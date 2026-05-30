Казахстанский пилот показал уникальное видео сопровождения Путина под песню «Матушка-земля»

Казахстанский военный летчик Азимбек Джуманов показал кадры сопровождения самолета президента России Владимира Путина во время его государственного визита в Казахстан. Видео, снятое из кабины истребителя, быстро привлекло внимание пользователей соцсетей, сообщает Lada.kz.

Музыкальный почетный караул в небе

Казахстанский пилот истребителя, обеспечивавшего безопасность и торжественное сопровождение борта №1 во время государственного визита Владимира Путина в Астану, поделился в соцсетях уникальным видео. На кадрах, снятых непосредственно из кабины боевой машины, запечатлен момент полета в непосредственной близости от президентского Ил-96.

Особое внимание пользователей соцсетей привлек монтаж ролика: Азимбек Джуманов наложил видеоряд на динамичный ремикс песни Татьяны Куртуковой «Матушка-земля», которая в последний год стала настоящим народным хитом.

«Первыми поприветствовали президента Российской Федерации», — лаконично подписал публикацию офицер, добавив эмодзи с флагами Казахстана и России, подчеркивая дружественный характер миссии.

Детали воздушного эскорта

На видео зафиксирована четкая работа группы сопровождения. В объектив камеры попал не только лайнер российского лидера, но и второй казахстанский истребитель, идущий параллельным курсом. Слаженность действий пилотов ВВС республики продемонстрировала высокий уровень подготовки и готовность к выполнению задач особой государственной важности.

Стоит отметить, что визит российского лидера сопровождался беспрецедентными мерами гостеприимства. Сразу после входа президентского самолета в воздушное пространство Казахстана его встретил почетный эскорт из истребителей. Позже, уже над самой столицей, боевые самолеты устроили авиашоу, раскрасив небо в цвета российского флага с помощью дымовых шлейфов.

Итоги государственного визита

Трехдневный визит Владимира Путина в Казахстан, проходивший с 27 по 29 мая, официально завершился в минувшую пятницу. Переговоры с Касым-Жомартом Токаевым носили стратегический характер и охватывали широкий спектр вопросов — от энергетики и логистики до культурно-гуманитарного сотрудничества.

Сам Владимир Путин высоко оценил организацию приема и результативность встреч, отметив, что все поставленные цели были достигнуты в полном объеме. В аэропорту Астаны российского лидера провожал лично президент Казахстана, что подчеркнуло особый статус отношений между двумя странами. Видео казахстанского пилота стало ярким финальным аккордом этого медийного события, собрав тысячи лайков и позитивных комментариев от жителей обеих республик.