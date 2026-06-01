Мигранты в обмен на шенген: какую сделку на самом деле предложили Казахстану в Европе - комментарий МИД

В Министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали появившуюся в зарубежных СМИ информацию о возможном создании в стране центров для размещения мигрантов, которым отказано в убежище в странах Евросоюза. В ведомстве заявили, что переговоры по этому вопросу не ведутся, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: кадр YouTube

На прошедшем брифинге внешнеполитического ведомства Казахстана официальный представитель МИД Ерлан Жетыбаев выступил со строгим разъяснением позиции государства. Отвечая на прямые вопросы журналистов о возможном открытии миграционных лагерей, дипломат подчеркнул, что подобные инициативы на межгосударственном уровне не рассматриваются.

«Насколько мне известно, нет таких переговоров», — лаконично и категорично резюмировал текущий статус обсуждений официальный представитель МИД Казахстана Ерлан Жетыбаев.

Реадмиссия и визовые послабления: в чем реальная суть диалога?

Вместе с тем представитель внешнеполитического ведомства пояснил, что диалог между Казахстаном и Европейским союзом действительно ведется, однако он имеет совершенно иную юридическую природу. Речь идет о комплексном соглашении, связывающем упрощение визового режима для казахстанцев с процедурой реадмиссии.

Жетыбаев особо уточнил суть данного термина, чтобы исключить спекуляции в информационном пространстве. По его словам, соглашение о реадмиссии касается исключительно граждан Казахстана и не подразумевает прием третьих лиц:

Возврат только своих граждан: Астана обязуется принимать обратно тех подданных Казахстана, которые выехали или находятся на территории стран ЕС незаконно.

Взаимные уступки: Рассмотрение данного соглашения является обязательным условием со стороны Брюсселя для снижения визовых барьеров и облегчения въезда казахстанцев в Шенгенскую зону.

Откуда пошли слухи: расследование Politico и европейские инициативы

Информационная волна поднялась после публикации в авторитетном международном издании Politico, которое, ссылаясь на собственные источники среди высокопоставленных европейских дипломатов, сообщило о масштабных планах ЕС по аутсорсингу миграционных проблем. Коалиция европейских государств нацелена на перенос инфраструктуры для содержания нелегалов за пределы Шенгенской зоны.

Согласно данным западных СМИ, текущая стратегия Брюсселя выглядит следующим образом:

Формирование пула партнеров: Специальная группа внутри ЕС готовит платформу для переговоров с 8–10 государствами, не входящими в состав союза.

Целевые регионы: В качестве ключевых потенциальных локаций для так называемых «центров возвращения» депортируемых мигрантов европейские аналитики назвали Казахстан и Узбекистан.

Главные лоббисты проекта: Жесткую миграционную политику и вынос центров содержания за периметр ЕС активно продвигают Нидерланды, Австрия, Дания, Германия и Греция.

Что Брюссель предлагает взамен?

По информации инсайдеров, европейские столицы осознают сложность подобных переговоров и готовят для стран-партнеров серьезные экономические и политические стимулы. Для государств Центральной Азии, которые согласятся развернуть на своей территории «фильтрационные центры» для депортируемых мигрантов, предусматривается пакет преференций: крупные финансовые дотации на развитие инфраструктуры, целевые инвестиционные программы, а также значительные послабления в визовом режиме для их граждан.

Тем не менее, судя по официальной реакции Астаны, суверенные риски и вопросы национальной безопасности на данный момент перевешивают потенциальные экономические выгоды, предлагаемые европейской стороной.