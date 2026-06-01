18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
485.95
565.74
6.83
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
31.05.2026, 20:48

Казахстанцев предупредили о крупном штрафе за курение на борту самолета

Новости Казахстана 0 1 044

За использование сигарет, вейпов и систем нагревания табака во время полета пассажирам в Казахстане грозит штраф в размере 50 МРП, а в отдельных случаях – дополнительные санкции со стороны авиакомпаний, передает Lada.kz со ссылкой на Tengri Travel.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

С началом сезона отпусков казахстанцам напомнили о правилах поведения на борту воздушных судов. Одним из наиболее серьезных нарушений авиационной безопасности остается курение во время полета. О том, какая ответственность предусмотрена за подобные действия, рассказали в департаменте полиции на транспорте и представители юридического сообщества.

В департаменте полиции на транспорте подчеркнули, что действующее законодательство запрещает использование на борту самолета любых видов табачной продукции, включая обычные сигареты, электронные устройства для курения и системы нагревания табака.

Согласно статье 441 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, потребление табачных изделий, а также электронных сигарет и устройств для нагревания табака на борту воздушного судна влечет административную ответственность. Для физических лиц предусмотрен штраф в размере 50 МРП.

Напомним, что в 2026 году размер одного месячного расчетного показателя составляет 4 325 тенге. Таким образом, сумма штрафа за курение в самолете достигает 216 250 тенге.

Адвокат Абзал Касымжанов отметил, что ответственность за курение на борту значительно строже, чем за аналогичное нарушение в общественных местах на земле. Это связано с тем, что воздушное судно относится к объектам повышенной опасности.

По словам юриста, законодательство Казахстана рассматривает вейпы, одноразовые электронные сигареты и системы нагревания табака наравне с традиционными сигаретами. Поэтому запрет на их использование в самолете действует без исключений.

Кроме административного штрафа, нарушитель может столкнуться и с другими последствиями. В частности, пассажира могут снять с рейса.

Эксперт также обратил внимание на то, что если действия курильщика приведут к вынужденной посадке самолета, авиакомпания вправе потребовать через суд возмещения понесенных расходов. Речь может идти о затратах на топливо, обслуживании воздушного судна в аэропорту и компенсациях другим пассажирам.

Кроме того, авиаперевозчик может включить нарушителя в собственный список нежелательных пассажиров и ограничить возможность пользоваться услугами компании в будущем.

Уголовной ответственности за курение на борту в нашей стране нет. Однако курение может стать «триггером» для наступления уголовной ответственности в случае, если имеет место хулиганство на борту. Например, если в ответ на замечание бортпроводника курильщик начинает вести себя агрессивно, выражаться нецензурной бранью, провоцировать драку или грубо нарушать общественный порядок, - резюмировал Абзал Касымжанов.

Специалисты рекомендуют пассажирам заранее знакомиться с правилами авиаперевозок и соблюдать требования безопасности во время полета, чтобы избежать штрафов и других неприятных последствий.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь