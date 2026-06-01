Зачем в Казахстане госслужащих заставят раскрыть всех своих родственников?

В Казахстане для государственных служащих планируют ввести новый вид отчетности — декларацию о личных интересах. Данная антикоррупционная норма, призванная исключить конфликт интересов и кумовство в госаппарате, сейчас активно обсуждается в Сенате, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.
На пленарном заседании Сената Парламента Республики Казахстан депутаты детально обсудили поправки в законодательство по вопросам противодействия коррупции. Ключевым нововведением законопроекта стало предложение обязать чиновников отчитываться о своих нефинансовых интересах.
Главная цель масштабной инициативы — сделать работу государственного аппарата максимально прозрачной, минимизировать риски лоббирования личных интересов при распределении госбюджета или проведении тендеров, а также усилить контроль за соблюдением служебной этики.
В ходе обсуждения законопроекта у общественности и депутатского корпуса возник закономерный вопрос: какова реальная необходимость в еще одном документе и не станет ли он избыточной административной нагрузкой для аппарата? Ведь казахстанские госслужащие уже находятся под жестким контролем и ежегодно сдают налоговые декларации в рамках всеобщего декларирования (об активах, имуществе и доходах).
Заместитель председателя Агентства по делам государственной службы (АДГС) Салауат Муксимов поспешил развеять опасения о возможном дублировании данных. По его словам, новая отчетность принципиально отличается от классической финансовой декларации как по своему внутреннему содержанию, так и по периодичности предоставления.
Чтобы понять суть реформы, важно четко разделять два этих инструмента контроля. Финансовая отчетность фиксирует движение денежных средств и владение имуществом, в то время как новая декларация нацелена на выявление скрытых связей.
Согласно разъяснениям АДГС, новая форма отчетности абсолютно не касается финансов. Госслужащие будут обязаны раскрывать:
Близкие родственные связи: информацию о родственниках, которые могут прямо или косвенно пересекаться с чиновником по долгу его службы.
Связанные лица: партнеров по бизнесу (если таковой был ранее) или лиц, с которыми госслужащий имеет общие внеслужебные интересы.
Иную оплачиваемую деятельность: любые разрешенные законом источники дохода, помимо основной государственной службы (например, научная, педагогическая или творческая деятельность).
На текущий момент право утверждать окончательную форму новой декларации официально передано Правительству Республики Казахстан.
Как отметил Салауат Муксимов, соответствующий подзаконный акт и сама форма документа будут утверждены постановлением правительства. По регламенту, на разработку и принятие этого нормативного акта кабмину потребуется около двух месяцев после того, как основной закон будет окончательно подписан и вступит в силу.
