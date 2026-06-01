Казахстанцы массово теряют душевное равновесие: что происходит

Три четверти работающих казахстанцев находятся на грани психологического срыва, однако половина из них предпочитает скрывать это от руководства из-за страха увольнения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Токсичный онлайн и вечный рабочий день: почему мы сгораем

Современный рынок труда загнал человека в ловушку, из которой сложно выбраться без потерь для здоровья. Хронический стресс стал неотъемлемым спутником трудовых будней. Главный виновник этого — размытие границ между личной жизнью и профессиональными обязанностями. Из-за смартфонов и корпоративных мессенджеров сотрудники вынуждены оставаться на связи в режиме 24/7. Фактически рабочий день человека больше никогда не заканчивается.

Объем задач растет лавинообразно, существенно опережая количество рабочих часов, в результате чего организм просто не успевает восстанавливать ресурсы. Ситуацию усугубляют и другие психологические факторы:

Кризис управляемости: невозможность влиять на решения руководства порождает синдром выученной беспомощности.

Профессиональное одиночество: отсутствие поддержки со стороны коллег лишает человека опоры в кризисные моменты.

Идеологический диссонанс: когда личные ценности сотрудника идут вразрез с целями и методами компании.

Давление социальных сетей: постоянная демонстрация «успешного успеха» заставляет людей сравнивать себя с другими, вызывая FOMO (страх упущенных возможностей) и синдром самозванца.

Казахстанская реальность: 75% в зоне риска

Эта проблема приобрела пугающие масштабы и в Казахстане. Согласно результатам масштабного опроса, в котором приняли участие 266 работодателей и 541 соискатель, 75% граждан РК, планирующих сменить место работы, прямо сейчас испытывают острую тревожность или глубокое выгорание.

При этом 49% респондентов категорически не готовы открыто обсуждать свое ментальное состояние с топ-менеджментом. Люди боятся, что их жалобы воспримут как слабость или непрофессионализм, что мгновенно разрушит их деловую репутацию и перечеркнет шансы на карьерный рост.

Психолог в штате и «руководители-родители»: как спасти коллектив

По мнению известного HR-консультанта Асель Кушан, отечественному бизнесу — от мелких стартапов до гигантских холдингов — необходимо срочно менять корпоративную культуру. Спасением может стать внедрение института омбудсменов и профессиональной психологической поддержки.

«Когда сотрудник сталкивается с абьюзом, изоляцией в коллективе или выгоранием, он должен быть уверен, что компания защитит его. HR-специалист может поддержать по-человечески, но в крупных корпорациях на тысячи человек точечный подход невозможен. Нужна квалифицированная помощь штатного или привлеченного психолога», — подчеркивает Асель Кушан.

Если бюджет компании не позволяет нанять отдельного специалиста, эксперт рекомендует инвестировать в обучение линейных руководителей. Начальник должен быть не просто надсмотрщиком, контролирующим KPI и дедлайны:

Руководителю необходимо уметь создавать и поддерживать здоровую экосистему внутри команды.

Менеджеры должны проходить курсы базовой психологической грамотности, чтобы вовремя замечать изменения в поведении подчиненных и делать правильное «первое касание» (дать понять сотруднику, что он ценен, и предложить помощь).

На высшем уровне должно прийти понимание, что руководитель на работе — это в каком-то смысле «родитель» для своей команды. Без закрытия базовых психологических потребностей сотрудников бизнес неизбежно понесет колоссальные убытки из-за падения эффективности.

От выгорания до шизофрении: где грань?

Связь между карьерным прессингом и тяжелыми ментальными расстройствами гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд. Заместитель директора Республиканского научно-практического центра психического здоровья Айгулим Абетова предупреждает: регулярные стрессы и конфликты на рабочем месте могут стать триггерами для манифестации серьезных психических заболеваний, включая шизофрению.

Важное уточнение: сам по себе рабочий стресс не способен сделать психически больной личность, которая изначально здорова. Однако он выступает мощнейшим катализатором для тех, кто имеет скрытую генетическую или биологическую предрасположенность, о которой человек часто даже не подозревает.

Главная беда — катастрофически поздняя обращаемость к специалистам. Люди идут к психиатрам только тогда, когда пройдены все народные целители и шаманы, а сам человек уже потерял дееспособность и нуждается в оформлении инвалидности. В обществе до сих пор сильна стигматизация ментальных проблем, от которой страдают даже сами врачи. По словам Абетовой, современная медицина творит чудеса: благодаря препаратам нового поколения каждый третий пациент после первого приступа шизофрении может выйти в глубокую стабильную ремиссию, полностью социализироваться и вернуться к полноценной работе.

Стена предвзятости: почему бизнес не верит в ремиссию

Чтобы не доводить ситуацию до клинических диагнозов, необходима системная профилактика на рабочих местах. Психиатр Сагадат Сабитова отмечает, что точной статистики по депрессиям и пограничным состояниям в Казахстане нет. Выявлять их должны клинические (медицинские) психологи, однако в стране наблюдается острый дефицит таких кадров из-за отсутствия соответствующей профильной программы в большинстве вузов.

В итоге жесткие социальные стереотипы заставляют казахстанцев молчать до последнего. И этот страх абсолютно оправдан жесткими цифрами статистики:

Отношение казахстанских работодателей к ментальному здоровью Процент Откажут квалифицированному кандидату, если он честно признается в ментальном заболевании (даже в фазе стойкой ремиссии) 66% Принципиально не готовы рассматривать кандидатов, прошедших курс лечения и ресоциализации 80% Выстроили инклюзивные процессы и готовы нанимать сотрудников со скрытыми ментальными особенностями Лишь 5%

Эксперты сходятся во мнении: механизмы преодоления этого кризиса уже выработаны и лежат на поверхности. Однако преодоление «ментальной слепоты» и внедрение цивилизованных стандартов заботы о людях теперь полностью зависят от зрелости и социальной ответственности самого казахстанского бизнеса.