18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
485.95
565.74
6.83
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
31.05.2026, 14:18

С 1 июня казахстанских водителей начнут штрафовать за зимние шины

Новости Казахстана 0 1 406

С 1 июня казахстанским автомобилистам необходимо использовать летние шины, поскольку эксплуатация зимней резины в летний сезон может обернуться административным штрафом, передает Lada.kz со ссылкой на Информбюро.

Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

С 1 июня в Казахстане официально начинается сезон использования летних шин. Автовладельцам, которые продолжают эксплуатировать транспортные средства на зимней резине, следует учитывать действующие требования законодательства, предусматривающие ответственность за несоответствие шин сезону.

Согласно Кодексу Республики Казахстан об административных правонарушениях, за использование шин, не соответствующих установленному сезону, предусмотрен штраф в размере 5 месячных расчетных показателей (МРП). Если аналогичное нарушение будет выявлено повторно в течение года, размер взыскания увеличится до 20 МРП.

Какие требования предъявляются к летним шинам

В соответствии с Техническим регламентом «О безопасности колесных транспортных средств», минимальная высота рисунка протектора летних шин должна составлять не менее 1,6 миллиметра.

Специалисты также рекомендуют обращать внимание на возраст покрышек. Оптимальным считается использование шин не старше 5–6 лет. Даже при сохранении допустимой глубины протектора резина со временем теряет свои свойства, становится менее эластичной и хуже переносит эксплуатационные нагрузки.

Почему важно вовремя менять резину

Зимние шины разработаны для эксплуатации при температуре воздуха ниже +7 градусов Цельсия. Когда среднесуточная температура стабильно превышает этот показатель, характеристики такой резины начинают ухудшаться.

В частности, снижается эффективность сцепления с дорожным покрытием и увеличивается тормозной путь автомобиля, что может негативно сказаться на безопасности движения.

Как правило, большинство водителей в Казахстане переходят на летние шины еще в конце марта или начале апреля, когда погодные условия становятся более стабильными. Однако официально использовать зимнюю резину без риска получить штраф разрешается до 1 июня.

Как правильно хранить зимние шины

Перед отправкой на сезонное хранение зимние покрышки рекомендуется тщательно очистить от загрязнений и полностью высушить.

Хранить шины следует в сухом и прохладном помещении, защищенном от прямых солнечных лучей.

Если покрышки сняты с дисков, их советуют укладывать горизонтально в штабель, разделяя каждый слой картоном или тканью. Шины, установленные на дисках, можно хранить в вертикальном положении, однако специалисты рекомендуют периодически менять их положение, чтобы избежать деформации.

2
5
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь