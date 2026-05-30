30.05.2026, 16:16

Экс-супруга Бишимбаева заявила о выходе книги, в которой намерена рассказать о его любовницах

Новости Казахстана 0 761

Бывшая жена Куандыка Бишимбаева Назым Кахарман сообщила о подготовке книги в жанре автофикшн, где планирует упомянуть женщин, с которыми, по ее утверждению, у ее экс-супруга были отношения, передает Lada.kz.

Бывшая супруга Куандыка Бишимбаева Назым Кахарман сообщила о работе над книгой, в которой намерена рассказать о событиях из своей жизни, в том числе связанных с бывшим мужем.

О планах по выпуску издания Кахарман рассказала на своей странице в Instagram. По ее словам, книга уже находится в издательстве.

Любовницы моего бывшего мужа, этот рилс для вас и о вас. Вы попали в мою книгу и все под своими именами! Осенью презентация.

 

Я вам не писала и не драла косы (но это не значит, что я о вас не знаю), так как разбиралась исключительно с бывшим мужем по вашему поводу, что правильно.  Но и сами любовницы, вступая в отношения с женатыми делают личный выбор. А это чревато оказаться в чьей-то книге. О чем мы и поговорили с моими адвокатами. Имена, а некоторым ники, я не стала менять. Но убрала фамилии, - сообщила она.

Также экс-супруга Бишимбаева сообщила, что заранее проконсультировалась с юристами относительно возможных судебных разбирательств, связанных с публикацией книги. По ее словам, у нее имеются подтверждающие материалы, включая скриншоты переписок.

Кахарман уточнила, что книга будет написана в жанре автофикшн. Этот литературный формат предполагает сочетание реальных событий из биографии автора с элементами художественного вымысла.

Напомним, Куандык Бишимбаев – бывший министр национальной экономики Казахстана. Широкую известность в последние годы получил из-за уголовного дела, связанного со смертью его гражданской супруги Салтанат Нукенова. Это дело вызвало большой общественный резонанс в Казахстане и привело к активному обсуждению проблемы бытового насилия.

В мае 2024 года суд признал Куандыка Бишимбаева виновным в убийстве Салтанат Нукеновой, совершенном с особой жестокостью, а также в истязании. Ему было назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы. Решение стало одним из самых обсуждаемых судебных вердиктов в стране.

