18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
485.95
565.74
6.83
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
31.05.2026, 10:22

Европейский гигант возвращается: как Cargolux изменит логистику Казахстана с 1 июня

Новости Казахстана 0 1 727

Крупнейший грузовой авиаперевозчик Европы, люксембургская компания Cargolux, официально объявила о возвращении на рынок Казахстана с июня 2026 года. Столичный аэропорт станет стратегическим транзитным пунктом для рейсов, соединяющих Европу и Азию, сообщает Lada.kz со ссылкой на forbes.kz.

Фото: архив пресс-службы МИД РК
Фото: архив пресс-службы МИД РК

Стратегическое партнерство и новые горизонты

Возвращение мирового лидера в области авиационных грузоперевозок стало результатом успешных переговоров между послом Казахстана в Бельгии Романом Василенко и президентом Cargolux Ричардом Форсоном. Стороны подтвердили, что возобновление сотрудничества станет важным этапом в реализации транспортной стратегии РК.

С 1 июня 2026 года авиакомпания планирует начать активную эксплуатацию инфраструктуры Международного аэропорта Астаны. Согласно достигнутым договоренностям, еженедельно через столицу Казахстана будет выполняться до 14 транзитных рейсов. Это позволит значительно увеличить загрузку аэропорта и укрепить позиции Астаны как важного логистического узла на пути между крупнейшими рынками мира.

Почему Cargolux выбрал Казахстан?

Решение о возвращении не было случайным. По словам Ричарда Форсона, компания видит в Казахстане надежного партнера и высоко оценивает инвестиции республики в развитие транспортно-логистического потенциала.

Ключевые факторы интереса авиакомпании:

  • Транзитный потенциал: Казахстан является «сердцем» Срединного коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута).

  • Инфраструктура: Модернизация взлетно-посадочных полос и терминалов в Астане соответствует высоким стандартам обслуживания тяжелых судов.

  • Географическое преимущество: Оптимальное расположение для технических остановок и дозаправки на маршрутах из Китая и Юго-Восточной Азии в Европу.

История отношений и причины временного ухода

Напомним, что история присутствия Cargolux в Казахстане началась еще в 2007 году. Первоначально компания базировалась в Алматы, а позже переместила часть операций в Астану. Однако в 2023 году перевозчик был вынужден приостановить полеты через территорию РК.

Основной причиной тогда стали неблагоприятные коммерческие условия, в частности — высокая стоимость авиатоплива, которая делала технические посадки в Казахстане менее конкурентоспособными по сравнению с альтернативными маршрутами. Текущее возвращение свидетельствует о том, что стороны нашли экономический компромисс и создали условия, привлекательные для крупного бизнеса.

О компании Cargolux Airlines

Cargolux Airlines International S.A. — это эталон в мире грузовой авиации. Основанная в 1970 году, сегодня она управляет впечатляющим флотом из 30 специализированных грузовых самолетов Boeing 747 (включая модификации 747-8F и 747-400F).

Масштабы деятельности гиганта:

  • Глобальный охват: Более 90 направлений по всему миру (Африка, Америка, Азия, Ближний Восток).

  • Представительства: Более 85 офисов в 50 странах.

  • Специализация: Регулярные и чартерные перевозки сверхтяжелых, опасных и высокоценных грузов.

Возвращение такого игрока — это не только дополнительные доходы от аэронавигации и наземного обслуживания, но и мощный сигнал для других международных корпораций о том, что логистический климат в Казахстане стабилизировался и стал благоприятным для долгосрочных инвестиций.

2
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь