Тайный стоп-лист Казахстана: проверьте свою фамилию перед вылетом

Казахстанцам, планирующим летний отдых за пределами страны, настоятельно рекомендуют заранее проверить свой статус в базах данных, чтобы не лишиться заграничной поездки прямо в аэропорту, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
С наступлением долгожданного сезона летних отпусков тысячи граждан штурмуют туристические агентства и планируют вылеты за рубеж. Однако долгожданный отдых может обернуться серьезным разочарованием и финансовыми потерями уже на этапе пограничного контроля. О том, как обезопасить себя и свои нервы, официально напомнили в электронном правительстве eGov.kz.
Главная причина, по которой пограничная служба может отказать гражданину в выезде из страны — это наличие неоплаченных задолженностей. Речь идет не только о крупных банковских кредитах, но и о более «мелких» обязательствах, о которых человек мог попросту забыть.
Поводом для наложения запрета на выезд могут стать:
Просроченные коммунальные платежи;
Неоплаченные автомобильные штрафы и налоги;
Задолженности по алиментам;
Пеня и судебные издержки.
Автоматический запрет на пересечение границы накладывается судебными исполнителями. Самое неприятное в этой ситуации — узнать о финансовом «хвосте» непосредственно у стойки регистрации, когда билеты куплены, а отель забронирован.
Для удобства граждан процесс проверки максимально упрощен. На портале электронного правительства и в его мобильном аналоге интегрирована база данных Министерства юстиции РК.
Система осуществляет мгновенный поиск сразу по двум ключевым направлениям:
Реестр должников, которым официально и временно ограничен выезд за пределы Республики Казахстан.
Реестр должников по исполнительным производствам (здесь отображаются дела, которые уже находятся в работе у судебных исполнителей, даже если сам запрет еще не успели активировать).
Чтобы не тратить время на визиты в госорганы, министерство цифрового развития оптимизировало услугу внутри мобильного приложения. Чтобы запустить проверку, достаточно иметь под рукой смартфон с установленным приложением eGov Mobile:
Откройте приложение и авторизуйтесь (по биометрии или СМС-коду).
Перейдите в главный меню во вкладку «Услуги».
Найдите и выберите тематический раздел «Путешествие, жизнь за границей и эмиграция».
Кликните на пункт «Проверка наличия запрета на выезд за рубеж по реестру должников...».
Заполните предложенные системой поля (как правило, ИИН подтягивается автоматически).
Нажмите кнопку «Проверить» и ожидайте уведомления.
Важно знать: Официальный регламентированный срок оказания услуги — до 15 минут. Это актуально как для десктопной версии портала eGov.kz, так и для мобильного приложения. Результат вы выигрываете практически мгновенно.
Эксперты рекомендуют проводить данную процедуру минимум за две-три недели до планируемого вылета. Если сервис покажет наличие долга, его необходимо оперативно погасить.
Стоит учитывать, что после полной оплаты задолженности обновление баз данных и снятие ограничений в системе пограничной службы занимает определенное время (обычно от нескольких часов до пары рабочих дней). Попытка оплатить штраф прямо в терминале аэропорта за час до вылета, скорее всего, не спасет вашу поездку, так как система не успеет обработать данные. Данная цифровая превентивная мера — лучший способ гарантировать себе спокойный и безопасный отпуск.
