Жителя Астаны арестовали на 15 суток за маты в автобусе

В Астане мужчину привлекли к ответственности за мелкое хулиганство после того, как его поведение в общественном транспорте попало на видео и распространилось в социальных сетях, передает Lada.kz .

Как сообщает Polisia.kz, в Астане 51-летний местный житель получил 15 суток административного ареста за нарушение общественного порядка в городском автобусе.

Как сообщили в правоохранительных органах, инцидент был выявлен в ходе мониторинга социальных сетей. Полицейские обратили внимание на видеозапись, на которой пассажир общественного транспорта во время телефонного разговора громко разговаривал и использовал нецензурные выражения.

После изучения опубликованных материалов сотрудники полиции установили личность мужчины. Им оказался 51-летний житель столицы.

Он привлечён к административной ответственности за мелкое хулиганство. Решением суда нарушителю назначен арест сроком на 15 суток, - сообщили правоохранители.

В полиции напомнили, что нарушение общественного порядка влечет ответственность, предусмотренную действующим законодательством. Также в ведомстве призвали граждан соблюдать нормы поведения в общественных местах, уважительно относиться к окружающим и не допускать противоправных действий.