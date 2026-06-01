В Минспорте сообщили о подписании контракта с фигуристом Шайдоровым и выплатах

Министерство туризма и спорта Казахстана объявило об урегулировании громкого финансового конфликта с первым в истории страны олимпийским чемпионом по фигурному катанию Михаилом Шайдоровым. Проблемный контракт подписан, а все задолженности перед титулованным спортсменом обещают закрыть в ближайшее время, сообщает Lada.kz.

Фото: facebook / CGTNSportsScene

Компромисс достигнут: официальная позиция министерства

Резонансная ситуация вокруг невыплаты заработной платы лидеру сборной Казахстана по фигурному катанию Михаилу Шайдорову официально разрешилась. Об этом сообщил вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев. По его словам, спортивное ведомство и атлет смогли прийти к консенсусу, урегулировав все спорные юридические моменты.

Как подчеркнули в пресс-службе профильного министерства, новое соглашение было заключено строго в рамках правового поля. Обе стороны детально обсудили каждый пункт документа и подписали его на взаимовыгодных условиях.

«На сегодняшний день контракт подписан. Сразу же после этого мы приняли его в работу. Все вытекающие из этого документа обязательства будут выполнены, и спортсмен получит все причитающиеся ему финансовые выплаты», — заверил Жарасбаев.

Сборы в США и подготовка к новому сезону

Помимо решения вопроса с долгами по зарплате, ведомству удалось оперативно уладить проблему с финансированием предсезонной подготовки фигуриста. Стало известно, что уже 5 июня Михаил Шайдоров вместе со своим тренерским штабом отправляется на тренировочные сборы в Соединенные Штаты Америки. В США команда проведет ключевой этап подготовки к предстоящему ледовому сезону.

Кроме того, руководство Минспорта инициировало личную встречу с олимпийским чемпионом. Ожидается, что по возвращении фигуриста в Казахстан стороны проведут расширенное заседание. На нем планируется детально обсудить не только подготовку Шайдорова к следующему олимпийскому циклу, но и глобальные вопросы, касающиеся системного развития фигурного катания в республике.

При этом сам фигурист или его официальные представители на данный момент публично не комментировали заявление министерства и пока не подтвердили факт окончательного примирения.

Хронология скандала: из-за чего спорили фигурист и чиновники

Конфликт между главным зимним спортсменом страны и спортивными функционерами вышел в публичную плоскость после откровенного интервью Шайдорова. Фигурист признался, что на протяжении пяти месяцев не получал заработную плату, а также оказался без средств на проведение важнейших тренировочных сборов.

Изначально в Министерстве туризма и спорта задержки объясняли бюрократическими нюансами — якобы сам атлет отказывался подписывать трудовой договор на 2026 год, так как его не устраивали отдельные условия.

Позже Михаил Шайдоров предал огласке те самые «неустраивающие» пункты, спровоцировав бурные обсуждения в прессе и социальных сетях. Оказалось, что чиновники включили в текст договора жесткое требование: для получения финансирования в 2026 году действующий фигурист должен был официально гарантировать завоевание медали на зимних Олимпийских играх... в 2030 году. Сам спортсмен резко отреагировал на такую формулировку, заявив: «Я врать не умею».

Исторический триумф: почему Шайдоров — главный актив сборной

Михаил Шайдоров вписал свое имя в историю мирового и казахстанского спорта в феврале 2026 года. На зимних Олимпийских играх в Италии он совершил сенсацию, завоевав золотую медаль в мужском одиночном катании. Это золото стало первой наградой высшей пробы для Казахстана в данном виде спорта за всю историю независимости.

Помимо олимпийского триумфа, в активе фигуриста значатся серебро чемпионата мира и уверенная победа на престижном турнире Четырёх континентов. На сегодняшний день Шайдоров является самым титулованным и успешным представителем зимних видов спорта среди всех действующих атлетов Казахстана, что объясняет повышенное внимание общественности к его трудовому спору с чиновниками.