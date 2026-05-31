© 2002 – 2026 LADA.KZ
31.05.2026, 12:33

Схема с пособиями в Казахстане разрушила жизни тысяч граждан

В Казахстане раскрыли масштабную сеть по незаконному оформлению социальных пособий из Государственного фонда социального страхования (ГФСС). Фиктивные документы успели сделать более чем для 4,4 тысячи граждан, из-за чего правоохранительные органы уже возбудили 38 уголовных дел, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Миллионные махинации: как бизнес помогал обманывать государство

В Казахстане право на государственные соцвыплаты имеют исключительно официально трудоустроенные граждане, за которых наниматели регулярно вносили социальные отчисления. Однако, как показала масштабная проверка Министерства труда и социальной защиты населения РК, этой нормой закона воспользовались теневые дельцы.

В 13 регионах страны были выявлены факты массового мошенничества. Проверка показала, что 258 предпринимателей организовали незаконный бизнес: они фиктивно устраивали людей в свои компании. Целью таких махинаций было незаконное получение выплат из ГФСС. В общей сложности в «серые схемы» оказались втянуты более 4,4 тысячи казахстанцев.

На сегодняшний день судебные разбирательства по 9 уголовным делам уже завершены. Суды вынесли обвинительные приговоры в отношении 12 организаторов мошеннических схем в разных областях республики. Все они получили реальные сроки наказания — от 3 до 5 лет лишения свободы.

Цифровой контроль: почему обман госсистемы стал невозможен

Современные технологии сводят к нулю шансы обмануть государственные фонды. В ГФСС подчеркивают, что выявление нарушителей — это вопрос времени, так как ведомство имеет прямой доступ к базам данных других госорганов.

«Цифровизация социально-трудовой сферы позволяет нам осуществлять перекрестную сверку данных из различных информационных систем в режиме реального времени. Главная цель этой работы – обеспечить адресность социальной поддержки и защитить интересы честных участников системы», — прокомментировал ситуацию заместитель председателя правления ГФСС Марат Жаныбеков.

По словам представителя фонда, любые попытки искусственно «раздуть» официальные доходы или создать видимость работы отслеживаются на этапе аналитики алгоритмами и сразу же передаются для правовой оценки в правоохранительные органы.

Наказание для соучастников: миллионные возвраты и уголовная ответственность

Попытка незаконно обогатиться за счет госбюджета оборачивается жесткими последствиями не только для организаторов бизнеса, но и для самих граждан, согласившихся на сделку.

Ярким примером стала недавняя судебная практика в отношении казахстанок, которые решили незаконно оформить декретные пособия по уходу за ребенком:

  • Для получательниц: Суд обязал женщин вернуть государству незаконно полученные деньги. Общая сумма возврата составила более 180 млн тенге.

  • Для пособников: Бухгалтер, которая помогала молодым мамам подделывать документы и рассчитывать декретные выплаты, была приговорена к реальному тюремному сроку.

В связи с участившимися случаями мошенничества, представители ГФСС настоятельно призывают граждан Казахстана к бдительности. Попытка довериться «сомнительным посредникам», обещающим легкое оформление пособий, гарантированно приведет к уголовному преследованию, суду и обязательству вернуть всю сумму государству с сопутствующим штрафом.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь