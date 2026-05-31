Европейский гигант возвращается: как Cargolux изменит логистику Казахстана с 1 июня

Крупнейший грузовой авиаперевозчик Европы, люксембургская компания Cargolux, официально объявила о возвращении на рынок Казахстана с июня 2026 года. Столичный аэропорт станет стратегическим транзитным пунктом для рейсов, соединяющих Европу и Азию, сообщает Lada.kz со ссылкой на forbes.kz.

Стратегическое партнерство и новые горизонты

Возвращение мирового лидера в области авиационных грузоперевозок стало результатом успешных переговоров между послом Казахстана в Бельгии Романом Василенко и президентом Cargolux Ричардом Форсоном. Стороны подтвердили, что возобновление сотрудничества станет важным этапом в реализации транспортной стратегии РК.

С 1 июня 2026 года авиакомпания планирует начать активную эксплуатацию инфраструктуры Международного аэропорта Астаны. Согласно достигнутым договоренностям, еженедельно через столицу Казахстана будет выполняться до 14 транзитных рейсов. Это позволит значительно увеличить загрузку аэропорта и укрепить позиции Астаны как важного логистического узла на пути между крупнейшими рынками мира.

Почему Cargolux выбрал Казахстан?

Решение о возвращении не было случайным. По словам Ричарда Форсона, компания видит в Казахстане надежного партнера и высоко оценивает инвестиции республики в развитие транспортно-логистического потенциала.

Ключевые факторы интереса авиакомпании:

Транзитный потенциал: Казахстан является «сердцем» Срединного коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута).

Инфраструктура: Модернизация взлетно-посадочных полос и терминалов в Астане соответствует высоким стандартам обслуживания тяжелых судов.

Географическое преимущество: Оптимальное расположение для технических остановок и дозаправки на маршрутах из Китая и Юго-Восточной Азии в Европу.

История отношений и причины временного ухода

Напомним, что история присутствия Cargolux в Казахстане началась еще в 2007 году. Первоначально компания базировалась в Алматы, а позже переместила часть операций в Астану. Однако в 2023 году перевозчик был вынужден приостановить полеты через территорию РК.

Основной причиной тогда стали неблагоприятные коммерческие условия, в частности — высокая стоимость авиатоплива, которая делала технические посадки в Казахстане менее конкурентоспособными по сравнению с альтернативными маршрутами. Текущее возвращение свидетельствует о том, что стороны нашли экономический компромисс и создали условия, привлекательные для крупного бизнеса.

О компании Cargolux Airlines

Cargolux Airlines International S.A. — это эталон в мире грузовой авиации. Основанная в 1970 году, сегодня она управляет впечатляющим флотом из 30 специализированных грузовых самолетов Boeing 747 (включая модификации 747-8F и 747-400F).

Масштабы деятельности гиганта:

Глобальный охват: Более 90 направлений по всему миру (Африка, Америка, Азия, Ближний Восток).

Представительства: Более 85 офисов в 50 странах.

Специализация: Регулярные и чартерные перевозки сверхтяжелых, опасных и высокоценных грузов.

Возвращение такого игрока — это не только дополнительные доходы от аэронавигации и наземного обслуживания, но и мощный сигнал для других международных корпораций о том, что логистический климат в Казахстане стабилизировался и стал благоприятным для долгосрочных инвестиций.