Важное решение по тенге и ценам: Goldman Sachs ждет от Нацбанка РК шага, которого не было 8 месяцев

Нацбанк Казахстана на ближайшем заседании 5 июня может снизить базовую ставку на 50 базисных пунктов — до 17,5%. Этот шаг прервет восьмимесячную паузу в смягчении денежно-кредитной политики. Аналитики инвестбанка Goldman Sachs называют этот сценарий вполне вероятным, хотя их позиция выглядит значительно оптимистичнее ожиданий большинства отечественных экспертов, сообщает Lada.kz.

Фото: kapital.kz

Смелый прогноз вопреки консенсусу рынка

В то время как большинство казахстанских аналитиков и участников финансового рынка склоняются к тому, что регулятор сохранит выжидательную позицию и оставит ставку неизменной, экономисты американского инвестбанка Goldman Sachs видят окно возможностей для смягчения политики. О деталях аналитической записки банка сообщил известный экономист Эльдар Шамсутдинов.

По мнению аналитиков Уолл-стрит, для снижения стоимости заемных денег в республике сложился комплекс благоприятных внутренних факторов:

Постепенное замедление темпов инфляции;

Продолжающееся укрепление национальной валюты к доллару;

Снижение внутреннего потребительского спроса, зафиксированное в первом полугодии.

Тем не менее в самом инвестиционном банке признают, что уверенность в данном прогнозе «остается невысокой». Риски того, что Национальный банк РК предпочтет более осторожную тактику или вовсе отложит цикл снижения на более поздний срок, по-прежнему велики.

Момент истины: что покажут свежие данные по инфляции

Главным триггером для принятия окончательного решения Нацбанком станут свежие майские данные по инфляции, публикация которых намечена на 1 июня. Именно они покажут, куда движется экономика страны.

Ожидания Goldman Sachs vs Консенсус-прогноз рынка: Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что годовой рост потребительских цен в мае замедлится до 10,4% (по сравнению с 10,6% в апреле). При этом большинство локальных экспертов настроены более консервативно и ожидают, что инфляция застынет на отметке 10,6%.

Если базовая инфляция действительно вернется к контролируемым мартовским значениям, руководство Нацбанка получит весомый экономический аргумент в пользу первого за последние 8 месяцев снижения ставки. Напомним, показатель удерживается на высокой планке в 18% еще с октября 2025 года.

Скрытые инфляционные риски: фактор НДС и аппетиты бизнеса

Несмотря на общий тренд к замедлению годовой инфляции (в апреле она просела на 0,4 процентных пункта), расслабляться монетарным властям рано. Базовое инфляционное давление в середине весны неожиданно ускорилось сразу по нескольким ключевым категориям потребительской корзины.

Опросы представителей казахстанского бизнеса показывают, что виной тому — так называемый «эффект отложенного переноса». Предприниматели только сейчас начали полноценно закладывать в конечную стоимость товаров январское повышение налога на добавленную стоимость (НДС). Эксперты Goldman Sachs предупреждают: этот фактор сохраняет свою силу и вполне способен подтолкнуть цены вверх по итогам мая, что может спутать регулятору все карты.

Аргументы «за»: сильный тенге и оптимизм населения

Тем не менее на чаше весов в пользу снижения базовой ставки лежат два мощных аргумента:

1. Крепкая национальная валюта

Тенге демонстрирует завидную устойчивость. Даже с учетом некоторого отката после бурного апрельского ралли, курс казахстанской валюты сейчас примерно на 15% сильнее, чем был в октябре прошлого года. Текущие колебания полностью укладываются в базовый сценарий Goldman Sachs, согласно которому доллар в ближайшее время будет торговаться в коридоре 460–480 тенге, смещаясь к верхней границе во второй половине года.

2. Падение инфляционных ожиданий

Казахстанцы стали меньше бояться резкого роста цен. Согласно последним опросам, инфляционные ожидания домохозяйств на горизонте 12 месяцев рухнули с 14,6% в марте до 12,4% в апреле. Это самое резкое улучшение настроений граждан за последний год, случившееся благодаря тому, что сократилось число людей, ждущих бесконечного удорожания продуктов и услуг.

Чего ждать до конца 2026 года?

Даже если 5 июня Нацбанк решится на фиксацию ставки на уровне 17,5%, дальнейший процесс смягчения ДКП будет максимально плавным и осторожным.

Аналитики Goldman Sachs выделяют две главные угрозы, которые заставят регулятора держать руку на пульсе:

Опасность неконтролируемого роста цен на энергоносители (топливо и коммунальные услуги); Риски, связанные с расширением квазифискального финансирования во втором полугодии.

Долгосрочный ориентир: Согласно базовому прогнозу инвестбанка, к концу 2026 года базовая ставка в Казахстане должна составить 16%. Это означает, что суммарное снижение за весь цикл составит скромные 200 базисных пунктов, а кредитные ресурсы в стране будут оставаться сравнительно дорогими еще долгое время.