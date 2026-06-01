В поездах Казахстана меняются привычные правила оформления багажа: что нужно знать

На железнодорожном маршруте «Нурлы Жол – Алматы-2» стартовало тестирование инновационной системы цифрового сопровождения багажа, призванной исключить ошибки, убрать очереди и ускорить процесс оформления, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Казахстанские железные дороги делают уверенный шаг в сторону полной автоматизации сервисов. АО «Пассажирские перевозки» объявило о запуске пилотного проекта по цифровизации багажных отделений. Новая система уже начала работу в тестовом режиме на ключевых транспортных узлах страны, предлагая современный технологичный подход к логистике личных вещей пассажиров.

География проекта и главные цели

На текущем этапе инновация охватывает багажные отделения трех крупнейших станций: Нурлы Жол (Астана), Караганда и Алматы-2. Главная задача внедрения — создание абсолютно прозрачной среды, где каждое действие фиксируется в электронном виде.

По информации пресс-службы перевозчика, переход на «цифру» позволит решить сразу несколько критических задач:

Максимальное упрощение учета и инвентаризации грузов;

Повышение прозрачности всех финансовых и логистических операций;

Минимизация «человеческого фактора» (исключение ошибок при ручном заполнении данных и риска потери бумажных квитанций);

Сокращение времени обслуживания каждого клиента.

Технологическая база: от оператора до Self-service

В основу системы легла профессиональная WMS-платформа (Warehouse Management System), адаптированная под нужды железнодорожных перевозок. Цифровое решение сопровождает каждое отправление на всех этапах его пути: от первичного приема и взвешивания на станции отправления до погрузки в вагон и финальной выдачи получателю.

Разработчики заложили в платформу гибкость: она поддерживает два сценария работы.

Классический вариант: оформление через оператора станции, который теперь использует планшет или специализированный терминал вместо бумажных журналов. Формат self-service (самообслуживание): сценарий, который в будущем позволит пассажирам сдавать и оформлять багаж самостоятельно через специальные терминалы, не теряя времени в очередях.

Интересный факт: Разработкой программного обеспечения занимались не зарубежные вендоры, а казахстанские студенты Astana IT University. Проект был реализован в рамках программы дуального обучения. Это позволило молодым IT-специалистам применить академические знания на практике и решить реальную производственную задачу для национального перевозчика.

Масштабирование на всю страну

Успешный запуск на маршруте «Нурлы Жол – Алматы-2» — это только первый этап масштабной цифровой трансформации КТЖ. Руководство АО «Пассажирские перевозки» намерено детально проанализировать результаты тестирования, собрать отзывы сотрудников и пассажиров, после чего начнется поэтапное внедрение системы.

В долгосрочной перспективе планируется оцифровать работу абсолютно всех багажных отделений по всей территории Казахстана, сделав процесс транспортировки вещей таким же простым и привычным, как покупка электронного билета на поезд.