Корова с надписью «Убью» стала причиной расследования в Жетысу

В Аксуском районе области Жетысу полиция проводит проверку после сообщения о жестоком обращении с коровой, на теле которой неизвестные краской оставили надпись «Убью», передает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал Halyqstan .

Необычный инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс, произошел в Аксуском районе области Жетысу. Местный житель заявил в полицию после того, как обнаружил свою корову с нанесенной на тело надписью и следами краски.

По словам владельца животного Серика Сапирова, неизвестные облили корову половой краской. При этом вещество попало животному в глаза. Кроме того, на боку коровы была оставлена надпись «Убью».

Мужчина предполагает, что причиной произошедшего мог стать давний сельский конфликт, связанный с выпасом скота. По его версии, животное могло зайти на чужую территорию и повредить растительность.

Вместе с тем сельчанин подчеркнул, что даже в случае причинения ущерба подобные действия по отношению к животному недопустимы. Он отметил, что готов принести извинения и компенсировать возможный ущерб, если корова действительно оказалась на чужом участке, однако считает, что издевательства над животным не могут быть способом решения подобных споров.

После случившегося хозяин обратился с заявлением в правоохранительные органы и попросил установить причастных к инциденту лиц.

Отмечается, что село Кызылагаш ранее уже оказывалось в центре общественного внимания из-за различных земельных споров и конфликтов между местными жителями и крупными землевладельцами.

В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются.