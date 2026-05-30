Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
30.05.2026, 18:36

Набравшие 140 баллов на ЕНТ абитуриенты вызвали недоверие у казахстанских мажилисменов

Новости Казахстана

В Национальном центре тестирования ответили на вопросы о результатах ЕНТ и рассказали, будут ли дополнительно проверять абитуриентов, набравших 140 баллов, передает Lada.kz со ссылкой на Седьмой канал.

Иллюстративное фото с сайта pixabay.com
Иллюстративное фото с сайта pixabay.com

Депутат обратил внимание на рост числа высоких результатов

В Казахстане обсуждают результаты Единого национального тестирования после заявления депутата Мажилиса Асхата Аймагамбетова, который выразил обеспокоенность увеличением числа выпускников, демонстрирующих максимальные результаты на экзамене.

По информации телеканала «Седьмой канал», мажилисмены обратили внимание на то, что в последние годы все чаще появляются сообщения о выпускниках, набравших 140 баллов на ЕНТ. Дополнительный интерес к теме вызывает практика некоторых образовательных центров, которые обещают своим ученикам ценные призы за высокие результаты, включая квартиры, автомобили и крупные денежные премии.

Официально максимальный результат пока показал один выпускник

Вместе с тем в Национальном центре тестирования сообщили, что на данный момент официально подтвержденный результат в 140 баллов в стране имеет только один абитуриент.

Несмотря на это, депутаты считают важным уделять особое внимание вопросам академической честности.

Меня несколько смущает тот факт, что стало очень много, мне кажется, может, это не так, я не исследовал, тех, которые получают максимальные баллы. Когда мы раньше по всем, кто получает максимальный балл, обязательно проводили дополнительный анализ. Я надеюсь, дополнительный анализ будет, потому что очень важно обеспечить академическую честность, - заявил ранее депутат Асхат Аймагамбетов.

В Наццентре тестирования объяснили систему контроля

В Национальном центре тестирования заявили, что отдельной проверки для выпускников, набравших 140 баллов, не предусмотрено, поскольку контроль распространяется на всех участников ЕНТ без исключения.

В ведомстве напомнили, что при входе в пункты тестирования используются металлодетекторы, а в аудиториях установлены камеры видеонаблюдения, фиксирующие действия абитуриентов на протяжении всего экзамена.

Видеозаписи после проведения тестирования хранятся на серверах Национального центра тестирования в течение нескольких месяцев. До 31 октября специалисты продолжают их изучение для выявления возможных нарушений правил сдачи экзамена.

Все участники проходят одинаковую проверку

Заместитель директора Национального центра тестирования Наужан Дидарбекова отметила, что проверка осуществляется в отношении всех участников ЕНТ независимо от набранного количества баллов.

Все абитуриенты проверяются, здесь мы не смотрим 140 баллов, 130 баллов - проверяются все абитуриенты, которые сдавали ЕНТ. Центры, которые осуществляют подготовку к ЕНТ, не имеют доступ к базам тестовых заданий Национального центра тестирования. Все разработчики, которые привлекаются к разработке тестовых заданий, подписывают с нами соглашение о неразглашении данных, - рассказала Наужан Дидарбекова.

Более 200 тысяч абитуриентов претендуют на гранты

Основной этап Единого национального тестирования в Казахстане продлится до 10 июля.

Формат экзамена в 2026 году остался прежним: абитуриенты сдают три обязательных предмета и два профильных предмета по выбору.

В текущем году на участие в конкурсе образовательных грантов претендуют более 200 тысяч выпускников. При этом количество грантов составляет 75 тысяч.

