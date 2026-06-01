Новости Актау и Мангыстау
Температура воды в Каспийском море
Без шанса на свободу: в Казахстане раскрыли число пожизненно осужденных

Комитет уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД Республики Казахстан обнародовал актуальные данные о количестве заключенных, отбывающих максимальный вид наказания — пожизненное лишение свободы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: iz.ru

По официальной информации ведомства, за последние годы в исправительных учреждениях страны зафиксирован рост числа лиц данной категории, при этом закон не оставляет им юридических лазеек для досрочного выхода на свободу.

Портрет осужденного: сколько человек изолированы от общества навсегда

По данным КУИС МВД РК, на сегодняшний день в специализированном учреждении для отбывания наказания в виде пожизненного лишения свободы (ПЛС) содержится более 200 осужденных.

Анализ состава этого специфического контингента демонстрирует следующие ключевые показатели:

  • Гендерный состав: Среди приговоренных к пожизненному сроку в Казахстане нет ни одной женщины. Согласно действующему Уголовному кодексу РК, данная мера наказания в принципе не может быть назначена женщинам, несовершеннолетним, а также мужчинам в возрасте 63 лет и старше.

  • Иностранные граждане: Статус иностранцев имеют 8 человек.

  • Динамика прошлых лет: Судебная статистика фиксирует постепенное увеличение числа пожизненно заключенных. Так, в 2023 году в колониях особого режима находились чуть более 190 человек, а в период 2024 и 2025 годов этот показатель стабильно перешагнул отметку в 200 заключенных.

За какие преступления выносят максимальный приговор

Основную часть контингента специализированной колонии составляют лица, совершившие особо тяжкие преступления против личности, общественной безопасности и правопорядка. Как пояснили в пенитенциарном ведомстве, в этот список входят лица, признанные виновными в:

  1. Умышленных убийствах при отягчающих обстоятельствах;

  2. Убийствах, совершенных с особой жестокостью;

  3. Насильственных преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних и малолетних (педофилия);

  4. Терроризме и иных преступлениях, повлекших за собой массовую гибель людей.

Большинство из этих заключенных отбывают наказание в самой охраняемой колонии Казахстана — учреждении полной безопасности УК-161/3 (известном в народе как «Черный беркут»), расположенном в Костанайской области, где для них созданы строжайшие условия изоляции.

Иллюзия свободы: почему УДО для пожизненно осужденных не работает

В Комитете уголовно-исполнительной системы поставили точку в дискуссиях касательно возможного освобождения таких преступников по условно-досрочному основанию (УДО). Действующее уголовно-правовое законодательство Республики Казахстан выстраивает жесткие барьеры для данной категории граждан.

«Случаи освобождения данной категории осужденных по условно-досрочному основанию в практике отсутствуют», — подчеркнули в КУИС.

Несмотря на то, что теоретически в юридической практике поднимаются вопросы о гуманизации уголовного законодательства, а после полной отмены смертной казни в Казахстане в 2021 году пожизненное заключение стало абсолютным верхним пределом карательной системы, на практике правоприменение остается непреклонным. Лица, совершившие чудовищные преступления, фактически лишены перспектив выйти на свободу до конца своих дней, так как правоохранительная и судебная системы РК ставят в приоритет абсолютную безопасность общества.

