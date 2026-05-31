Казахстанка 36 лет прожила с одним именем, а потом стала Барселоной

36-летняя казахстанская инфлюенсерша Айтолкын Айханова оформила смену имени и объяснила, почему решила вернуть имя, которое ей когда-то дал дедушка, передает Lada.kz .

Казахстанская блогерша Айтолкын Айханова официально изменила имя и получила новое свидетельство о рождении. Теперь 36-летняя инфлюенсерша носит имя Барселона.

О своем решении она рассказала подписчикам после посещения ЦОНа. Новость быстро привлекла внимание пользователей социальных сетей и вызвала активное обсуждение.

По словам блогерши, решение оказалось для нее очень личным и связано с семейной историей. Она пояснила, что имя Барселона было дано ей дедушкой в первые 40 дней после рождения, однако позже родственники решили назвать ее Айтолкын.

Но сейчас я решила полностью изменить свою жизнь. Я решила вернуть это имя. Поэтому теперь я больше не Айтолкын. Называйте меня Барселона. Мне так не верится. Я уверена, что это имя изменит мою жизнь. Надеюсь, что в лучшую сторону, - сообщила блогерша.

Выяснилось, что выбор имени был частью необычной семейной традиции. Дедушка называл своих внуков в честь городов, принимавших Олимпийские игры.

Так, старшего брата блогерши зовут Сеул, младшего – Сидней, а племянница носит имя Токио. Сама же Айтолкын решила спустя много лет вернуть имя Барселона, которое ей было дано при рождении.

История вызвала широкий отклик среди интернет-пользователей. Одни отнеслись к поступку блогерши с юмором и начали обсуждать необычные имена членов семьи, другие поддержали ее решение, отметив уважительное отношение к памяти дедушки и семейным традициям.