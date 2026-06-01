01.06.2026, 18:24

Тайный стоп-лист Казахстана: проверьте свою фамилию перед вылетом

Новости Казахстана

Казахстанцам, планирующим летний отдых за пределами страны, настоятельно рекомендуют заранее проверить свой статус в базах данных, чтобы не лишиться заграничной поездки прямо в аэропорту, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: istockphoto.com

С наступлением долгожданного сезона летних отпусков тысячи граждан штурмуют туристические агентства и планируют вылеты за рубеж. Однако долгожданный отдых может обернуться серьезным разочарованием и финансовыми потерями уже на этапе пограничного контроля. О том, как обезопасить себя и свои нервы, официально напомнили в электронном правительстве eGov.kz.

Почему вас могут не выпустить из Казахстана?

Главная причина, по которой пограничная служба может отказать гражданину в выезде из страны — это наличие неоплаченных задолженностей. Речь идет не только о крупных банковских кредитах, но и о более «мелких» обязательствах, о которых человек мог попросту забыть.

Поводом для наложения запрета на выезд могут стать:

  • Просроченные коммунальные платежи;

  • Неоплаченные автомобильные штрафы и налоги;

  • Задолженности по алиментам;

  • Пеня и судебные издержки.

Автоматический запрет на пересечение границы накладывается судебными исполнителями. Самое неприятное в этой ситуации — узнать о финансовом «хвосте» непосредственно у стойки регистрации, когда билеты куплены, а отель забронирован.

Две базы данных: что именно проверяет eGov

Для удобства граждан процесс проверки максимально упрощен. На портале электронного правительства и в его мобильном аналоге интегрирована база данных Министерства юстиции РК.

Система осуществляет мгновенный поиск сразу по двум ключевым направлениям:

  1. Реестр должников, которым официально и временно ограничен выезд за пределы Республики Казахстан.

  2. Реестр должников по исполнительным производствам (здесь отображаются дела, которые уже находятся в работе у судебных исполнителей, даже если сам запрет еще не успели активировать).

Пошаговая инструкция: как провериться за 15 минут через смартфон

Чтобы не тратить время на визиты в госорганы, министерство цифрового развития оптимизировало услугу внутри мобильного приложения. Чтобы запустить проверку, достаточно иметь под рукой смартфон с установленным приложением eGov Mobile:

  1. Откройте приложение и авторизуйтесь (по биометрии или СМС-коду).

  2. Перейдите в главный меню во вкладку «Услуги».

  3. Найдите и выберите тематический раздел «Путешествие, жизнь за границей и эмиграция».

  4. Кликните на пункт «Проверка наличия запрета на выезд за рубеж по реестру должников...».

  5. Заполните предложенные системой поля (как правило, ИИН подтягивается автоматически).

  6. Нажмите кнопку «Проверить» и ожидайте уведомления.

Важно знать: Официальный регламентированный срок оказания услуги — до 15 минут. Это актуально как для десктопной версии портала eGov.kz, так и для мобильного приложения. Результат вы выигрываете практически мгновенно.

Что делать, если запрет обнаружен?

Эксперты рекомендуют проводить данную процедуру минимум за две-три недели до планируемого вылета. Если сервис покажет наличие долга, его необходимо оперативно погасить.

Стоит учитывать, что после полной оплаты задолженности обновление баз данных и снятие ограничений в системе пограничной службы занимает определенное время (обычно от нескольких часов до пары рабочих дней). Попытка оплатить штраф прямо в терминале аэропорта за час до вылета, скорее всего, не спасет вашу поездку, так как система не успеет обработать данные. Данная цифровая превентивная мера — лучший способ гарантировать себе спокойный и безопасный отпуск.

