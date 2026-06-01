Казахстанский флаг и «гипноз» в Одессе: как украинская банда опустошала счета наших граждан

Новости Казахстана 0 1 216

МВД Казахстана совместно с украинской полицией ликвидировали в Одессе крупный мошеннический call-центр. Преступная группировка обманула более 120 казахстанцев, похитив свыше 85 миллионов тенге с помощью методов социальной инженерии и вредоносного ПО, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: Polisia.kz

Масштабный удар по киберкриминалу: детали спецоперации Казахстанские правоохранительные органы вышли на след транснациональной преступной группы, базировавшейся на территории Украины. В ходе совместной операции МВД РК, Национальной полиции Украины и генеральных прокуратур обеих стран была пресечена деятельность организованного call-центра в Одессе.

По данным следствия, злоумышленники на протяжении длительного времени целенаправленно «отрабатывали» граждан Казахстана. На текущий момент официально подтверждено более 120 эпизодов мошенничества, а суммарный ущерб, нанесенный потерпевшим, превысил отметку в 85 миллионов тенге. Однако оперативники предполагают, что реальное количество жертв и сумма потерь могут быть значительно выше.

Психологические ловушки и технический взлом Как сообщил начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Жандос Сүйінбай, преступники использовали изощренные методы социальной инженерии. Схема обмана строилась на многоступенчатом психологическом воздействии:

  1. Маскировка: Мошенники представлялись сотрудниками банков, операторов связи, спецслужб или госорганов.

  2. Манипуляция: Под предлогом «защиты счета» или «проверки данных» жертв убеждали установить на смартфоны специальные приложения.

  3. Захват управления: На самом деле программы оказывались вредоносным ПО для удаленного доступа. Получив контроль над устройством, преступники списывали деньги через банковские приложения и похищали конфиденциальные персональные данные.

Итоги обысков: элитные авто и сценарии «разводов».

В ходе восьми санкционированных обысков на территории Одессы оперативники обнаружили штаб-квартиру, технически оснащенную для масштабных атак. В числе изъятых улик:

  • 26 мощных компьютеров и 49 мобильных телефонов;

  • Два автомобиля премиум-класса, приобретенных на похищенные средства;

  • Специфическая документация: подробные инструкции и «скрипты» — готовые сценарии общения с жертвами, основанные на приемах психологического давления;

  • Символика Республики Казахстан, которую использовали для имитации деятельности официальных структур.

Задержания и последствия В результате рейда были задержаны девять граждан Украины. В настоящее время они помещены в изолятор временного содержания. Полиция проверяет их причастность к аналогичным преступлениям не только в Казахстане, но и в других странах СНГ и Европы.

Данная операция подчеркивает новый уровень взаимодействия между правоохранительными органами разных стран в борьбе с транснациональной киберпреступностью, для которой не существует государственных границ.

Важное предупреждение от МВД РК Полиция призывает граждан к предельной осторожности. Жандос Сүйінбай напомнил золотые правила кибербезопасности:

  • Никогда не устанавливайте сторонние приложения (например, AnyDesk, TeamViewer) по просьбе «сотрудников банка».

  • Помните, что реальные госслужащие или работники банков никогда не требуют переводить средства на «безопасные счета» или оформлять кредиты по телефону.

  • Не передавайте коды из СМС и пароли третьим лицам, кем бы они ни представлялись.

При любых подозрительных звонках немедленно прерывайте разговор и обращайтесь по официальным номерам вашего банка или в полицию по номеру «102».

