Казахстанский флаг и «гипноз» в Одессе: как украинская банда опустошала счета наших граждан

МВД Казахстана совместно с украинской полицией ликвидировали в Одессе крупный мошеннический call-центр. Преступная группировка обманула более 120 казахстанцев, похитив свыше 85 миллионов тенге с помощью методов социальной инженерии и вредоносного ПО, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Масштабный удар по киберкриминалу: детали спецоперации Казахстанские правоохранительные органы вышли на след транснациональной преступной группы, базировавшейся на территории Украины. В ходе совместной операции МВД РК, Национальной полиции Украины и генеральных прокуратур обеих стран была пресечена деятельность организованного call-центра в Одессе.
По данным следствия, злоумышленники на протяжении длительного времени целенаправленно «отрабатывали» граждан Казахстана. На текущий момент официально подтверждено более 120 эпизодов мошенничества, а суммарный ущерб, нанесенный потерпевшим, превысил отметку в 85 миллионов тенге. Однако оперативники предполагают, что реальное количество жертв и сумма потерь могут быть значительно выше.
Психологические ловушки и технический взлом Как сообщил начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Жандос Сүйінбай, преступники использовали изощренные методы социальной инженерии. Схема обмана строилась на многоступенчатом психологическом воздействии:
Маскировка: Мошенники представлялись сотрудниками банков, операторов связи, спецслужб или госорганов.
Манипуляция: Под предлогом «защиты счета» или «проверки данных» жертв убеждали установить на смартфоны специальные приложения.
Захват управления: На самом деле программы оказывались вредоносным ПО для удаленного доступа. Получив контроль над устройством, преступники списывали деньги через банковские приложения и похищали конфиденциальные персональные данные.
Итоги обысков: элитные авто и сценарии «разводов».
В ходе восьми санкционированных обысков на территории Одессы оперативники обнаружили штаб-квартиру, технически оснащенную для масштабных атак. В числе изъятых улик:
26 мощных компьютеров и 49 мобильных телефонов;
Два автомобиля премиум-класса, приобретенных на похищенные средства;
Специфическая документация: подробные инструкции и «скрипты» — готовые сценарии общения с жертвами, основанные на приемах психологического давления;
Символика Республики Казахстан, которую использовали для имитации деятельности официальных структур.
Задержания и последствия В результате рейда были задержаны девять граждан Украины. В настоящее время они помещены в изолятор временного содержания. Полиция проверяет их причастность к аналогичным преступлениям не только в Казахстане, но и в других странах СНГ и Европы.
Данная операция подчеркивает новый уровень взаимодействия между правоохранительными органами разных стран в борьбе с транснациональной киберпреступностью, для которой не существует государственных границ.
Важное предупреждение от МВД РК Полиция призывает граждан к предельной осторожности. Жандос Сүйінбай напомнил золотые правила кибербезопасности:
Никогда не устанавливайте сторонние приложения (например, AnyDesk, TeamViewer) по просьбе «сотрудников банка».
Помните, что реальные госслужащие или работники банков никогда не требуют переводить средства на «безопасные счета» или оформлять кредиты по телефону.
Не передавайте коды из СМС и пароли третьим лицам, кем бы они ни представлялись.
При любых подозрительных звонках немедленно прерывайте разговор и обращайтесь по официальным номерам вашего банка или в полицию по номеру «102».
