Казахстанцев предупредили о крупном штрафе за курение на борту самолета

За использование сигарет, вейпов и систем нагревания табака во время полета пассажирам в Казахстане грозит штраф в размере 50 МРП, а в отдельных случаях – дополнительные санкции со стороны авиакомпаний, передает Lada.kz со ссылкой на Tengri Travel .

Фото: Pixabay

С началом сезона отпусков казахстанцам напомнили о правилах поведения на борту воздушных судов. Одним из наиболее серьезных нарушений авиационной безопасности остается курение во время полета. О том, какая ответственность предусмотрена за подобные действия, рассказали в департаменте полиции на транспорте и представители юридического сообщества.

В департаменте полиции на транспорте подчеркнули, что действующее законодательство запрещает использование на борту самолета любых видов табачной продукции, включая обычные сигареты, электронные устройства для курения и системы нагревания табака.

Согласно статье 441 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, потребление табачных изделий, а также электронных сигарет и устройств для нагревания табака на борту воздушного судна влечет административную ответственность. Для физических лиц предусмотрен штраф в размере 50 МРП.

Напомним, что в 2026 году размер одного месячного расчетного показателя составляет 4 325 тенге. Таким образом, сумма штрафа за курение в самолете достигает 216 250 тенге.

Адвокат Абзал Касымжанов отметил, что ответственность за курение на борту значительно строже, чем за аналогичное нарушение в общественных местах на земле. Это связано с тем, что воздушное судно относится к объектам повышенной опасности.

По словам юриста, законодательство Казахстана рассматривает вейпы, одноразовые электронные сигареты и системы нагревания табака наравне с традиционными сигаретами. Поэтому запрет на их использование в самолете действует без исключений.

Кроме административного штрафа, нарушитель может столкнуться и с другими последствиями. В частности, пассажира могут снять с рейса.

Эксперт также обратил внимание на то, что если действия курильщика приведут к вынужденной посадке самолета, авиакомпания вправе потребовать через суд возмещения понесенных расходов. Речь может идти о затратах на топливо, обслуживании воздушного судна в аэропорту и компенсациях другим пассажирам.

Кроме того, авиаперевозчик может включить нарушителя в собственный список нежелательных пассажиров и ограничить возможность пользоваться услугами компании в будущем.

Уголовной ответственности за курение на борту в нашей стране нет. Однако курение может стать «триггером» для наступления уголовной ответственности в случае, если имеет место хулиганство на борту. Например, если в ответ на замечание бортпроводника курильщик начинает вести себя агрессивно, выражаться нецензурной бранью, провоцировать драку или грубо нарушать общественный порядок, - резюмировал Абзал Касымжанов.

Специалисты рекомендуют пассажирам заранее знакомиться с правилами авиаперевозок и соблюдать требования безопасности во время полета, чтобы избежать штрафов и других неприятных последствий.