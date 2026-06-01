01.06.2026, 14:40

Зачем в Казахстане госслужащих заставят раскрыть всех своих родственников?

Новости Казахстана 0 825

В Казахстане для государственных служащих планируют ввести новый вид отчетности — декларацию о личных интересах. Данная антикоррупционная норма, призванная исключить конфликт интересов и кумовство в госаппарате, сейчас активно обсуждается в Сенате, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

© Sputnik / Абзал Калиев

Противодействие коррупции: Сенат рассматривает новые жесткие фильтры

На пленарном заседании Сената Парламента Республики Казахстан депутаты детально обсудили поправки в законодательство по вопросам противодействия коррупции. Ключевым нововведением законопроекта стало предложение обязать чиновников отчитываться о своих нефинансовых интересах.

Главная цель масштабной инициативы — сделать работу государственного аппарата максимально прозрачной, минимизировать риски лоббирования личных интересов при распределении госбюджета или проведении тендеров, а также усилить контроль за соблюдением служебной этики.

Бюрократия или необходимость: не утонут ли чиновники в отчетах?

В ходе обсуждения законопроекта у общественности и депутатского корпуса возник закономерный вопрос: какова реальная необходимость в еще одном документе и не станет ли он избыточной административной нагрузкой для аппарата? Ведь казахстанские госслужащие уже находятся под жестким контролем и ежегодно сдают налоговые декларации в рамках всеобщего декларирования (об активах, имуществе и доходах).

Заместитель председателя Агентства по делам государственной службы (АДГС) Салауат Муксимов поспешил развеять опасения о возможном дублировании данных. По его словам, новая отчетность принципиально отличается от классической финансовой декларации как по своему внутреннему содержанию, так и по периодичности предоставления.

В чем разница: финансовый отчет против декларации интересов

Чтобы понять суть реформы, важно четко разделять два этих инструмента контроля. Финансовая отчетность фиксирует движение денежных средств и владение имуществом, в то время как новая декларация нацелена на выявление скрытых связей.

Критерий Существующая финансовая отчетность Новая декларация о личных интересах
Что декларируется Доходы, недвижимость, транспорт, банковские счета, долги и обязательства. Родственные связи, аффилированные (связанные) лица, коммерческие подработки.
Периодичность Подается один раз при поступлении на службу, далее — ежегодно. Подается всего дважды: при трудоустройстве и при переходе в другое ведомство.
Главная цель Контроль соответствия расходов официальным доходам чиновника. Предотвращение конфликта интересов, кумовства (непотизма) и лоббизма.

 

Что именно обяжут указывать в документе?

Согласно разъяснениям АДГС, новая форма отчетности абсолютно не касается финансов. Госслужащие будут обязаны раскрывать:

  • Близкие родственные связи: информацию о родственниках, которые могут прямо или косвенно пересекаться с чиновником по долгу его службы.

  • Связанные лица: партнеров по бизнесу (если таковой был ранее) или лиц, с которыми госслужащий имеет общие внеслужебные интересы.

  • Иную оплачиваемую деятельность: любые разрешенные законом источники дохода, помимо основной государственной службы (например, научная, педагогическая или творческая деятельность).

Когда нововведение вступит в силу?

На текущий момент право утверждать окончательную форму новой декларации официально передано Правительству Республики Казахстан.

Как отметил Салауат Муксимов, соответствующий подзаконный акт и сама форма документа будут утверждены постановлением правительства. По регламенту, на разработку и принятие этого нормативного акта кабмину потребуется около двух месяцев после того, как основной закон будет окончательно подписан и вступит в силу.

