18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
485.95
565.74
6.83
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
31.05.2026, 13:43

Финал чемпионата мира по хоккею: где и когда смотреть решающие матчи в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 498

На чемпионате мира по хоккею определились участники матчей за золото и бронзу – в финале встретятся сборные Швейцарии и Финляндии, а Канада сыграет с Норвегией за третье место, передает Lada.kz со ссылкой на Tengri Sport.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

На чемпионате мира по хоккею с шайбой завершились полуфинальные встречи, по итогам которых стали известны команды, которые разыграют медали турнира.

В матче за чемпионский титул встретятся сборные Швейцарии и Финляндии. За бронзовые награды поборются команды Канады и Норвегии.

Швейцария уверенно вышла в финал

Первым финалистом мирового первенства стала сборная Швейцарии, которая в полуфинальном матче не оставила шансов Норвегии.

Норвежская команда, ставшая одним из главных открытий нынешнего турнира, потерпела крупное поражение со счетом 0:6 и завершила борьбу за выход в финал.

Для сборной Швейцарии это уже третий подряд выход в финал чемпионата мира. В последние годы команда стабильно входит в число сильнейших хоккейных сборных Европы.

Стоит отметить, что лучшим результатом Норвегии на мировых первенствах остается четвертое место, завоеванное на чемпионате мира 1951 года. Тогда турнир проводился по круговой системе.

Финляндия остановила Канаду

Во втором полуфинале встретились сборные Канады и Финляндии.

После первого периода канадская команда лидировала со счетом 2:1, однако во второй двадцатиминутке финны сумели трижды поразить ворота соперника подряд и переломить ход встречи.

В итоге матч завершился победой Финляндии со счетом 4:2.

Последний раз финская сборная становилась чемпионом мира в 2022 году. После этого команда три сезона подряд не могла преодолеть стадию четвертьфинала.

Сборная Канады, в свою очередь, завоевала золотые медали мирового первенства в 2023 году, однако в двух последующих сезонах оставалась без наград.

Когда состоятся решающие матчи

Матч за третье место между Канадой и Норвегией пройдет в воскресенье, 31 мая. Начало встречи запланировано на 18:30часов по времени Казахстана.

Финальный поединок между сборными Швейцарии и Финляндии начнется в этот же день в 23:20 по казахстанскому времени.

Где смотреть трансляцию

Прямую трансляцию обоих матчей смогут увидеть зрители телеканала Qazsport. Также игры будут доступны для просмотра на официальном сайте телеканала.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь