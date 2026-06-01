ЕНПФ сделал срочное заявление для тех, кто уехал из Казахстана или вышел на пенсию

Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) обратился к гражданам с напоминанием о важности своевременного получения пенсионных выплат. Из-за неосведомленности или упущенных сроков сотни тысяч казахстанцев и их наследников до сих пор не забрали миллиардные суммы, которые продолжают храниться на счетах фонда, сообщает Lada.kz.

По состоянию на 1 мая 2026 года на индивидуальных пенсионных счетах (ИПС) ЕНПФ скопилась внушительная сумма — порядка 45 миллиардов тенге, которая остается невостребованной. Эти деньги принадлежат 279 041 гражданину, достигшему официального пенсионного возраста.

Совместно с госорганами ЕНПФ провел глубокий анализ базы данных и выяснил, почему эти средства до сих пор не дошли до получателей:

155 217 человек уже ушли из жизни. Их накопления никуда не исчезли — они полностью сохранены, но теперь их должны востребовать законные наследники.

61 459 человек официально оформили выезд на постоянное место жительства (ПМЖ) за пределы Республики Казахстан и, возможно, просто забыли закрыть свои финансовые дела на родине.

62 365 человек фактически достигли пенсионного возраста, но по разным причинам до сих пор не дошли до ЦОНа (Государственной корпорации «Правительство для граждан»), чтобы запустить процесс оформления законных выплат по возрасту.

Все невостребованные деньги не «сгорают». Они продолжают находиться на индивидуальных счетах вкладчиков, инвестируются Национальным банком и приносят инвестиционный доход до тех пор, пока за ними не обратятся сами владельцы или их преемники.

Цифровизация в действии: как работает беззаявительный (проактивный) формат

Чтобы упростить жизнь гражданам и сократить объемы невостребованных денег, ЕНПФ активно внедряет автоматические механизмы. Фонд ежегодно проводит масштабную сверку данных с Госкорпорацией «Правительство для граждан». Специалисты ищут тех, кто уже вышел на заслуженный отдых и получает базовую или солидарную пенсию из госбюджета, но почему-то не подал заявление на выплаты из своих личных накоплений (ОПВ и ОППВ).

Если система находит такого человека, выплаты из ЕНПФ назначаются автоматически (в проактивном формате), без необходимости писать заявления и собирать справки.

Важное новшество 2026 года: С марта текущего года этот беззаявительный порядок расширили. Теперь автоматические выплаты распространяются и на добровольные пенсионные взносы (ДПВ). Это касается пенсионеров, а также лиц, которые не забрали свои добровольные накопления после достижения 50 лет или в связи с получением инвалидности.

Пошаговая инструкция: как забрать свои деньги в разных ситуациях

Порядок действий напрямую зависит от того, к какой категории относится получатель. ЕНПФ четко разграничивает три основных сценария:

1. При достижении общеустановленного пенсионного возраста

Если вы достигли пенсионного возраста и хотите начать получать все виды выплат (базовую и солидарную пенсию из бюджета, а также накопления из ЕНПФ, включая ДПВ), вам необходимо обратиться с пакетом документов в ЦОН (Государственную корпорацию «Правительство для граждан») по месту жительства. Подавать отдельные заявления в сам ЕНПФ больше не нужно — действует принцип «одного окна».

2. При официальном выезде на ПМЖ за границу

Иностранцы, а также лица без гражданства, которые официально оформили выезд на постоянное место жительства за пределы Казахстана и имеют накопления в ЕНПФ, сохраняют право забрать свои деньги. Выплаты осуществляются в соответствии с действующим законодательством РК и ратифицированными международными договорами.

3. В случае смерти вкладчика (информация для родственников)

Если близкий человек ушел из жизни, его накопления подлежат обязательной выдаче родственникам и наследникам: