвертьфинале ПСЖ дважды победил «Ливерпуль» со счетом 2:0, а в полуфинале в напряженном противостоянии оказался сильнее «Баварии» – 6:5 по сумме двух встреч.

Для парижского клуба этот финал станет третьим в истории. В 2020 году команда уступила «Баварии» со счетом 0:1, а в прошлом сезоне разгромила «Интер Милан» – 5:0.