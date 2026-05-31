Затишье перед штормом: экономисты честно рассказали, к какому росту цен готовиться казахстанцам

Национальный банк Казахстана пересмотрел макроэкономические прогнозы, пообещав более крепкий тенге, однако радоваться стабильности преждевременно: эксперты предупреждают о неизбежном росте цен на топливо и коммунальные услуги, сообщает Lada.kz со ссылкой на 31 канал .

Национальный банк Республики Казахстан скорректировал свои ключевые макроэкономические ориентиры на ближайшие месяцы. Финансовый регулятор продемонстрировал сдержанный оптимизм, пересмотрев ожидания по курсу национальной валюты в сторону укрепления. Если ранее в прогнозах фигурировала цифра 515 тенге за доллар, то в обновленном сценарии планка опустилась до 498 тенге за единицу американской валюты.

Улучшению позиций тенге способствуют внешние факторы, в частности — рост ожидаемой стоимости нефти. Прогноз по цене черного золота на 2026 год был поднят до 86 долларов за баррель. При этом ожидания по росту ВВП страны остались практически неизменными. Однако независимые аналитики призывают не воспринимать эти цифры как гарантированное будущее.

Эффект ожиданий: как прогнозы формируют реальность

Главный аналитик Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Рамазан Досов подчеркивает, что любые макроэкономические выкладки — это не истина в последней инстанции, а индикатор текущих настроений на рынке.

«Прогнозы не обязательно будут совпадать с реальностью, поскольку ключевое в них — это отслеживание ожиданий. Именно из ожиданий зачастую и формируется будущая реальность. Если экономические агенты (бизнес и население) ожидают, что курс ослабнет, они начинают массово скупать валюту «прямо сейчас». Если ждут ускорения инфляции — торопятся тратить деньги на товары. Это запускает цепную реакцию», — пояснил представитель АФК.

Инфляция: затишье перед коммунальным штормом?

Официальные инфляционные ожидания на текущий год зафиксированы на отметке 10%, а в следующем году Нацбанк рассчитывает снизить этот показатель до 8%. Статистика действительно фиксирует замедление роста цен, и майские данные, скорее всего, подтвердят этот тренд. Но экономисты уверены: мы наблюдаем лишь временную передышку.

Главным триггером для нового витка цен внутри страны станет отмена моратория на повышение тарифов естественных монополистов. Казахстанцев ждет неизбежное удорожание:

Топлива (бензин, дизель); Коммунальных услуг (электричество, отопление, вода).

Власти уверяют, что контролируют ситуацию и резкого скачка инфляции из-за отмены моратория не допустят. В свою очередь, профильные специалисты призывают к максимальной осторожности при формировании новых тарифных сеток.

Сколько должна стоить электроэнергия?

Эксперт в сфере ЖКХ Шамши Хамзе отмечает, что тарифы повышать необходимо для модернизации изношенных сетей и выплаты адекватных зарплат рабочим, но делать это нужно поэтапно, чтобы не шокировать потребителей.

«Если сейчас электроэнергия стоит 24 тенге, то планку можно поднять до 27, максимум — до 30 тенге. И этот потолок в 30 тенге необходимо жестко удерживать хотя бы год-полтора, чтобы люди успели адаптироваться. Зарплаты в стране не растут повсеместно, бизнес тоже переживает не лучшие времена. Тарифообразование — это сложнейшая тема, где нужно соблюсти баланс между платежеспособностью населения и выживанием предприятий ЖКХ», — считает Шамши Хамзе.

Риски импорта: почему расслабляться рано

Даже если внутренние тарифы удастся удержать в контролируемом русле, остается внешняя угроза. Экономика Казахстана по-прежнему сильно зависит от зарубежных поставок. Любое колебание валютного курса мгновенно отражается на ценниках в магазинах.

Экономист Арман Бейсембаев предупреждает, что временное укрепление тенге может смениться обратным трендом. Если нацвалюта снова начнет слабеть, это спровоцирует классическую цепную реакцию.

«Скорее всего, нас ждет если не резкий скачок, то постепенное удорожание импорта. Импортная инфляция снова поползет вверх и начнет вносить свой весомый вклад в общий рост цен внутри Казахстана», — прогнозирует аналитик.

Что касается стоимости кредитов для бизнеса и населения, то здесь изменений ждать не стоит. По оценкам экспертного сообщества, Базовая ставка Нацбанка до конца года, вероятнее всего, останется на текущем уровне. К вопросу ее снижения регулятор вернется только в следующем году, если инфляция действительно закрепится в коридоре 8%.

Аналитики единогласно резюмируют: представленный Нацбанком прогноз — это лишь один из возможных сценариев развития событий. Экономические процессы редко движутся по прямой линии, и любой непредвиденный геополитический или внутренний шок способен моментально переписать все ожидания.