Новые правила и запреты: к чему готовиться казахстанцам с 1 июня?

С 1 июня 2026 года в Казахстане начнут действовать новые правила и инициативы, которые затронут миллионы граждан. Изменения коснутся обращения денежных знаков, оформления документов на недвижимость, пенсионной системы, образования и транспортной отрасли. Одновременно в стране стартует летний сезон отпусков и школьных каникул, что повлечет расширение железнодорожного и авиасообщения по популярным туристическим направлениям, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Старые банкноты номиналом 2000 тенге выводят из обращения

Национальный банк Казахстана напомнил о завершении периода параллельного обращения банкнот номиналом 2000 тенге старого образца.

С 25 июня 2026 года купюры образца 2012 года перестанут использоваться в качестве платежного средства. После этой даты ими нельзя будет расплачиваться в магазинах, оплачивать услуги или совершать другие расчеты.

При этом возможность обмена старых банкнот сохранится. Банки второго уровня и АО «Казпочта» будут принимать такие купюры для обмена на новые еще в течение трех лет. Филиалы Национального банка продолжат обменивать банкноты бессрочно.

Вместе с тем срок параллельного обращения банкнот номиналом 10 тысяч тенге был продлен до июня 2027 года.

Техпаспорта на недвижимость полностью переходят в онлайн-формат

С 1 июня оформление технических и кадастровых паспортов на объекты недвижимости становится полностью цифровым.

Теперь получить необходимые документы можно будет через портал eGov.kz и мобильное приложение eGov Mobile без посещения Центров обслуживания населения.

Для получения услуги владельцу недвижимости необходимо авторизоваться на портале, выбрать соответствующий раздел, заполнить электронное заявление, оплатить государственную услугу и подписать запрос одним из доступных способов электронной подписи.

Ожидается, что переход на цифровой формат позволит сократить сроки оформления документов и снизить необходимость личного посещения государственных учреждений.

В Казахстане меняется порядок расчета пенсионного порога

С июня начинает действовать новая методика определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений.

Этот показатель определяет сумму средств, которая должна оставаться на индивидуальном пенсионном счете гражданина после возможного использования части накоплений на улучшение жилищных условий или оплату лечения.

Если ранее расчет основывался преимущественно на возрасте вкладчика, то теперь будут учитываться дополнительные факторы:

ожидаемая продолжительность жизни;

размер минимальной пенсии;

прогнозируемый объем пенсионных выплат;

предполагаемая доходность накоплений;

объем будущих пенсионных взносов.

Новый подход направлен на обеспечение достаточного уровня пенсионного обеспечения в будущем. Если система определит, что после изъятия средств накоплений окажется недостаточно для формирования необходимой пенсии, воспользоваться частью денег не получится.

Кроме того, предусмотрено постепенное повышение порога минимальной достаточности.

Первый университет искусственного интеллекта начинает прием студентов

В июне стартует приемная кампания в первый исследовательский университет Казахстана, специализирующийся на искусственном интеллекте — Qazaq AI Research University.

Учебное заведение планирует принять:

400 студентов на программы бакалавриата;

100 магистрантов.

Приемная комиссия начнет работу 20 июня.

Для поступления абитуриентам необходимо сдавать на ЕНТ профильные предметы «Математика» и «Информатика». Минимальный проходной балл для платного обучения установлен на уровне 70 баллов, а для участия в конкурсе государственных грантов потребуется не менее 90 баллов.

Образовательный процесс в вузе будет полностью организован на английском языке.

Программа «Болашак» расширяет круг участников

Со 2 июня вступают в силу новые правила отбора кандидатов на международную стипендию «Болашак».

Правительство расширило перечень категорий специалистов, которые смогут претендовать на участие в программе на особых условиях.

В обновленный список вошли:

специалисты атомной отрасли;

пользователи систем искусственного интеллекта;

инженерно-технические работники;

медицинские специалисты;

государственные служащие.

Изменения направлены на подготовку кадров для приоритетных направлений развития экономики и государственного управления.

Для школьников начинается период экзаменов и летнего отдыха

После завершения учебного года казахстанские школьники переходят к итоговой аттестации и летним каникулам.

В 2025–2026 учебном году в школах страны обучались около 3,9 миллиона детей. Выпускниками 9-х классов стали более 343 тысяч учащихся, а 11-е классы оканчивают около 215 тысяч школьников.

Итоговые экзамены продлятся до 15 июня.

В течение лета для детей и подростков запланированы масштабные спортивные и культурные мероприятия. В разных регионах пройдут республиканские чемпионаты и турниры по национальным видам спорта, включая тоғызқұмалақ, қазақ күресі, асық ату, жамбы ату и аударыспақ.

Также состоятся массовые спортивные акции, марафоны, спартакиады и соревнования, приуроченные ко Дню защиты детей и Дню спорта.

Летом увеличат количество поездов и авиарейсов

В преддверии сезона отпусков Министерство транспорта совместно с перевозчиками расширяет транспортное сообщение по наиболее востребованным направлениям.

С 16 июня начнут курсировать 15 дополнительных железнодорожных маршрутов.

Дополнительные поезда свяжут крупные города страны с туристическими регионами и курортными зонами, включая Балхаш и Достык.

По оценкам ведомства, это позволит создать около 550 тысяч дополнительных пассажирских мест.

Кроме того, на популярных направлениях будут увеличены составы поездов. Среднее количество вагонов возрастет до 19–21 вместо привычных 13–15.

С 1 июня также запускается новый пассажирский маршрут Караганда — Балхаш под номером 219/220.

В авиационной сфере в летний период планируется увеличить количество рейсов по направлениям:

Астана — Балхаш;

Астана — Урджар;

Астана — Ушарал;

Алматы — Балхаш;

Алматы — Урджар;

Алматы — Ушарал.

Частота полетов может достигать семи рейсов в неделю. При этом стоимость билетов обещают сохранить на социально доступном уровне — от 16 до 20 тысяч тенге.

Главное

Начало июня принесет казахстанцам сразу несколько заметных изменений. В стране продолжается цифровизация государственных услуг, совершенствуется пенсионная система, расширяются образовательные возможности и развивается транспортная инфраструктура. Одновременно стартует активный летний сезон с дополнительными поездами, авиарейсами и масштабной программой детского отдыха.