Финал чемпионата мира по хоккею: где и когда смотреть решающие матчи в Казахстане

На чемпионате мира по хоккею определились участники матчей за золото и бронзу – в финале встретятся сборные Швейцарии и Финляндии, а Канада сыграет с Норвегией за третье место, передает Lada.kz со ссылкой на Tengri Sport .

На чемпионате мира по хоккею с шайбой завершились полуфинальные встречи, по итогам которых стали известны команды, которые разыграют медали турнира.

В матче за чемпионский титул встретятся сборные Швейцарии и Финляндии. За бронзовые награды поборются команды Канады и Норвегии.

Швейцария уверенно вышла в финал

Первым финалистом мирового первенства стала сборная Швейцарии, которая в полуфинальном матче не оставила шансов Норвегии.

Норвежская команда, ставшая одним из главных открытий нынешнего турнира, потерпела крупное поражение со счетом 0:6 и завершила борьбу за выход в финал.

Для сборной Швейцарии это уже третий подряд выход в финал чемпионата мира. В последние годы команда стабильно входит в число сильнейших хоккейных сборных Европы.

Стоит отметить, что лучшим результатом Норвегии на мировых первенствах остается четвертое место, завоеванное на чемпионате мира 1951 года. Тогда турнир проводился по круговой системе.

Финляндия остановила Канаду

Во втором полуфинале встретились сборные Канады и Финляндии.

После первого периода канадская команда лидировала со счетом 2:1, однако во второй двадцатиминутке финны сумели трижды поразить ворота соперника подряд и переломить ход встречи.

В итоге матч завершился победой Финляндии со счетом 4:2.

Последний раз финская сборная становилась чемпионом мира в 2022 году. После этого команда три сезона подряд не могла преодолеть стадию четвертьфинала.

Сборная Канады, в свою очередь, завоевала золотые медали мирового первенства в 2023 году, однако в двух последующих сезонах оставалась без наград.

Когда состоятся решающие матчи

Матч за третье место между Канадой и Норвегией пройдет в воскресенье, 31 мая. Начало встречи запланировано на 18:30часов по времени Казахстана.

Финальный поединок между сборными Швейцарии и Финляндии начнется в этот же день в 23:20 по казахстанскому времени.

Где смотреть трансляцию

Прямую трансляцию обоих матчей смогут увидеть зрители телеканала Qazsport. Также игры будут доступны для просмотра на официальном сайте телеканала.