С 1 июня казахстанских водителей начнут штрафовать за зимние шины

С 1 июня казахстанским автомобилистам необходимо использовать летние шины, поскольку эксплуатация зимней резины в летний сезон может обернуться административным штрафом, передает Lada.kz со ссылкой на Информбюро .

С 1 июня в Казахстане официально начинается сезон использования летних шин. Автовладельцам, которые продолжают эксплуатировать транспортные средства на зимней резине, следует учитывать действующие требования законодательства, предусматривающие ответственность за несоответствие шин сезону.

Согласно Кодексу Республики Казахстан об административных правонарушениях, за использование шин, не соответствующих установленному сезону, предусмотрен штраф в размере 5 месячных расчетных показателей (МРП). Если аналогичное нарушение будет выявлено повторно в течение года, размер взыскания увеличится до 20 МРП.

Какие требования предъявляются к летним шинам

В соответствии с Техническим регламентом «О безопасности колесных транспортных средств», минимальная высота рисунка протектора летних шин должна составлять не менее 1,6 миллиметра.

Специалисты также рекомендуют обращать внимание на возраст покрышек. Оптимальным считается использование шин не старше 5–6 лет. Даже при сохранении допустимой глубины протектора резина со временем теряет свои свойства, становится менее эластичной и хуже переносит эксплуатационные нагрузки.

Почему важно вовремя менять резину

Зимние шины разработаны для эксплуатации при температуре воздуха ниже +7 градусов Цельсия. Когда среднесуточная температура стабильно превышает этот показатель, характеристики такой резины начинают ухудшаться.

В частности, снижается эффективность сцепления с дорожным покрытием и увеличивается тормозной путь автомобиля, что может негативно сказаться на безопасности движения.

Как правило, большинство водителей в Казахстане переходят на летние шины еще в конце марта или начале апреля, когда погодные условия становятся более стабильными. Однако официально использовать зимнюю резину без риска получить штраф разрешается до 1 июня.

Как правильно хранить зимние шины

Перед отправкой на сезонное хранение зимние покрышки рекомендуется тщательно очистить от загрязнений и полностью высушить.

Хранить шины следует в сухом и прохладном помещении, защищенном от прямых солнечных лучей.

Если покрышки сняты с дисков, их советуют укладывать горизонтально в штабель, разделяя каждый слой картоном или тканью. Шины, установленные на дисках, можно хранить в вертикальном положении, однако специалисты рекомендуют периодически менять их положение, чтобы избежать деформации.