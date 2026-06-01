Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
01.06.2026, 11:21

Для кого в Казахстане окончательно захлопнется дверь в собственную квартиру с 1 июля

Новости Казахстана 0 1 146

С 1 июля в Казахстане вступают в силу новые правила регулирования ипотечного рынка, которые, вопреки снижению ставок, могут парализовать покупательскую активность и привести к существенному удешевлению квадратных метров, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: m.kn.kz
Фото: m.kn.kz

Иллюзия доступности: почему снижение ставки не поможет покупателям

Официальное решение о снижении предельной ставки по ипотечным займам с 25% до 20% на первый взгляд выглядит как послабление. Однако эксперты предупреждают о «подводных камнях». В интервью LS эксперт в сфере недвижимости Александр Пак отметил, что реальная доступность жилья в стране не растет, а падает.

Проблема заключается в экономическом диссонансе: при базовой ставке Национального банка в 18%, коммерческим банкам невыгодно выдавать кредиты под 20%. Чтобы минимизировать риски и сохранить маржинальность, финансовые институты внедряют механизмы скрытого ужесточения. Покупателям стоит готовиться к более строгой оценке платежеспособности, увеличению стоимости страхования и росту требований к собственному участию.

«Три одобрения из десяти»: новая реальность заемщиков

Главным трендом второго полугодия станет массовый отказ в выдаче займов. По прогнозу эксперта, при сохранении высокого спроса (количества заявок), фактическая выдача будет стремительно сокращаться.

Ключевые изменения в политике банков:

  • Рост первоначального взноса: Банки будут поощрять тех, кто готов внести больше собственных средств. Формула проста: чем выше «первоначалка», тем ниже процентная ставка.

  • Жесткий комплаенс: Проверка заемщиков станет максимально детальной, что отсеет значительную часть потенциальных покупателей.

  • Смена пропорций: Если ранее из десяти заявок отклоняли лишь три, то в ближайшем будущем ситуация может зеркально измениться — лишь три счастливчика из десяти смогут получить одобрение.

Вторичный рынок уходит в «крутое пике»

На фоне дефицита ипотечного плеча рынок недвижимости уже начал реагировать на новые условия. Первичное жилье демонстрирует околонулевую динамику (рост замедлился до 1–1,5%), а вот вторичный сектор в регионах уже перешел к фазе активного снижения цен.

В мае на рынке прочно утвердилась практика глубокого дисконта. Продавцы, заинтересованные в быстрых сделках, готовы идти на беспрецедентные уступки:

  1. В регионах: Реальный торг позволяет снизить цену с 15 млн до 12 млн тенге (скидка до 20%).

  2. В мегаполисах (Алматы, Астана, Шымкент): Размер дисконта на «вторичку» стабильно достигает 15%.

Глобальный разрыв: Казахстан отстает от мировых стандартов

Ситуация в Казахстане резко контрастирует с практикой развитых стран. Если на Западе ипотека является базовым инструментом, которым пользуются до 85% покупателей недвижимости, то в РК этот показатель критически низок.

На данный момент лишь около 30% сделок в стране проходят с использованием ипотечных инструментов, а общая доступность жилья через кредитование не дотягивает и до 40%. Ужесточение правил с 1 июля рискует еще сильнее увеличить этот разрыв, переводя покупку собственного жилья из категории базовых потребностей в разряд труднодоступной роскоши.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь